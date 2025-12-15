На какие уступки согласилась Украина по итогам переговоров в Берлине

В Берлине завершились двухдневные переговоры американской и украинской делегаций. На втором этапе к ним присоединились европейцы и высокопоставленные представители НАТО. К чему пришли стороны — в материале РБК

Владимир Зеленский (Фото: Annegret Hilse / Reuters)

После переговоров делегаций Украины и США в Берлине решенными можно считать 90% вопросов мирного соглашения между Киевом и Москвой. Об этом 15 декабря сообщили Sky News и Bloomberg, ссылаясь на неназванного американского чиновника. Ключевыми темами переговоров, по его словам, были гарантии безопасности Украины по аналогии со статьей 5 Устава НАТО и территориальные вопросы. Не исключено, что переговорщики США и Украины проведут консультации в отдельных рабочих группах в грядущие выходные — возможно, в Майами.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая 15 декабря на совместной с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем пресс-конференции, признал, что позиции Киева и Вашингтона по теме территорий расходятся, — он назвал этот вопрос сложным и болезненным, а переговоры в Берлине — непростыми, но продуктивными.

Кто принял участие в переговорах

Консультации украинской и американской делегаций в германской столице, организованные при содействии правительства ФРГ, проходили в два раунда — 14 и 15 декабря. Ключевыми переговорщиками со стороны США стали спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. В последние недели именно они вели работу над американским мирным планом, который изначально включал 28 пунктов, а затем был сокращен до 20. Ранее они обсуждали его с украинской и российской сторонами в Женеве, Майами и Москве. В делегации США также находился командующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич.

11 декабря Трамп предупреждал, что направит своих представителей в Берлин лишь в том случае, если увидит возможность добиться прогресса. Поэтому, как отмечает Reuters, решение отправить на переговоры Уиткоффа может расцениваться как сигнал: Вашингтон верит в скорое урегулирование конфликта. В своем заявлении от 14 декабря сам Уиткофф сообщил, что сторонам удалось достичь «существенного прогресса» в обсуждении как плана США, так и экономической составляющей будущего урегулирования. По каким именно пунктам был достигнут консенсус, спецпосланник не уточнил. В администрации Трампа при этом рассчитывают выйти на сделку в кратчайшие сроки — к 25 декабря, когда католики будут праздновать Рождество.

Владимир Зеленский, отправляясь 13 декабря на переговоры в Берлин, рассказал, как идет работа с украинской стороны: глава Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Андрей Гнатов и представители украинского оборонного сектора работают над деталями гарантий безопасности; параллельно другие украинские чиновники общаются с представителями США и Европы, обсуждая восстановление и развитие республики после завершения конфликта. Целью переговоров в Берлине украинский лидер назвал «политическую договоренность об окончании войны».

Перед переговорами Зеленский встретился с представителями украинской делегации, которую возглавляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров, чтобы те проинформировали его о предыдущих контактах с представителями США. Отдельно Зеленский переговорил в эти дни с Мерцем и президентом Финляндии Александром Стуббом, которые входят в число европейских лидеров, у которых сложились доверительные отношения с Трампом.

К вечеру понедельника для консультаций в Берлин также прибыли другие высокопоставленные представители НАТО и европейские политики. Среди них: генеральный секретарь альянса Марк Рютте, премьер Британии Кир Стармер, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также премьеры Италии, Польши, Дании, Норвегии, Швеции и Нидерландов. В немецком правительстве журналистам сообщили, что представители США также были приглашены к этому формату. Мерц пояснял, что участие американцев в этих консультациях будет «в значительной степени зависеть» от прогресса в ходе предшествующих переговорных раундов по «основным документам». Стубб, в свою очередь, заявил журналистам, что сейчас переговоры вступают в критическую фазу; при этом, по его словам, стороны «близки к мирному соглашению как никогда ранее за эти четыре года».

Урегулирование на Украине на встрече 15 декабря в Брюсселе также обсудили главы МИД ЕС. В ходе заседания блок объявил о новых санкциях против России, причем на этот раз под рестрикции впервые попал гражданин США — бывший помощник шерифа Флориды Джон Марк Дуган, который в 2016-м запросил убежище в России. Вместе с тем на сегодняшний день страны ЕС до сих пор не достигли единства по вопросу об использовании замороженных российских активов для кредитования Украины. К выступающей против этого Бельгии, по информации Euractiv, присоединились Венгрия и Словакия, а также Италия, Болгария, Мальта и Чехия. Как ожидается, окончательное решение по этому вопросу европейские лидеры должны будут принять на итоговом саммите ЕС, запланированном на 18–19 декабря.

Британская The Guardian отмечает, что эта неделя станет решающей для блока в контексте его способности повлиять на исход конфликта на Украине — во-первых, речь идет о продвижении европейских аргументов в переговорах с представителями США и демонстрации европейского единства; во-вторых — о решении «по репарационному кредиту» для Киева. Ранее Трамп усилил давление на европейских союзников, обрушившись с критикой на европейские институты и обвинив Брюссель в слабой позиции по Украине. На этом фоне, как сообщает Financial Times, в некоторых странах ЕС сейчас идут разговоры о том, чтобы вступить в переговоры с американцами напрямую, без участия Еврокомиссии. В частности, Мерц заявил: если Трамп «не может иметь отношения» с институтами ЕС, то «по крайней мере есть отдельные государства-члены, включая Германию, с которыми такое сотрудничество может продолжаться».

По каким пунктам сторонам удалось договориться

Умеров назвал двухдневные переговоры в Берлине конструктивными и продуктивными. «Мы надеемся, что к концу дня достигнем соглашения, которое приблизит нас к миру», — написал он в соцсети X. В пресс-службе СНБО при этом уточнили, что эти слова не следует понимать буквально: речь идет не о конкретных сроках, а о намерении сторон прийти к соглашению «в конце концов».

По ряду вопросов компромисс уже удалось найти. В частности, Зеленский заявил, что Украина может отказаться от вступления в НАТО, но сделает это в том случае, если у нее будет двустороннее соглашение с США по гарантиям безопасности, подобным тем, что содержатся в статье 5 Устава альянса (агрессия против одной страны НАТО расценивается как агрессия против всех). Киев также хотел бы получить гарантии безопасности от европейских стран, Канады и Японии.

Одной из таких гарантий Украина считает членство в ЕС. По информации The Washington Post, план мирного урегулирования включает присоединение республики к блоку в ускоренном режиме, к 2027 году. Однако некоторые европейские чиновники называют такой вариант «абсолютно невозможным». Пока европейцы не спешат называть четкий срок завершения евроинтеграции Украины. Вместе с тем на неформальной встрече европейских министров по делам ЕС, которая состоялась во Львове 11–12 декабря, было принято решение начать новые технические переговоры с Киевом, чтобы обойти несогласие Венгрии, которая последовательно блокирует вступление республики в союз.

Крупнейшие мировые издания, включая The New York Times (NYT), CNBC и Reuters, расценили заявление Зеленского по вопросу членства в НАТО как серьезный компромисс и отход от прежней стратегии (в 2019 году в Конституцию Украины были внесены поправки, закрепляющие курс на полноправное членство в этом альянсе).

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила журналистам по прибытии на встречу в Брюссель, что Евросоюз должен серьезно подумать о гарантиях безопасности для Украины, если Киев действительно готов отказаться от присоединения к НАТО. «Это не должны быть просто бумаги и обещания», — добавила она, отметив, что гарантии должны включать в себя «реальные возможности, чтобы Украина была в состоянии защищаться».

Комментируя заявления украинского лидера о готовности отказаться от вступления в НАТО, глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль сказал в эфире Deutschlandfunk, что это может стать основой для диалога. «Если это предложения Украины, то Россия может принять эту позицию. Но мы будем продолжать делать все возможное, чтобы Украина могла добиться наилучшей переговорной позиции», — подчеркнул Вадефуль.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя переговоры в Берлине, заявил, что вопрос членства Украины в НАТО остается одним из краеугольных и «подлежит особенному обсуждению на фоне остальных». Помощник российского президента Юрий Ушаков накануне предположил, что у Зеленского «1 000 000% не получится» добиться вступления в Североатлантический альянс.

Россия обсуждала мирный план напрямую с США дважды — сначала в конце октября, при разработке документа из 28 пунктов, в которой участвовал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, потом 2 декабря, когда в Москву приезжали Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Переработанные после этого варианты плана, по словам российских представителей, Москва не видела. «Откорректированных версий американских проектов мы не видели. Когда увидим, многое нам может не понравиться», — сказал 12 декабря журналистам Ушаков (цитата по ТАСС). Через два дня он сказал, что, по его оценке, вклад Украины и Европы в мирные соглашения «вряд ли будет конструктивным», — если их поправки внесут в план, у Москвы «будут очень резкие возражения».

Еще один пункт мирного плана, по которому американцам и украинцам удалось прийти к компромиссу, касается ограничения численности украинской армии в мирное время до 800 тыс. человек (в изначальной версии американского мирного плана из 28 пунктов фигурировала цифра 600 тыс.). «Были разные цифры. Кстати, помните, в 2022 году хотели ограничения в 40 тыс. или 50 тыс.? На сегодняшний день в документе есть реальная численность. <…> Это согласовано с военными — 800 тыс.», — заявил Зеленский (цитата по УНИАН).

Какие вопросы остаются спорными

Переговоры в Берлине, судя по информации WSJ, The Financial Times (FT) и Politico, не принесли прорыва в обсуждении территориальных вопросов. США настаивают на том, чтобы Украина вывела свои войска из тех частей Донецкой и Луганской областей, которые находятся под ее контролем. В соответствии с ранними проектами плана Трампа, после этого в Донбассе будет создана «нейтральная демилитаризованная буферная зона», которая будет «международно признанной территорией Российской Федерации»; при этом российские войска в эту зону входить не будут, говорилось в плане. Спецпредставитель Трампа по Украине Дэн Дрисколл заверял, что это будет «самая высокотехнологичная демилитаризованная зона» и что США готовы гарантировать безопасность Украины вокруг нее.

То, что такой вариант обсуждается, Зеленский подтвердил. Однако, общаясь с журналистами 11 декабря, он отметил, что здесь возникает много вопросов: кто будет управлять этой зоной, каким будет механизм мониторинга, отведет ли Россия войска на зеркальное расстояние и как «предотвратить возможную инфильтрацию российских сил под видом гражданских». По словам украинского президента, вопрос территорий надо решать на референдуме. «Я считаю, что на этот вопрос будет отвечать народ Украины. В формате выборов или в формате референдума, но должна быть позиция народа Украины», — сказал Зеленский (цитата по «РБК-Украина»), подчеркнув, что позиция Киева по Донбассу неизменна — «стоим, где стоим».

Пункт о создании демилитаризованной зоны в Донбассе Киев и европейские партнеры включили в свой мирный план, который они передали Вашингтону 10 декабря. По мнению Киева, из зоны должны быть выведены как украинские, так и российские войска с обеих сторон нынешней линии соприкосновения в Донбассе. «Нам необходимо будет логически и юридически определить, следует ли вывести все виды вооружения или только тяжелое вооружение, — заявил 11 декабря газете Le Monde советник офиса президента Украины Михаил Подоляк. — Для предотвращения возможных нарушений необходимо присутствие представителей наблюдательных миссий и иностранного контингента для обеспечения соблюдения согласованных принципов и соглашений».

По информации WSJ и Bloomberg, в Берлине Зеленский отказался выводить войска из Донбасса, настаивая на том, что отправной точкой в переговорах должна быть текущая линия фронта. По данным Politico, Украина отвергла и американское предложение по созданию в регионе демилитаризованной «свободной экономической зоны».

Вместе с тем по итогам второго раунда консультаций с американцами Умеров написал в X, что сейчас в СМИ «много шума и анонимных спекуляций», но не пояснил, о чем именно идет речь. Позже о «распространяемых в СМИ теориях заговора» сказал также заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица. «Я положительно впечатлен уровнем понимания интересов Украины и позиции американских партнеров. <...> Несправедливо искажать подход американской команды, в то время как они вкладывают время, усилия и ресурсы в установление мира. Каждая команда внимательно слушает друг друга. Позиция Украины очень ясна. Анонимные источники неверны», — написал в соцсетях дипломат.

Для России территориальный вопрос — один из ключевых, без него она «не видит разрешения кризиса». Ушаков заявлял, что «какой бы расклад ни был», Донбасс — это территория России. «Если не переговорным путем, то военным эта территория перейдет под полный контроль Российской Федерации», — сказал он в интервью «Коммерсанту» 12 декабря. По его словам, прекращение огня возможно только после того, как Украина выведет оттуда свои войска. «А что там будет потом — об этом можно, на мой взгляд, вести разговор. Потому что вполне возможно, что там не будет непосредственно войск, ни российских, ни украинских. Да, но будет Росгвардия, будет наша полиция, будет все, что нужно для соблюдения порядка и организации жизни», — сказал помощник президента. Он также категорично отверг возможность возвращения Украине Крыма. «Ничего из этого у него не получится. Насчет Крыма — это железобетонно, 1 000 000%, что не получится», — сказал Ушаков.

В Европе, как сообщают собеседники Politico, считают, что прогресс по территориальному вопросу невозможен до тех пор, пока Украина не получит четких и надежных гарантий безопасности. При этом публично европейские лидеры продолжают исключать территориальные уступки со стороны Киева. «Мы должны понимать, что если он [Путин] получит Донбасс, то крепость рухнет и тогда они определенно перейдут к захвату всей Украины. <...> Если Украина отступит, то и другие регионы [Европы] окажутся в опасности», — заявила Каллас.