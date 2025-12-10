Как США пытаются к Рождеству достичь мирного урегулирования на Украине Трамп требует от Киева быстрого ответа, но в Европе считают подход США «однобоким»

США передали Киеву обновленный проект мирного соглашения и дали «несколько дней» на ответ — по данным FT, дедлайн установлен на 25 декабря. Как на возросшее давление США реагируют Россия, Украина и Европа — в статье РБК

Фото: Eva Marie Uzcategui / Reuters

Как США поставили дедлайн для утверждения мирного плана

В интервью изданию Politico, опубликованном 9 декабря, президент США Дональд Трамп призвал главу Украины Владимира Зеленского «начать шевелиться» и соглашаться на предлагаемые условия мирного урегулирования, поскольку он «проигрывает». Трамп пояснил, что Россия находится в более сильной переговорной позиции, поскольку Украина всегда уступала по размерам и военной мощи — «и в конечном счете решает размер». «[Украина] потеряла много земли, и земля-то была очень хорошая. Это уж точно не назовешь победой», — подчеркнул американский лидер.

Он также сообщил, что американская делегация недавно передала Киеву обновленный вариант мирного плана, но на момент интервью Зеленский с ним не ознакомился. «Его окружение встретило инициативу с энтузиазмом. Его подчиненным, его ближайшим соратникам предложение действительно пришлось по душе, однако они отметили, что сам он с документом еще не ознакомился. Думаю, ему стоит найти время и прочесть его», — заявил Трамп. Она также сказал, что пришло время провести на Украине президентские выборы.

Мирный план, разработанный спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером, первоначально содержал 28 пунктов. После консультаций с украинской стороной и европейцами документ был переработан и сокращен примерно до 20 пунктов. 2 декабря обновленную версию плана представили президенту России Владимиру Путину. По информации Кремля, дальнейшую работу над текстом будет курировать непосредственно Кушнер. После визита в Москву американские эмиссары вернулись в Майами, где 4–6 декабря провели консультации с украинскими представителями. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, американская делегация привезла в Москву четыре документа, включая проект рамочного соглашения. По словам Зеленского, работа ведется над тремя документами — планом из 20 пунктов и соглашениями о послевоенном восстановлении Украины и гарантиях ее безопасности. Черновик последнего, ранее опубликованный журналистом Бараком Равидом, предусматривает возможность применения военной силы США и НАТО в случае «значительного, умышленного и продолжительного» нападения России на Украину.

По информации журналиста The Washington Post Дэвида Игнатиуса, текущая версия мирного плана предусматривает следующее:

обмен территориями, параметры которого пока обсуждаются;

создание демилитаризованной зоны вдоль линии соприкосновения по примеру Корейского полуострова;

переход Запорожской АЭС под контроль США;

гарантии безопасности для Украины от США по аналогии со статьей 5 Североатлантического договора, ратифицированные конгрессом, а также отдельные соглашения с европейскими странами;

возможные ограничения на численность украинской армии (Киев против их закрепления в Конституции); рассматривается возможность создания дополнительных сил вроде Национальной гвардии;

вступление Украины в Европейский союз в 2027 году;

возможное увеличение компенсаций республике за счет замороженных активов России более первоначально предложенных $100 млрд.

Администрация Трампа продолжает публичное и закулисное давление на Россию и Украину, чтобы ускорить мирное урегулирование — в новой Стратегии национальной безопасности США, опубликованной 5 декабря, прекращение боевых действий в республике названо «ключевым интересом» США на европейском направлении.

В октябре Вашингтон ввел санкции против крупнейших российских нефтяных компаний — ЛУКОЙЛа и «Роснефти» из-за «отсутствия у России серьезной заинтересованности в мирном процессе». Одновременно администрация США воздействует на Зеленского. 9 декабря газета Financial Times (FT) сообщила, что эмиссары Трампа дали президенту Украины «несколько дней», чтобы ответить на последние предложения об урегулировании. По словам собеседника издания, в качестве дедлайна для Киева было установлено 25 декабря, когда на Западе отмечают Рождество. Эту же информацию позднее подтвердила газета The Telegraph. По данным Axios, Уиткофф и Кушнер пытались добиться от украинского президента четкого согласия еще в телефонном разговоре 6 декабря, но это не удалось.

Как на действия США реагируют в Москве и Киеве

С середины ноября, когда в СМИ впервые появились сообщения об американском мирном плане, между Украиной и США прошло по меньшей мере шесть раундов консультаций, с Россией — один, 2 декабря. Его главной темой был вопрос территорий, но «пока еще компромиссного варианта найдено не было», сказал по итогам переговоров в Кремле Ушаков. И закончил: с американскими коллегами договорились, что суть переговоров раскрывать не будут.

Тем не менее часть американских предложений российские власти все же раскрыли. Как сообщил 10 декабря на правительственном часе в Совете Федерации министр иностранных дел России Сергей Лавров, в предложениях, которые Уиткофф и Кушнер привезли в Москву, говорилось, чтобы после завершения конфликта на Украине были обеспечены права национальных меньшинств и религиозные свободы. Пока поправки к американскому мирному плану носят секретный характер, отметил Лавров, но «тем не менее про права человека секретничать нельзя». И уточнил, что эти предложения «в европейской интерпретации были переделаны».

На американо-украинских переговорах в Майами 4–6 декабря был согласован новый вариант урегулирования. Глава украинской делегации, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров обещал передать его президенту Украины 8 декабря — ознакомился ли тот с ним, не сообщалось. Сам Зеленский в эти дни объявил, что Киев и европейские союзники работают над собственным планом урегулирования, который в ближайшее время отдадут в Вашингтон. Чтобы обсудить его, президент Украины встречался 8 декабря в Лондоне с премьером Британии Киром Стармером, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

9 декабря консультации с европейскими партнерами продолжились на уровне советников по национальной безопасности. «Украинские и европейские компоненты уже проработаны, и мы готовы представить их партнерам в Америке. Вместе с американской стороной рассчитываем сделать возможные шаги как можно более трудоспособными как можно скорее», — написал Зеленский в Telegram.

В тот же день, отвечая на вопросы журналистов в режиме аудиосообщений, президент Украины оценил перспективы вступления страны в НАТО — путь Киева в альянс сегодня фактически закрыт, признал он. «Мы реалисты. Мы действительно хотим в НАТО — это справедливо. Но мы точно знаем, что ни США, ни еще несколько стран пока не видят Украину в альянсе. И Россия, безусловно, никогда не будет нас видеть там», — сказал он (цитата по «Стране»).

Зеленский также заявил, что Киев готов заключить с Москвой энергетическое перемирие. «Россияне бьют по нашей энергетике, и мы абсолютно справедливо отвечаем. Поэтому если россияне будут готовы к энергетическому перемирию, и мы всегда это подчеркивали, — мы готовы. Это очень важно для людей», — пояснил он (цитата по «Украинской правде»), добавив, что в последнее время в республике из-за «массированных ракетно-дроновых атак» регулярно происходят аварийные отключения электроэнергии.

В Москве, комментируя это предложение, отметили, что работа идет над миром, а не над прекращением огня. «В первую очередь я оставлю сейчас нюансы, но мы работаем над миром, а не над перемирием. Устойчивый, гарантированный, долгосрочный мир <...> является абсолютным приоритетом», — заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Как на требования Трампа реагируют в ЕС

В последние дни Трамп усилил давление и на европейских союзников Киева. В интервью Politico глава Белого дома заявил, что во многих аспектах европейцы «не справляются со своей работой», в частности посчитал непродуктивными их обсуждения мирного урегулирования на Украине. «Они не выдают результатов. Мы говорим об Украине. Они много рассуждают, но не выдают конкретных результатов. И война просто продолжается», — отметил Трамп. Ранее он также перепостил в Truth Social публикацию The New York Post под заголовком: «Бессильные европейцы могут только злиться, пока Трамп справедливо отодвигает их в сторону от сделки по Украине».

Одним из серьезных вызовов для трансатлантических отношений стала обнародованная в начале декабря обновленная Стратегия национальной безопасности США, которая закрепляет основные принципы и приоритеты внешней и оборонной политики страны. В разделе, посвященном Европе, звучит активная критика в адрес европейских институтов, подрывающих, по мнению администрации США, «политическую свободу и суверенитет» региона. Кроме того, в документе содержится тезис, что Европа должна больше вкладываться в собственную безопасность, поскольку США «больше не Атлант», удерживающий мировой порядок.

Кроме того, европейские официальные лица критикуются за «нереалистичные ожидания» относительно завершения конфликта на Украине. «Значительное европейское большинство хочет мира, однако это желание не воплощается в политику во многом из-за подрыва демократических процессов [европейскими] правительствами», — говорится в тексте. США, в свою очередь, позиционируют себя скорее как арбитра между Европой и Россией, а не готового к совместному противостоянию союзника. Для восстановления «стратегической стабильности на евразийском континенте» и снижения риска прямого конфликта между Россией и европейскими государствами потребуется значительное дипломатическое участие США, значится в документе.

В ЕС критически отнеслись к этому документу. Глава Евросовета Антониу Кошта предостерег администрацию Трампа от вмешательства в дела союза. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что критика США должна быть направлена в сторону России. Ее предшественник Жозеп Боррель и вовсе призвал союз сопротивляться Трампу, который «объявил политическую войну ЕС».

Однако неназванный европейский чиновник заявил в беседе с Politico, что в словах Трампа есть доля правды. «Он говорит, что мы не достигаем результатов, и я вынужден признать, что в этом есть доля правды», — отметил собеседник издания. По его словам, если Евросоюз не сможет договориться о предоставлении Киеву кредита на основе замороженных российских активов, то блок окажется в затруднительном положении.

Пункт об использовании замороженных российских активов, представленный в изначальном плане США, вызвал серьезное недовольство в ЕС. Европейцы были не согласны с тем, что американская сторона получит 50% прибыли с замороженных российских активов, инвестированных в республику. На этом фоне блок активизировал обсуждение возможности использовать эти средства для восстановления Украины. Однако против этого активно выступает Бельгия, в которой находится депозитарий Euroclear.

«Мы все знаем, что поставлено на карту, и знаем, что у нас больше нет времени на раскачку. Получение финансовой поддержки поможет обеспечить выживание Украины и является важнейшим шагом в обеспечении европейской обороны», — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после встречи европейских лидеров с Зеленским в Лондоне 8 декабря.

Президент Финляндии Александр Стубб, который входит в число европейских лидеров, имеющих хорошие личные отношения с Трампом, заявил, что Украина «ближе, чем когда-либо» к мирному соглашению. Он уточнил, что сейчас союзники работают над тремя отдельными документами — рамочным соглашением, которое «на момент разговора между европейскими лидерами» представляло собой план из 20 пунктов, и документами о гарантиях безопасности и восстановлении Украины. Стубб вновь отметил, что первоначальный план из 28 пунктов включал в себя элементы будущей архитектуры европейской безопасности, которые были «совершенно неприемлемыми».

Каллас пообещала в Европарламенте 9 декабря, что ЕС не будет подталкивать Украину к уступкам при обсуждении мирного соглашения. «И для того чтобы любой мирный план сработал, необходимы европейцы. Можно предлагать что угодно, но если европейцы или украинцы с этим не согласны, то это просто не будет работать», — заявила она.

Politico отмечает, что европейцы продолжают выражать недовольство «однобокой дипломатией Трампа в пользу России», однако признают, что не могут противостоять американскому лидеру, поскольку у ЕС сохраняется зависимость от США.

Как подсчитали эксперты Института мировой экономики в Киле (IfW), ЕС не сможет компенсировать Киеву недостаток помощи от США. По данным исследователей, если в 2022–2024 годах Украина получала ежегодно около €41,6 млрд в сумме от всех помогающих ей стран, включая США, европейские и другие государства, то по состоянию на октябрь 2025 года этот показатель составил €32,5 млрд. Объемы помощи в ноябре—декабре должны удвоиться, чтобы достичь уровня помощи предшествующих лет, заключили эксперты.