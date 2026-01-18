 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Военная операция на Украине⁠,
0

Умеров оценил переговоры в США

Сюжет
Военная операция на Украине
Стороны обсудили экономическое развитие Украины, план процветания страны и гарантии безопасности. По словам Умерова, делегации договорились продолжить обсуждение на форуме в Давосе 19 января

Украинские и американские делегации во время переговоров в США по мирному плану американского президента Дональда Трампа обсудили экономическое развитие, план процветания Украины, а также гарантии безопасности, заявил замглавы делегации Украины, секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) Рустем Умеров.

Он входил в состав делегации вместе с главой офиса украинского президента Кириллом Будановым и руководителем фракции партии «Слуга народа» Давидом Арахамия.

«Мы подробно обсудили экономическое развитие и план процветания, а также гарантии безопасности для Украины — с акцентом на практические механизмы их реализации и имплементации», — написал он в своем телеграм-канале.

С американской стороны в переговорах участвовали спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, зять американского президента Джаред Кушнер, министр армии США Даниэль Дрисколл и сотрудник Белого дома Джош Груенбаум.

По словам Умерова, стороны договорились продолжить «работу на уровне команд» на следующем этапе консультаций на международном экономическом форуме в Давосе. Он стартует в Швейцарии в понедельник, 19 января.

Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США для участия в переговорах
Политика
Рустем Умеров

На сайте президента Украины Владимира Зеленского также опубликована его речь по итогам докладов украинской делегации из США. Так, он рассказал о работе над документами для завершения конфликта.

Зеленский также призвал продолжать давление на Россию. «Будем на этой неделе работать ради такого нового давления и ясной позиции мира по отношению к России», — добавил он.

Переговоры США и Украины прошли в Майами 17 января. Как ранее сообщила украинский посол в Вашингтоне Ольга Стефанишина, делегации планировали заняться доработкой соглашений о гарантиях безопасности и об «экономическом процветании» Украины. По ее словам, стороны могут подписать эти документы на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

В конце декабря 2025 года состоялась встреча Зеленского и Трампа во Флориде. По ее итогам украинский президент сообщил, что стороны полностью согласовали «военное измерение» и гарантии безопасности между Украиной и США, почти полностью согласовали гарантии безопасности между Украиной, США и Европой, а план из 20 пунктов утвержден на 90%. Согласование плана процветания Украины, по его словам, находится на стадии завершения.

Тогда Трамп назвал переговоры «потрясающими», однако отметил, что вопрос судьбы Донбасса остался пока не решенным.

