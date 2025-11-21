Трамп назвал четверг подходящим дедлайном для мирного плана

Киев находится под «чрезвычайным давлением», что вынуждает его согласиться на сделку ко Дню благодарения на фоне угроз Вашингтона прекратить помощь, пишет WP

Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил Fox News, что его администрация установила дедлайн на следующий четверг, 27 ноября, для того чтобы Украина согласилась с мирным планом из 28 пунктов, его слова приводит CNN.

«У меня было много дедлайнов, но если дела идут хорошо, то сроки, как правило, откладываются. Но четверг — это крайний срок», — сказал Трамп.

Как пишет The Washington Post со ссылкой на пять источников, США подталкивают Украину подписать мирную сделку ко Дню благодарения, иначе та потеряет поддержку. В этом году американцы отмечают праздник 27 ноября. По словам двух чиновников, Вашингтон теперь посылает «сигналы» о том, что вся поддержка может быть снята с повестки, если Киев быстро не заключит соглашение.

В то же время, как отмечает издание, министр армии США Дэниел Дрисколл, который накануне представил украинскому президенту Владимиру Зеленскому проект плана, «выбрал более мягкий тон».

Киев находится под «чрезвычайным давлением», что вынуждает его согласиться на сделку ко Дню благодарения на фоне угроз Вашингтона прекратить помощь, рассказал WP дипломат. Другой источник в то же время считает, что, хотя обещание Соединенных Штатов прекратить поддержку реально, оно, скорее всего, не будет выполнено как минимум в течение следующих двух недель.

Европейские лидеры планируют встретиться в субботу, 22 ноября, в кулуарах саммита G20 в Йоханнесбурге, чтобы подготовить контрпредложение, которое, по их мнению, будет более выгодным для Киева. Канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и украинский лидер Зеленский сегодня, 21 ноября, провели телефонный разговор. Они считают, что нынешняя линия фронта должна быть «отправной точкой» для любого мирного соглашения. Европейские лидеры заверили Киев в «непреклонной и полной» поддержке «на пути к прочному и справедливому миру» и приветствовали усилия США по прекращению конфликта, включая приверженность суверенитету Украины и готовность предоставить ей надежные гарантии безопасности.

Украинский президент вечером заявил, что его страна должна принять 28 пунктов американского плана и потерять достоинство или утратить ключевого партнера и столкнуться с тяжелой зимой. Он подчеркнул, что Украина сейчас «может оказаться перед очень сложным выбором».

Москва открыта к диалогу «ради успешных мирных переговоров, а не ради процесса, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, Россия официально американский план не получала.