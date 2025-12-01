Зеленский встретился с Макроном в Елисейском дворце

Video

В Елисейском дворце в Париже президент Франции Эмманюэль Макрон принял своего украинского коллегу Владимира Зеленского, сообщает BFMTV.

Как ранее уточнили в администрации президента Франции, лидеры планировали обсудить «ситуацию и условия справедливого и прочного мира, в продолжение женевских дискуссий и американского плана, а также в тесной координации с нашими европейскими партнерами».

Во дворе Елисейского дворца Макрон встретил Зеленского, они «тепло обнялись», после чего оба лидера проследовали внутрь дворца.

Переговоры анонсировал представитель Елисейского дворца 29 ноября.

Ранее французский лидер положительно оценил мирный план США, заявив, что он может дать шанс для «реального прогресса на пути к доброму миру». При этом он подчеркнул, что любое соглашение должно включать реальные гарантии безопасности, а не формальные обязательства. Также Макрон отметил, что план Вашингтона нуждается в одобрении со стороны ЕС, и призвал продолжать давление на Россию, чтобы склонить ее к переговорам.

Франция и Украина 17 ноября подписали декларацию о приобретении Киевом французской военной техники. Позднее украинский президент уточнил, что соглашение подразумевает поставку Киеву 100 истребителей Rafale. Елисейский дворец подтвердил эту информацию.

После подписания сделки Макрон заявил, что боевые действия на Украине могут закончиться до 2027 года.