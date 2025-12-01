 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Зеленский встретился с Макроном в Елисейском дворце

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине

Зеленский встретился с Макроном в Елисейском дворце
Video

В Елисейском дворце в Париже президент Франции Эмманюэль Макрон принял своего украинского коллегу Владимира Зеленского, сообщает BFMTV.

Как ранее уточнили в администрации президента Франции, лидеры планировали обсудить «ситуацию и условия справедливого и прочного мира, в продолжение женевских дискуссий и американского плана, а также в тесной координации с нашими европейскими партнерами».

Во дворе Елисейского дворца Макрон встретил Зеленского, они «тепло обнялись», после чего оба лидера проследовали внутрь дворца.

Переговоры анонсировал представитель Елисейского дворца 29 ноября.

Макрон и Зеленский встретятся в Париже
Политика
Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский

Ранее французский лидер положительно оценил мирный план США, заявив, что он может дать шанс для «реального прогресса на пути к доброму миру». При этом он подчеркнул, что любое соглашение должно включать реальные гарантии безопасности, а не формальные обязательства. Также Макрон отметил, что план Вашингтона нуждается в одобрении со стороны ЕС, и призвал продолжать давление на Россию, чтобы склонить ее к переговорам.

Франция и Украина 17 ноября подписали декларацию о приобретении Киевом французской военной техники. Позднее украинский президент уточнил, что соглашение подразумевает поставку Киеву 100 истребителей Rafale. Елисейский дворец подтвердил эту информацию.

После подписания сделки Макрон заявил, что боевые действия на Украине могут закончиться до 2027 года.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов
Эмманюэль Макрон Владимир Зеленский Франция Украина переговоры мирный план
Эмманюэль Макрон фото
Эмманюэль Макрон
политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Макрон и Зеленский встретятся в Париже
Политика
Макрон объявил о создании рабочей группы для разработки гарантий Украине
Политика
Макрон увидел реальный шанс на прочный мир на Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 90,82 (+0,03) Инвестиции, 13:56 Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 78,23 (-0,02) Инвестиции, 13:56
«Без вас как без рук»: четыре манипуляции, на которые нельзя поддаваться Образование, 14:44
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
Закон гостеприимства: как готовят кадры для туротрасли Национальные проекты, 14:33
В МИДе назвали безответственной идею упреждающих ударов против России Политика, 14:31
Здоровье без границ: как развивается экспорт медицинских товаров Национальные проекты, 14:30
Крымская классика: гедонистический маршрут по полуострову РБК и ВТБ, 14:28
Лучшая футболистка мира сломала ногу на тренировке Спорт, 14:24
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Люди труда: как повысить престиж рабочих профессий Национальные проекты, 14:24
Онлайн и офлайн в одной корзине: что такое бесшовный шопинг сегодня Стиль, 14:14
Нидерланды поставят Украине боеприпасы для F-16 Политика, 14:12
Чем известна певица Лариса Долина и что случилось с ее квартирой 14:12
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Miami Herald узнал об ультиматуме Трампа для Мадуро Политика, 14:09
Как сохранить безопасность данных в цифровой среде Отрасли, 14:04