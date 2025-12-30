Как изменятся российские законы в 2026 году

Изменения затронут финансовую, налоговую, культурную, образовательную и другие сферы. Какие нововведения в законодательстве ждут россиян в 2026 году

Содержание:

Социальная сфера

С 1 января минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет на 20,7%, до 27 093 руб. В 2025-м МРОТ составлял 22 440 руб.

Также с 1 января страховые пенсии по старости проиндексируют на 7,6%. Один пенсионный коэффициент вырастет с 145,69 до 156 руб. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составит 9584,69 руб. (8907,7 руб. в 2025-м).

С 1 апреля планируется проиндексировать социальную пенсию на 6,8%. Ее базовый размер вырастет до 9424,12 руб.

Поддержка семей с детьми

С 1 января вступят в силу новые нормы при назначении единого пособия для семей с детьми и беременных. Ключевое изменение коснется размера минимального заработка. В 2026-м году пособие смогут оформить те семьи, в которых уровень дохода каждого взрослого составит не менее 8 МРОТ за последние 12 месяцев. В 2025-м уровень требуемого дохода был 4МРОТ. Больничные будут учитывать не как социальные выплаты, а как доходы от трудовой деятельности. Их включат в расчет среднего заработка.

С 1 января также вводится ежегодная семейная выплата россиянам, имеющим двух и более детей в возрасте до 18 лет (до 23 лет в случае обучения по очной форме). Они смогут вернуть часть ранее уплаченного НДФЛ. Если семья соответствует установленным критериям, она сможет подать заявление на пересчет налога по пониженной ставке — 6%. Разницу в 7% вернет на банковский счет Социальный фонд России.

Выплата будет предоставляться каждому из работающих родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) при условии, что они являются налоговыми резидентами России, с их доходов уплачен НДФЛ, а среднедушевой доход семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума на душу населения в регионе проживания. Дети и родители должны быть гражданами России и постоянно проживать в стране. Получатели выплаты не должны иметь задолженности по алиментам. Дополнительные требования для получения выплаты установит правительство.

С 1 января вводятся изменения, касающиеся родителей с пятью и более детьми. Периоды ухода за детьми в возрасте до 1,5 года будут включать в страховой стаж и учитываться при формировании индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) одного из родителей без ограничения по количеству детей и лимита шесть лет. При определении права на страховую пенсию соответствующие периоды могут учесть как мать, так и отец, как родители, так и усыновители.

С 1 января вступят в силу законы о дополнительных мерах социальной поддержки матерей-героинь (званию присваивают россиянкам, родившим и воспитавшим более десяти детей, также являющихся гражданами России). В комплекс мер поддержки в том числе входят меры по оказанию медпомощи, обеспечению лекарствами и санаторно-курортным лечением, по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, бытовых услуг и другие. Часть льгот женщина сможет заменить на ежемесячную выплату в размере 72,4 тыс. руб.

Также законом вводится дополнительное материальное обеспечение (415% размера социальной пенсии) матерей-героинь и снимаются ограничения, связанные с учетом в страховой стаж периодов ухода за детьми в возрасте до 1,5 лет (ранее были ограничения до 6 лет в общей сложности). Если дети рождаются в результате многоплодной беременности, в страховой стаж включат также по 1,5 года ухода за каждым ребенком.

Эксперимент с больничными для самозанятых

С 1 января начнется эксперимент, который позволит самозанятым оформлять больничные листы. Он продлится до конца 2028-го.

Для участия в эксперименте гражданин должен подать до 30 сентября 2027 года заявление в территориальный орган страховщика и затем ежемесячно перечислять страховые взносы. Размер страховой суммы можно выбрать — 35 тыс. или 50 тыс. руб. В первом случае размер страхового взноса оставит 1344 руб. в месяц, во втором — 1920 руб. Смена выбора доступна раз в год.

Пособие можно будет получить через шесть месяцев с начала непрерывной уплаты страховых взносов. Размер пособия определят исходя из стажа и периода уплаты взносов.

Изменения в военном призыве

С 1 января 2026 года призыв на срочную службу станет круглогодичным — с 1 января по 31 декабря. Сроки отправки к местам службы останутся прежними — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Также с 1 января штрафы за неуведомление военкомата о переезде станут круглогодичными. При несообщении о выезде с места жительства более чем на три месяца размер санкции составит от 10 тыс. до 20 тыс. руб.

Финансы

Цифровой рубль

С 1 сентября 2026 года в России начнется массовое внедрение цифрового рубля. Предоставить возможность оплаты им должны крупнейшие банки и торговые точки — с выручкой более 120 млн руб. за предшествующий календарный год. С 1 сентября 2027-го решение затронет организации с выручкой более 30 млн руб. в год. Для всех остальных требование начнет действовать с 1 сентября 2028 года. Продавцы с выручкой менее 5 млн руб., а также торговые точки не должны предоставлять возможность оплаты цифровым рублем.

Финразведка получит доступ к данным о переводах по СБП

С 1 сентября у Росфинмониторинга появится право получать данные о переводах в Национальной системе платежных карт (НСПК — оператор карт «Мир») и Системе быстрых платежей (СБП).

Финразведка сможет напрямую запрашивать данные об операциях в СБП и о картах у НСПК. Ранее такие данные служба запрашивала у банков. Порядок и сроки обмена информацией будут согласованы с ЦБ.

Списание денег с карт за подписки

С 1 марта онлайн-сервисы не смогут списывать деньги за подписку с банковских карт, которые клиент отвязал от личного кабинета. Под действие закона подпадают сервисы, которые периодически списывают деньги с карт, выпущенных российскими банками, объяснили опрошенные «РБК Инвестициями» эксперты. Речь идет о любых интернет-сервисах, предлагающих цифровые подписки, — от стриминговых платформ и онлайн-кинотеатров до облачных хранилищ данных, игровых сервисов, образовательных курсов и различных приложений, требующих регулярной оплаты. Новый закон не затрагивает платформы, которые предлагают ежемесячное получение товаров (например, наборов витаминов или готовой еды) или доступ к программному обеспечению (например, подписки на ИИ-боты).

Новые правила рассрочки

С 1 апреля начнут действовать новые правила рассрочки. Продавцы и операторы сервиса рассрочки (посредники между продавцом и покупателем) не смогут маскировать проценты на отсроченные платежи, устанавливая разные цены на товар в рассрочку и за наличные. Будут ограничены размеры штрафов, которые операторы сервиса рассрочки смогут брать с пользователей. Если

Кроме того, если обязательства гражданина по рассрочке превысят 50 тыс. рублей, оператор сервиса должен будет передать эту информацию в бюро кредитных историй.

Максимальный срок беспроцентной рассрочки с 1 апреля 2026 года ограничат 6 месяцами, с 1 апреля 2028 года он составит 4 месяца.

Страхование средств на ИИС от банкротства брокера

С 1 января средства, внесенные на индивидуальные инвестиционные счета третьего типа (ИИС-3), будут застрахованы в случае банкротства профучастника рынка. При банкротстве участника системы страхования — брокера, управляющего или управляющей компании (УК) — инвестор вправе получить компенсацию утраченных средств до 1,4 млн руб.

Участие брокеров в системе страхования добровольное. Если компания вступит в нее, то соответствующая информация появится на ее сайте. Брокеры или УК, которые откажутся участвовать в страховании, обязаны сообщать клиентам об отсутствии страховки. Компенсации будет выплачивать Фонд гарантирования индивидуальных инвестиционных счетов.

Ужесточение правил выдачи микрокредитов

С 1 апреля 2026 года максимальную переплату по займам сроком до одного года снизят со 130 до 100%. Помимо этого, с апреля 2027 года один заемщик сможет получить только один микрозайм с полной стоимостью выше 100% годовых, в переходный период с октября 2026 года будет действовать лимит в два таких займа.

Микрофинансовым организациям также запретят выдавать новые займы гражданам, которые погасили предыдущий кредит с полной стоимостью выше 100% годовых менее чем через четыре дня. Для соблюдения новых требований организации обяжут запрашивать кредитную историю заемщика.

Налоги

С 1 января НДС вырастет с 20 до 22%. При этом сохранятся льготная ставка 10% для социально-значимых товаров: продуктов питания, медицинских и детских товаров.

Малый и средний бизнес постепенно начнет переход к сниженному пороговому уровню годовой выручки для уплаты НДС. В 2026-м он сократится до 20 млн руб. — в три раза по сравнению с прошлым годом. С 2027-го налог будет уплачиваться при доходах 15 млн, а с 2028-го — 10 млн. Для тех, кто впервые станет плательщиком НДС в 2026-м, предусмотрен мораторий на штрафы за первичные нарушения.

С 1 января 2026 года от НДС освободят проценты по вкладам в драгоценных металлах в слитках, начисляемые банками.

С 1 сентября 2026 года в России начнет действовать технологический сбор — новый неналоговый платеж, который будут вносить отечественные импортеры и производители электронной продукции. Его введут постепенно как для готовой техники, так и отдельных электронных модулей. Сбор коснется компаний и ИП, которые ввозят или производят электронную продукцию и компоненты на территории России. Сбор будет фиксированным, его установят на каждый отдельный электронный модуль или каждую единицу готовой продукции. Максимальный размер — 5 тыс. руб. Порядок расчета и сроки уплаты определит правительство.

С 1 августа 2026 года для россиян упрощается режим получения налоговых уведомлений. Они станут отображаться в личном кабинете «Госуслуг». Это касается тех, кто зарегистрирован в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Налоговые уведомления рассылаться таким россиянам в бумажном виде больше не будут.

С 1 января 2026 года доходы лиц, признанных иноагентами, будут облагаться НДФЛ по повышенной ставке 30%. Иностранных агентов также лишат льгот, связанных с освобождением от налогообложения в ряде случаев, и налоговых вычетов. Организациям-иноагентам и тем, в которых доля их участия более 10%, запретят: применять пониженные ставки по налогу на прибыль организаций; пользоваться правом освобождения от налогообложения доходов в виде безвозмездно полученного имущества или имущественных прав.

С 1 января чиновникам разрешено не подавать декларации о доходах ежегодно. Их будут запрашивать только при наличии оснований. Среди них — поступление на государственную службу, прием на работу в ряд организаций, назначение на государственные или муниципальные должности, перевод служащего между органами власти и сделки, в несколько раз превышающие совокупный доход чиновника, его супруга или супруги и несовершеннолетних детей за три года.

Недвижимость

С 1 марта 2026 года в России крайний срок оплаты услуг ЖКХ перенесут с 10-го на 15-е число каждого месяца. С момента вступления в силу новых правил управляющие компании не смогут устанавливать иной срок оплаты коммунальных услуг.

С 1 июля 2026 года россияне смогут совершать сделки с недвижимостью с использованием биометрии. Подавать заявления и документы для государственной регистрации прав разрешат в виде электронных образцов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП). Ключевое условие — обязательная идентификация личности собственника через Единую биометрическую систему. Специальная отметка о возможности подачи документов в электронном виде больше не потребуется.

Мораторий на штрафы для застройщиков за срыв сроков ввода жилья в эксплуатацию в 2026 году не продлят, сообщил Минстрой. «В отношении ранее начисленных неустоек и смежных с ними выплат в связи с нарушениями сроков передачи объектов долевого строительства, по которым ранее предоставлялась отсрочка до конца 2025 года, предусматривается завершение отсрочки 31 января 2026 года», — уточнили в ведомстве. В нем добавили, что «обсуждается возможность продления отдельных мер, показавших свою эффективность и востребованность».

С 1 марта 2026 года вступит в силу закон об изменении видов разрешенного использования земель. Среди основных новшеств: введение порядка изменения вида использования участков — кто и при каких условиях может это сделать; установление случаев, когда использование возможно независимо от установленного вида, например для размещения некапитальных объектов и геодезических пунктов; разрешенное использование для линейных объектов теперь может определяться документацией по планировке территории. Это упростит их строительство и подключение к сетям.

С 1 марта 2026 года владельцев любых земельных участков обяжут бороться с борщевиком Сосновского и другими сорными, чужеродными растениями, которые наносят ущерб окружающей среде. Ранее мера касалась лишь сельскохозяйственных земель. Каждый регион сможет устанавливать свой список опасных видов инвазивных растений. Кроме собственников и арендаторов, закон коснется обладателей публичных сервитутов. К ним относятся, например, компании, которые эксплуатируют земли под дороги, трубопроводы или линии электропередачи.

Налогообложение

Часть изменений коснется налогообложения недвижимости. С 1 января 2026 года налоговые вычеты при налогообложении недвижимости распространят на семьи с тремя детьми до достижения старшим ребенком возраста 18 лет (или 23 лет, если ребенок учится на очном отделении образовательного учреждения).

Снизится налоговая ставка для собственников дорогих объектов незавершенного строительства, например квартир в элитных новостройках. При кадастровой стоимости объекта более 300 млн руб. вместо ставки 2,5% будет применяться пониженная ставка.

Налоговые льготы при продаже жилья

С 1 января будут внесены изменения в порядок применения налоговых льгот по НДФЛ при продаже жилья. Ранее налогоплательщики могли претендовать на освобождение от налогообложения доходов от продажи жилья, если оно было в их собственности более пяти лет либо более трех лет, если такое жилье было приобретено, например, в порядке наследования или при приватизации. Теперь для применения льготы срок владения недвижимостью должен быть непрерывным.

Расширены налоговые льготы для многодетных семей при продаже жилья. Семьи, в которых двое и более детей, не платят НДФЛ при продаже жилья независимо от срока владения, если соблюдены некоторые условия. С 1 января 2026 года в эти условия внесут поправки. Теперь льготу будут применять независимо от возраста детей, если они признаны недееспособными. Учитываются дети, которые на момент сделки еще не родились: семью освободят от уплаты НДФЛ, если второй и последующий ребенок родились после продажи квартиры, но не позднее 30 апреля 2026 года.

Изменения затронут и условия, касающиеся наличия у семьи другого жилья при применении этой льготы. Ранее льгота не распространялась на семьи, у которых на дату продажи в собственности находилось более 50% иного жилого помещения с большей площадью, чем у приобретаемого объекта. Теперь жилье будут сравнивать не только по площади, но и по кадастровой стоимости: льгота не будет действовать, если другое жилье превышает новое либо по метражу, либо по кадастровой стоимости.

Семейная ипотека

Также изменения затронут правила оформления семейной ипотеки. С 1 февраля следующего года россиянам запретят оформлять две льготные ипотеки на одну семью. Теперь супруги будут обязательно выступать созаемщиками. У них сохраняется возможность привлечь третьих лиц, если дохода не хватает для получения кредита по программе.

Транспорт и дороги

Закон о локализации машин такси

С 1 марта 2026 года заработает закон о локализации автомобилей такси. Для включения в реестр машины будут обязаны отвечать одному из двух требований.

Первое требование — соответствовать количеству баллов локализации, установленному правительством. На данный момент минимальный балл для участия автомобиля в тендерах на госзакупки равен 3200. С 2027 года его повысят до 3500, а с 2028-го — до 3700.

Второе требование — автомобиль произведен в рамках специального инвестконтракта, заключенного в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года.

Закон не распространяется на автомобили, внесенные в региональные реестры до 1 марта 2026-го, и на транспортные средства в реестрах Калининградской области и регионах Сибирского федерального округа — до 1 марта 2028 года, а в субъектах ДФО — до 1 марта 2030 года.

Утильсбор

Помимо новых правил расчета утилизационного сбора, которые вступили в силу в декабре, с 1 января будут проиндексированы и сами ставки этого налога. Постановление об их ежегодном увеличении на 10–20% было принято в 2024 году.

Водительские права

В 2026 году станут недействительными водительские удостоверения, срок действия которых истек с 1 января 2023 по 31 декабря 2023 года и автоматически был продлен. Заменить их можно без сдачи экзаменов, но потребуется предъявить медицинское заключение о том, что у водителя нет противопоказаний управлять автомобилем.

Дорожные знаки и правила парковки

В 2026 году обновится ГОСТ, касающийся технических средств организации дорожного движения. Новая редакция заменит документ 2004 года.

Поправки вводят новые дорожные знаки. Среди них:

вертикальный знак «Стоп-линия» (6.16.1). Он появится в тех местах, где невозможно нанести обычную горизонтальную разметку, к примеру зимой или на временных схемах.

знак «Глухие пешеходы» (табличка 8.15.1). Он предупреждает водителей о том, что в этом месте дорогу часто переходят люди с нарушениями слуха. Например, знак могут устанавливать рядом со школами-интернетами для слабослышащих и глухих детей.

Дополнительный к другим знак с указанием времени действия. Он уточнит, в какие месяцы действует ограничение или предписание. Прежде на табличке указывали дни или недели.

Несколько знаков объединят на одной табличке. Например, «Заснеженное покрытие» с изображением тучи с осадками будет соседствовать со снежинкой. А «Парковку» совместят с изображением «Способ постановки транспортного средства на стоянку». «Рекомендуемое ограничение скорости» разместят на щите с указателем «Искусственная неровность».

В рамках нового ГОСТа постепенно снимут более 55 тыс. знаков, размещенных на 900 тыс. улицах Москвы. Как пояснили в ЦОДД, «чрезмерное» число указателей отвлекает водителей. Мера по сокращению и объединению знаков направлена на снижение визуального шума.

Также изменится размер парковочного места при последовательном размещении автомобилей у края дороги. Разметка станет на 25 см уже: ширина одного места составит 2,25 вместо 2,5 м. Длина останется прежней — 6,5 м. Решение власти объяснили оптимизацией дорожного пространства.

Изменения для автошкол

С 1 марта 2026 года теорию в автошколах разрешат преподавать дистанционно. Учебные заведения будут использовать специальный софт, фиксирующий посещаемость и успеваемость и содержащий сервисы удаленного взаимодействия преподавателя с учеником. Формат необязателен, автошколы могут использовать и традиционный формат офлайн-обучения.

Также у желающих получить права категории C и D, а также для таксистов (категория B) появится возможность учиться не только в автошколах, но и «в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей образовательной программы». Речь идет о таксопарках или профильных транспортных комбинатах.

К концу мая в России создадут единый рейтинг автошкол. Список критериев и периодичность проведения оценки качества работы заведений разработает МВД. Одними из показателей станут процент сдачи экзаменов с первого раза и данные о ДТП, происшедших по вине выпускников.

Образование

С 1 января 2026 года девятиклассники, не сдавшие основной государственный экзамен (ОГЭ), с 2026 года смогут в том же учебном году бесплатно получить рабочую профессию. По завершении учебы можно будет вновь пройти аттестацию и получить два диплома — об общем образовании и профессиональном. Список профессий и должностей, а также образовательных организаций, где можно будет пройти обучение, установят региональные власти.

Реформа медобразования

Изменения вступят в силу с 1 марта 2026 года. Согласно им, все бюджетные места для обучения по программам ординатуры станут целевыми. Работодателем может стать либо государственная медицинская организация, либо частная при условии, что она оказывает бесплатную помощь в рамках программы государственных гарантий. Число мест для приема на целевое обучение определит правительство.

Если студент медицинского или фармацевтического направления (всех форм обучения, кроме ординатуры) решит расторгнуть целевой договор по своей инициативе или не захочет работать в организации, он должен будет заплатить компенсацию за потраченные на обучение средства, а также штраф в двукратном размере этой компенсации. Аналогичные санкции предусмотрены и для работодателя, если он в одностороннем порядке откажется от исполнения договора.

В случае расторжения целевого договора со стороны студента ординатуры, он должен будет оплатить только компенсацию за обучение, без штрафов. При этом студента отчислят, но дадут возможность перевестись на платное обучение при наличии мест, если это произойдет до прохождения итоговой аттестации. Если от договора откажется работодатель, то студент-ординатор должен заключить новый. Но если случится так, что в период обучения или после расторжения предыдущего договора предложений от работодателей не было либо студент не соответствовал тем требованиям, которые предъявляли заказчики, такой ординатор освобождается от требования заключить целевой договор.

Изменения также коснутся получения аккредитации после окончания учебы, которая нужна, чтобы работать врачом. Выпускники проходят первичную аккредитацию, а через пять лет периодическую — она проще. Согласно изменениям, чтобы получить возможность сдать периодическую аккредитацию и подтвердить право на работу, специалист после окончания учебы должен будет работать с наставником до трех лет. Конкретный срок определит Минздрав для каждой специальности и региона.

Если специалист откажется работать с наставником или отработает меньше необходимого срока, ему придется вновь пройти первичную аккредитацию, которая включает тестирование и практику.

Правила поступления на целевое обучение в ординатуру коснутся только новых студентов, которых вузы примут в 2026 году. Новые правила прохождения аккредитации и работы с наставником будут распространяться на всех, кто к марту не пройдет первичную аккредитацию.

Культура

С 1 марта 2026 года заработает закон о блокировке проката фильмов, «дискредитирующих традиционные ценности».

Что такое традиционные ценности Основы российской политики по сохранению традиционных ценностей президент Владимир Путин утвердил в ноябре 2022-го. Среди указанных ценностей — права и свободы человека, патриотизм, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, историческая память, единство народов России. Среди угроз ценностям названа деятельность экстремистских и террористических организаций, отдельных СМИ «недружественных» стран, ряда транснациональных корпораций и иностранных НКО, некоторых организаций и лиц в России. К деструктивному идеологическому воздействию на россиян отнесены: культивирование эгоизма, вседозволенности, безнравственности;

отрицание идеалов патриотизма, служения Отечеству, естественного продолжения жизни, ценности крепкой семьи, брака, многодетности, созидательного труда, позитивного вклада России в мировую историю и культуру;

разрушение традиционной семьи с помощью пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений («международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России).

Вступающий в силу в марте 2026 года закон обяжет владельцев аудиовизуальных сервисов и соцсетей не допускать распространение произведений, содержащих материалы, отрицающие традиционные российские ценности. Владельцы сервисов в течение суток после получения требования Роскомнадзора должны прекратить распространение материалов, в которых Минкультуры увидело дискредитацию. Также ведомство получит право вносить изменения в ранее выданные прокатные удостоверения в целях актуализации сведений о запрете распространения фильмов среди детей.

Изменения в рекламе

С 1 марта 2026 года вступит в силу закон о защите русского языка. Он обяжет размещать информацию на вывесках, указателях и информационных табличках в магазинах и общественных местах на русском языке. Допускается дублирование информации на языках народов России или на иностранных языках. Под действие закона не подпадут фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания.

Еще одно изменение касается названий жилых комплексов и объектов строительства. Застройщики смогут использовать только кириллицу при создании коммерческих названий, если речь идет о рекламе новых объектов недвижимости.

Регулирование работы цифровых платформ

С 1 октября 2026 года вводится регулирование работы цифровых платформ. Закон касается деятельности маркетплейсов, сервисов доставки еды, агрегаторов услуг и такси, а также прав покупателей и ведущих с ними бизнес продавцов, владельцев пунктов выдачи заказов и других партнеров.

Среди изменений:

продавцов обяжут идентифицироваться через Единую систему идентификации и аутентификации или госреестры;

интернет-платформы обяжут предупреждать партнеров об ухудшении условий договоров за 45 дней, а при введении санкций за какие-либо нарушения — уведомлять за три дня;

площадки должны уведомить партнеров о применении скидок за пять рабочих дней; продавцы должны дать добровольное согласие;

на площадках предусмотрят систему досудебного разрешения споров между участниками (жалобы будут рассматриваться в срок до 15 дней, при обоснованности — решение отменят за 48 часов);

запретят нарушать правила сортировки товаров (например, если пользователь выбрал фильтр товаров по цене, платформам запретят показывать более дорогие товары «выше» более дешевых из-за того, что их продвижение оплачено);

правительство сможет регулировать отображение цен в карточках товаров, чтобы пресечь практику скрытой рекламы через скидки услуг банков, принадлежащих интернет-платформам;

платформы обяжут обеспечить связь покупателя с продавцом по вопросам возврата некачественных товаров;

за покупателем закрепят право возврата товара через пункты выдачи заказов;

операторов платформ обяжут предоставлять информацию налоговым органам;

появится требование указывать информацию о маркировке товаров.

Максимальный штраф за нарушение положений закона для владельцев интернет-платформ составит 500 тыс. руб.

Как сообщал РБК со ссылкой на проект правительства, в реестр будут включать площадки, соответствующие двум критериям:

в сутки их посещает более 100 тыс. уникальных пользователей;

у них более 10 тыс. партнеров, предлагающих товары или услуги, либо сумма их сделок за прошлый год превышала 50 млрд руб.

Туризм

Изменение правил выезда детей до 14 лет

С 20 января для поездок в Абхазию, Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию ребенку в возрасте до 14 лет понадобится загранпаспорт. Дети, которые уже выехали по свидетельству о рождении до этой даты, смогут вернуться домой по нему.

Также с 20 января российские консульства в указанных странах больше не смогут оформлять свидетельство на въезд (возвращение) взамен свидетельства о рождении — в случаях, если документ потерян, испорчен или ребенку исполнилось 14 лет во время пребывания за рубежом. Внутренний паспорт гражданина России, который дети получают в 14 лет, остается действительным документом для въезда в эти страны.

Изменение правил бронирования отелей

С 1 марта 2026 года российские гостиницы изменят правила заселения. Гости смогут зарегистрироваться по водительскому удостоверению, а также без потерь отменить бронь за день до заезда. В случае опоздания будет удержана плата не более чем за 24 часа. Гостиницы могут в одностороннем порядке отказаться предоставлять номер только при условии полного возмещения туристу убытков.

Нововведения коснутся всех типов средств размещения. С марта они также должны будут предоставить туристу тонометр, однако более не обязаны обеспечивать гостя кипятком.

Кроме того, с марта все лицензированные гостиницы, отели и кемпинги должны будут состоять в специальном реестре, чтобы можно было бронировать жилье через агрегаторы. Информация в реестре должна включать площадь номера, условия отмены бронирования, а договор, оформляемый перед предоставлением услуги, — условия возврата предоплаты.

Изменения в пенитенциарной системе

ФСБ вернут право иметь собственные СИЗО

Федеральная служба безопасности с 1 января 2026 года получит право на использование собственных следственных изоляторов.

В связи с вступлением России в Совет Европы в 1996 году следственные изоляторы, подведомственные ФСБ, передали в ведение Минюста. Это было связано с требованием передачи системы исполнения наказаний под контроль ведомства, не занимающегося следствием, с целью обеспечения прав человека. В 2022 году Россия вышла из Совета Европы.

Таким образом, ФСБ вернет право иметь собственные СИЗО. Служба будет обязана охранять изоляторы, исполнять наказание в виде лишения свободы в отношении осужденных, оставленных для работ по хозяйственному обслуживанию.

Также закон позволяет сотрудникам спецслужбы применять специальные средства в отношении задержанных, которые хотят совершить побег, навредить себе или окружающим, оказывают сопротивление.

Расширяется применение принудительных работ

С 20 января 2026 года в России расширят применение принудительных работ: они станут самостоятельным наказанием, а не только альтернативой лишению свободы. Меру будут применять в случаях совершения преступлений небольшой и средней тяжести, а также тяжких преступлений при условии первичного осуждения. Предельная продолжительность наказания составляет пять лет.

Осужденных будут содержать в исправительных центрах с обязательным привлечением к труду. Из их заработка удержат от 5 до 20% в доход государства.

Принудительные работы нельзя будет назначать следующим категориям граждан: несовершеннолетние, инвалиды I и II групп, беременные женщины, граждане предпенсионного возраста и военнослужащие, а также мужчинам, в одиночку воспитывающим детей младше трех лет.

Миграционная сфера

С 28 января 2026 года МВД будет передавать в органы управления образованием данные о постановке на миграционный учет или снятии с него детей иностранных граждан. В свою очередь образовательные учреждения будут передавать в ведомства информацию о зачислениях иностранцев в школы или колледжи, их результатах тестирования на знания русского языка. Механизм позволит отслеживать, сколько детей не учатся в школах, с ними будут проводить индивидуальную работу.

С 1 марта 2026 года расширят перечень оснований для расторжения трудового договора с иностранными гражданами. Ранее основанием для увольнения иностранца или лица без гражданства была необходимость привести численность работников в соответствие с ограничениями, установленными федеральными законами, постановлениями правительства или указами президента. С 1 марта в перечень оснований войдут региональные акты.

Табачная продукция

С 1 марта 2026 года установят минимальные цены для девяти видов табачной продукции: трубочного табака, курительного тонкорезанного табака, нюхательного и жевательного табака, табака для кальяна, а также для сигар, сигарилл, биди и кретека. Они будут действовать до конца года. Ранее минимальные цены вводились для никотиносодержащих изделий.

В частности, минимальные цены составят:

1 кг табака трубочного — 12647 руб.;

1 кг табака курительного тонкорезанного — 8916 руб.,

1 кг табака для кальяна в зависимости от массы упаковки — от 2783 до 4427 руб;

1 сигары — 814 руб.;

1000 штук сигарилл (сигарит) — 9501 руб.

Закон о сплошных рубках на Байкале

С 1 марта 2026 года вступит в силу закон, разрешающий сплошные рубки погибшего леса в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории, если выборочные рубки не обеспечили его замену на здоровый лес. По действующим законам все сплошные рубки запрещены.

Закон также разрешит переводить земли лесного фонда в земли других категорий для строительства объектов определенных типов: гидрозащиты, селезащиты, автодорог, электросетей, объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, если они нужны населению или для работы особых экономических зон (их на Байкале две); создания новых кладбищ или расширения уже существующих. Лица, в интересах которых происходит перевод земель, обязаны в срок не позже трех лет восстановить лес на площади в пять раз больше той, которая исключается из состава лесного фонда.

Также создается специальная комиссия, которая будет принимать решения о разрешении или запрете на определенные действия. Например, она будет согласовывать перечень участков, на которых разрешаются сплошные рубки (при этом будет требоваться положительная позиция РАН, финальное решение будет принимать правительство), а также перевод земель лесного фонда в земли иных категорий. В комиссию войдут депутаты и сенаторы, представители администрации президента, правительства, ФСБ, главы Иркутской области и Бурятии. Комиссия будет рассматривать вопрос перевода земель при наличии заключения государственной экологической экспертизы.