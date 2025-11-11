Депутаты одобрили реформу медобразования

Все студенты ординатуры должны будут заключать целевые договоры, а если решат его не исполнять — заплатят компенсацию. Что еще изменится в получении медицинского образования — в материале РБК

Фото: Виталий Невар / ТАСС

Государственная дума во вторник в третьем чтении одобрила законопроект, который изменит порядок обучения на медицинских и фармацевтических специальностях и введет для таких студентов штрафы за отказ от заключенного целевого договора. Документ приняли не единогласно: «за» проголосовали 339 человек, воздержались — 69 человек, против никто не выступил.

Как будет устроено поступление в ординатуру

Сейчас, чтобы стать врачом в России, необходимо получить высшее образование — окончить специалитет. Этого может быть достаточно, чтобы работать, например, врачом-терапевтом, педиатром, участковым или врачом скорой помощи, но без конкретной специализации. Чтобы получить право заниматься медицинской деятельностью, молодой специалист должен пройти первичную аккредитацию, которая включает тестирование, практику на тренажерах, а также разбор конкретных кейсов. В дальнейшем врач должен каждые пять лет подтверждать право на работу, проходя периодическую аккредитацию. Для нее требуется собрать портфолио, которое оценивает комиссия.

Если же будущий врач планирует работать в конкретной узкой сфере, после специалитета он должен окончить ординатуру. Обычно обучение длится два года, но может и больше в зависимости от специальности. Уже после этого выпускнику будет необходимо пройти первичную специализированную аккредитацию, а затем каждые пять лет подтверждать ее. Аналогичный механизм предусмотрен для обучающихся на фармацевтических направлениях.

Поступить на врачебную специальность бесплатно сегодня можно на бюджетные места или на целевые — с договором о дальнейшей работе в конкретном учреждении. В медицинских вузах традиционно бюджетных мест меньше, чем целевых: например, в 2025 году в Первом МГМУ имени И.М. Сеченова на программы ординатуры выделили 595 целевых мест и 207 бюджетных. В СЗГМУ им. И.И. Мечникова в начале приемной кампании закладывали 407 целевых мест и 105 бюджетных. Но целевые места заполняются далеко не всегда и их могут добавлять к числу бюджетных.

Согласно принятым депутатами изменениям, все бюджетные места для обучения по программам ординатуры теперь станут целевыми. Это значит, что ординатор, поступивший на бюджет, должен будет заключить целевой договор с работодателем либо к моменту зачисления на программу, либо в течение срока своего обучения. Работодателем может стать либо государственная медицинская организация, либо частная при условии, что она оказывает бесплатную помощь в рамках программы государственных гарантий.

Количество мест для приема на целевое обучение будет определять правительство.

По данным опубликованного НИУ ВШЭ сборника «Образование в цифрах», в 2024 году выпуск из ординатуры в 2024 году составил 31,6 тыс. человек, что на 13,67% больше, чем в 2023-м (27,8 тыс.). Наибольшее количество выпускников пришлось на специальности: терапия (2,1 тыс.), анестезиология-реаниматология (1,9 тыс.), акушерство и гинекология (1,4 тыс.), стоматология ортопедическая (1,2 тыс.), неврология (1,1 тыс.).

Что грозит за отказ от целевого договора

Если студент медицинского или фармацевтического направления (всех форм обучения, кроме ординатуры) решит расторгнуть целевой договор по своей инициативе или не захочет работать в организации, он должен будет заплатить компенсацию за потраченные на обучение средства, а также штраф в двукратном размере этой компенсации. В законе говорится, что если студента отчислят в первый год учебы, то компенсация будет не меньше стоимости одного года обучения. Аналогичные санкции предусмотрены и для работодателя, если он в одностороннем порядке откажется от исполнения договора.

Для ординаторов условия смягчили, по сравнению с первоначальной версией законопроекта. Согласно принятым изменениям, в случае расторжения целевого договора со стороны студента ординатуры, он должен будет оплатить только компенсацию за обучение, без штрафов. При этом студента отчислят, но дадут возможность перевестись на платное обучение при наличии мест, если это произойдет до прохождения итоговой аттестации.

В топ-5 медицинских вузов по версии RAEX входят образовательные организации, расположенные в Москве и Санкт-Петербурге: Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова Минздрава России. Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова Минздрава России. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова Минздрава России. Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова Минздрава России. Стоимость обучения в МГМУ им. И.М. Сеченова по программе специалитета «Лечебное дело» на первом курсе в этом учебном году составляет 1,05 млн руб. В ординатуре стоимость обучения в зависимости от специальности варьируется от 530 тыс. до 660 тыс. руб. за год. Стоимость обучения в РНИМУ им. Н.И. Пирогова по программе специалитета «Лечебное дело» составляет 800 тыс. руб. В ординатуре стоимость обучения варьируется от 530 тыс. до 630 тыс. руб. за год. Наивысшую позицию в рейтинге из вузов не из Москвы и Санкт-Петербурга занимает Башкирский государственный медицинский университет Минздрава России — восьмое место. Год обучения по программе специалитета «Лечебное дело» составляет 331,6 тыс. руб. в год. В ординатуре стоимость обучения — 318 тыс. руб в год.

Если от договора откажется работодатель, то студент-ординатор должен заключить новый. Но если случится так, что в период обучения или после расторжения предыдущего договора предложений от работодателей не было либо студент не соответствовал тем требованиям, которые предъявляли заказчики, такой ординатор освобождается от требования заключить целевой договор.

Что изменилось для всех выпускников медицинских направлений

Важные изменения в одобренном законопроекте касаются получения аккредитации после окончания учебы, которая необходима, чтобы работать врачом. Так, выпускники проходят первичную аккредитацию, а через пять лет периодическую — она проще. Согласно утвержденным изменениям, чтобы получить возможность сдать периодическую аккредитацию и подтвердить право на работу, специалист после окончания учебы должен будет работать с наставником до трех лет. Конкретный срок определит Министерство здравоохранения для каждой специальности и региона.

Если же специалист откажется работать с наставником или отработает меньше необходимого срока, ему придется снова пройти первичную аккредитацию, которая включает тестирование и практику.

В редакции первого чтения законопроект предполагал, что условия работы с наставником будут распространяться и на выпускников фармацевтических образовательных программ, но в итоге их это не коснется.

Где придется отрабатывать

Студенты, отучившиеся по целевому набору, будут работать с наставником в организации, которая заключила с ними договор. Если же такого договора не было, то есть студент учился, например, на специалитете за счет бюджета или на любых платных направлениях, то место работы и наставника он будет искать сам. Как указывала депутат Ксения Горячева, это должно проходить при поддержке вуза, работодателя или региональных органов здравоохранения, также в помощь — сайт «Работа России».

Глава думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов настаивал, что работа с наставником не является «отработкой», а такая интерпретация может создать неверное восприятие рабочего процесса. В то же время заместитель председателя комитета Алексей Куринный (КПРФ) считает, что фактически для выпускников вузов это обязательная отработка, без которой они не смогут спокойно работать. «Можно это красиво назвать наставничеством, говорить про необходимость, по факту — это отработка, которая включена из-за невозможности другими адекватными способами улучшить кадровую ситуацию, такими как увеличение зарплат и предоставление соцпакета медработникам», — сказал он РБК.

После одобрения закона Советом Федерации и подписания президентом Владимиром Путиным изменения вступят в силу 1 марта 2026 года. Правила поступления на целевое обучение в ординатуру коснутся только новых студентов, которых вузы примут в 2026 году. Что касается новых правил прохождения аккредитации и работы с наставником, они будут распространяться на всех, кто к марту не пройдет первичную аккредитацию.