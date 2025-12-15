 Перейти к основному контенту
Что нужно знать самозанятым⁠,
0

Путин подписал пакет законов об эксперименте с больничными самозанятых

Сюжет
Что нужно знать самозанятым
Сюжет
Новые законы в России
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

Президент России Владимир Путин подписал пакет законопроектов, которые регулируют эксперимент с добровольным вступлением самозанятых граждан в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности. Подписанные документы размещены на портале официального опубликования правовых актов. Из них следует, что эксперимент будет проводиться с 1 января 2026 года до 31 декабря 2028 года и позволит самозанятым оформлять больничные листы.

Для участия в эксперименте от гражданина потребуется подать до 30 сентября 2027 года заявление в территориальный орган страховщика в бумажной или электронной форме и затем ежемесячно перечислять страховые взносы.

Самозанятый сможет выбрать размер страховой суммы — 35 тыс. руб. или 50 тыс. руб. В первом случае размер страхового взноса  оставит 1344 руб. в месяц, во втором — 1920 руб. Раз в год будет возможность изменить свой выбор.

Право на получение пособия по временной нетрудоспособности возникнет через шесть месяцев с начала непрерывной уплаты страховых взносов. Размер пособия будет определяться исходя из стажа и периода уплаты взносов, следует из пояснительной записки к законопроекту в Системе обеспечения законодательной деятельности.

Специальный налоговый режим для самозанятых сохранят до 2028 года
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

«Сохраняется страховой принцип: для того чтобы воспользоваться этим правом, надо иметь минимальный страховой стаж шесть месяцев, а дальше действуют общие принципы, которые и определяют размер соответствующей выплаты в зависимости от количества дней, когда болеет самозанятый гражданин», — пояснил во время обсуждения законопроекта в Госдуме председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По состоянию на конец 2024 года, в России в качестве самозанятых зарегистрировались 14,9 млн человек. Примерно половина из них не имеют другого места работы, где они были бы застрахованы, а значит, у них нет права на оплату больничных листов, свидетельствуют данные Социального фонда России и Федеральной налоговой службы (ФНС).

Читайте РБК в Telegram.

Денис Малышев
Владимир Путин самозанятые больничные страховые взносы

