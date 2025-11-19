 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Депутаты одобрили проект о профессиональном обучении для несдавших ОГЭ

Фото: Наталья Шатохина / Global Look Press
Фото: Наталья Шатохина / Global Look Press

Государственная дума в третьем чтении приняла законопроект, согласно которому школьники, не сдавшие государственную аттестацию после 9 класса, смогут поступить на обучение рабочей профессии. Такой ученик по завершению учебы сможет снова пройти аттестацию и сразу получить два диплома — об общем образовании и профессиональном. Проект приняли единогласно 406 депутатов.

Изменения заработают уже с января 2026 года. Каждый регион будет отдельно по желанию устанавливать такую возможность для тех, кто не смог успешно сдать экзамены после 9 класса. В таком случае власти должны будут определить перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым смогут обучаться такие студенты, список организаций для обучения, а также порядок его проведения. Также для таких студентов установят отдельный порядок аттестации.

«Мы в командировках видим, что во многих регионах уже семиклассники и восьмиклассники пытаются получать профессию, но права такого в законе у них пока нет. Это очень честный закон, потому что он обязывает учителей честно признавать свои ошибки, если они есть, но не давать потерять время для того, чтобы получить профессию», — указала глава комитета Госдумы по просвещению Ирина Белых, представляя проект.

В поддержку изменений на заседании также высказались представитель КПРФ Олег Смолин и депутат от партии «Справедливая Россия» Валерий Гарутнг.

По мнению Смолина, в дальнейшем стоит предусмотреть и исключения для тех детей, которые не могут сдать определенные профильные предметы. Он приведет в пример поэта Александр Пушкина, у которого, как отметил депутат, «был нуль по математике», а значит он не смог бы дать ОГЭ или ЕГЭ по этому предмету, но это не мешало ему быть гениальным поэтом. «Может быть, надо было бы дать право в подобных случаях не только на профессиональное обучение, но и на профессиональное образование: даже если гуманитарий не сдал ЕГЭ по математике, его не надо лишать возможности дальнейшего образования», — указал Смолин.

В 2025 году в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области прошел пилотный проект, в рамках которого выпускники 9 классов могли сдать только два предмета ОГЭ, чтобы получить аттестат и продолжить обучение в колледже. Регионы сообщали, что такие нововведения позволили снизить число школьников, которые не смогли получить аттестат. К примеру, в Санкт-Петербурге их число сократилось более чем в два раза. Эксперимент планируют продлить до 2029 года и дополнительно расширить на республику Татарстан, Московскую, Ростовскую, Тверскую и Тюменскую области.

