Минфин изменит правила предоставления семейной ипотеки с февраля
С 1 февраля следующего года россиянам запретят оформлять две льготные ипотеки на одну семью, пишет «РИА Новости» со ссылкой на решение Министерства финансов о порядке предоставления субсидий.
Пока семейные пары еще могут оформить две ипотеки, если в сделке участвует только один из супругов. Исключение — отсутствие российского гражданства у одного из них.
Материал дополняется
