Минфин изменит правила предоставления семейной ипотеки с февраля

Фото: Олег Спиридонов / Бизнес Online / Global Look Press

С 1 февраля следующего года россиянам запретят оформлять две льготные ипотеки на одну семью, пишет «РИА Новости» со ссылкой на решение Министерства финансов о порядке предоставления субсидий.

Пока семейные пары еще могут оформить две ипотеки, если в сделке участвует только один из супругов. Исключение — отсутствие российского гражданства у одного из них.

Материал дополняется