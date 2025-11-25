Данные о детях-иностранцах будут передаваться между МВД и школами
МВД будет передавать в органы управления образованием данные о постановке на миграционный учет или снятии с него детей иностранных граждан, сообщили в пресс-службе МВД России.
В свою очередь образовательные учреждения будут передавать в ведомства информацию о зачислениях иностранцев в школы или колледжи, их результатах тестирования на знания русского языка. Закон вступит в силу 28 января 2026 года, этот механизм позволит отслеживать, сколько детей не учатся в школах, с ними будет проводиться индивидуальная работа, заявили в министерстве.
В этом году детей мигрантов начали тестировать на знание русского языка. От результатов тестирования зависит, зачислят ребенка в школу или нет. Формат тестирования зависит от года обучения, так как для зачисления в первый класс сдавать письменный тест не нужно. После прохождения тестирования специальная комиссия определяет, является ли уровень знаний достаточным для прохождения школьной программы.
В этом году школы не приняли 87% детей мигрантов. Из всех претендентов на зачисление только у трети были все необходимые документы. До обязательного тестирования на знания русского языка допустили в сентябре 5940 детей, из них прошли тест 50% будущих школьников.
