Путин ввел круглогодичные штрафы из-за несообщения в военкомат о переезде

Путин подписал закон о круглогодичных штрафах за неуведомление военкомата о своем переезде. Раньше мера действовала только на момент призыва — два раза в год, теперь ее адаптировали к круглогодичному призыву

Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Президент России Владимир Путин подписал закон о назначении штрафов за неуведомление военкомата о своем переезде. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Госдума приняла эту инициативу 9 декабря. Раньше за такое нарушение штрафовали лишь в период официального призыва.

«Внести <...> изменение [в закон], исключив из него слова «в период проведения призыва», — говорится в новом указе.

Теперь норма будет действовать в течение всего года. Отказ от уведомления военкомата о выезде с места жительства более чем на три месяца повлечет за собой штраф от 10 тыс. до 20 тыс. рублей.

Поправки будут внесены в ст. 21.5 КоАП (неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету). Обновленный закон вступит в силу с 1 января 2026 года. Инициатива принадлежит группе депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым.

Изменения в закон вносились из-за принятого ранее проекта о круглогодичном призыве — со следующего года он будет проходить с 1 января по 31 декабря. Кроме того, срок явки в военкомат по электронной повестке согласно этому же документу повышен до 30 дней со дня размещения повестки в соответствующем реестре. Прежде он составлял 20 дней.

Автором законопроекта о круглогодичном призыве в армию также был Картаполов. Он объяснял смысл нововведений тем, что систему призыва необходимо менять в соответствии с появлением новых технологий. Это поможет равномернее распределять нагрузку на военкоматы, а также сделать все сопутствующие процедуры удобнее для самих призывников, считает парламентарий.