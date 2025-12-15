 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Новые законы в России⁠,
0

Путин ввел круглогодичные штрафы из-за несообщения в военкомат о переезде

Сюжет
Новые законы в России
Путин подписал закон о круглогодичных штрафах за неуведомление военкомата о своем переезде. Раньше мера действовала только на момент призыва — два раза в год, теперь ее адаптировали к круглогодичному призыву
Фото: Комсомольская правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Президент России Владимир Путин подписал закон о назначении штрафов за неуведомление военкомата о своем переезде. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Госдума приняла эту инициативу 9 декабря. Раньше за такое нарушение штрафовали лишь в период официального призыва.

«Внести <...> изменение [в закон], исключив из него слова «в период проведения призыва», — говорится в новом указе.

Теперь норма будет действовать в течение всего года. Отказ от уведомления военкомата о выезде с места жительства более чем на три месяца повлечет за собой штраф от 10 тыс. до 20 тыс. рублей.

Поправки будут внесены в ст. 21.5 КоАП (неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету). Обновленный закон вступит в силу с 1 января 2026 года. Инициатива принадлежит группе депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым. 

Дума уточнит статью КоАП о несообщении данных военкомату из-за новых норм
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

Изменения в закон вносились из-за принятого ранее проекта о круглогодичном призыве — со следующего года он будет проходить с 1 января по 31 декабря. Кроме того, срок явки в военкомат по электронной повестке согласно этому же документу повышен до 30 дней со дня размещения повестки в соответствующем реестре. Прежде он составлял 20 дней.

Автором законопроекта о круглогодичном призыве в армию также был Картаполов. Он объяснял смысл нововведений тем, что систему призыва необходимо менять в соответствии с появлением новых технологий. Это поможет равномернее распределять нагрузку на военкоматы, а также сделать все сопутствующие процедуры удобнее для самих призывников, считает парламентарий.

Читайте РБК в Telegram.

Подготовка к Новому году

Коллаборация в стиле après-ski

Смотреть

Новогодний базар в Стокманн

Смотреть

Зимняя распродажа в Стокманн

Смотреть

Модные подарки в Стокманн

Смотреть

Праздничная сервировка в Стокманн

Смотреть

Реклама. АО “Стокманн”. Подробности об условиях акции, сроках и организаторе на сайте stockmann.ru

Авторы
Теги
Персоны
Валерия Доброва
Владимир Путин призывники военкомат штраф
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Срок явки в военкомат по электронной повестке увеличат
Общество
Дума уточнит статью КоАП о несообщении данных военкомату из-за новых норм
Политика
В Генштабе напомнили об ограничениях при неявке в военкомат
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 16 декабря
EUR ЦБ: 93,23 (-0,34) Инвестиции, 19:45 Курс доллара на 16 декабря
USD ЦБ: 79,45 (-0,28) Инвестиции, 19:45
Суд снова рассмотрит апелляцию на приговор калининградским врачам Общество, 20:00
Рост цен на новостройки в России в ноябре снова ускорился Недвижимость, 20:00
Как цифровые платформы оптимизируют логистику и учет в нефтегазе Отрасли, 20:00
На своем берегу: какой будет новая очередь City Bay РБК и City Bay, 19:59
Как российский бизнес переходит к системной интеграции ИИ Отрасли, 19:59
Фьючерсы на цифровые активы: плюсы и минусы для инвесторов Инвестиции, 19:58
Reuters узнал о решении 90% вопросов на переговорах по Украине в Берлине Политика, 19:57
Какой у вас стиль управления?
Узнайте его риски и возможности
Пройти тест
Что такое экзосомы и какую роль они играют в косметологии РБК и КИТ МЕД, 19:46
От лечения к контролю: почему женщины после 45 — драйверы фармрынка Отрасли, 19:44
Минфин США отказал Xtellus в покупке зарубежных активов ЛУКОЙЛа Бизнес, 19:42
Путин продлил запрет поставлять российскую нефть по потолку цен Политика, 19:37
Рютте и фон дер Ляйен присоединятся к переговорам в Берлине Политика, 19:32
Экс-капитан футбольной сборной России рассказал о борьбе с раком Спорт, 19:31
Переговоры Украины и США в Берлине продолжились без Зеленского Политика, 19:24