0

Путин ужесточил правила выдачи микрокредитов

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий правила выдачи микрокредитов. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно нововведениям, с 1 апреля 2026 года максимальная переплата по займам сроком до одного года будет снижена до 100% с текущих 130%. Помимо этого с апреля 2027 года один заемщик сможет получить лишь один микрозайм с полной стоимостью выше 100% годовых, в переходный период с октября 2026 года будет действовать лимит в два таких займа.

Микрофинансовым организациям также запретят выдавать новые займы гражданам, которые погасили предыдущий кредит с полной стоимостью выше 100% годовых менее чем через четыре дня.

Для соблюдения новых требований организации будут обязаны запрашивать кредитную историю заемщика.

Законопроект был принят Госдумой 16 декабря.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ранее отметил, что меры должны пресечь практику «навешивания» на заемщика неподъемных долгов.

