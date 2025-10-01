Как будет выглядеть российский таксопарк недалекого будущего. Галерея
Минпромторг обнародовал список автомобилей, которые будут допускать до перевозки людей после вступления в силу закона о локализации машин такси.
Закон начнет действовать с 1 марта 2026 года. И по нему в такси должны будут использовать машины с «высокой долей российских компонентов» или произведенные в рамках специальных инвестиционных контрактов (СПИК).
Под эти критерии, как сообщил сегодня Минпромторг, подпадают около 20 моделей шести брендов: Lada, «Москвич», «УАЗ», Sollers, Evolute и Voyah.
РБК с помощью нейросети GPT-5 перекрасил эти автомобили и добавил «шашечки», чтобы показать, как может выглядеть российский таксопарк в очень недалеком будущем.
Перечень Минпромторга — первичный. Ведомство отмечает, что он будет обновляться по мере появления новых моделей на рынке.
