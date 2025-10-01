 Перейти к основному контенту
Новые законы в России
0

Как будет выглядеть российский таксопарк недалекого будущего. Галерея

ИИ показал обновленный парк российского такси на основе списка Минпромторга
Сюжет
Новые законы в России
В список машин, которые разрешат использовать в такси, включили модели Lada, «Москвич», Sollers, Evolute, Voyah и «УАЗ». РБК с помощью искусственного интеллекта показывает, как это может выглядеть
Фото: Олеся Мельникова / GPT-5 / РБК
Фото: Олеся Мельникова / GPT-5 / РБК

Минпромторг обнародовал список автомобилей, которые будут допускать до перевозки людей после вступления в силу закона о локализации машин такси.

Закон начнет действовать с 1 марта 2026 года. И по нему в такси должны будут использовать машины с «высокой долей российских компонентов» или произведенные в рамках специальных инвестиционных контрактов (СПИК).

Под эти критерии, как сообщил сегодня Минпромторг, подпадают около 20 моделей шести брендов: Lada, «Москвич», «УАЗ», Sollers, Evolute и Voyah.

РБК с помощью нейросети GPT-5 перекрасил эти автомобили и добавил «шашечки», чтобы показать, как может выглядеть российский таксопарк в очень недалеком будущем.

Lada Granta
(Фото: Олеся Мельникова / GPT-5 / РБК)
Sollers SP7
(Фото: Олеся Мельникова / GPT-5 / РБК)
Voyah Passion
(Фото: Олеся Мельникова / GPT-5 / РБК)
Niva Legend
(Фото: Олеся Мельникова / GPT-5 / РБК)
Lada Aura
(Фото: Олеся Мельникова / GPT-5 / РБК)
Evolute i-Space
(Фото: Олеся Мельникова / GPT-5 / РБК)
«Москвич» 3
(Фото: Олеся Мельникова / GPT-5 / РБК)
Evolute i-Jet
(Фото: Олеся Мельникова / GPT-5 / РБК)
«УАЗ Хантер»
(Фото: Олеся Мельникова / GPT-5 / РБК)
Voyah Dream
(Фото: Олеся Мельникова / GPT-5 / РБК)

Перечень Минпромторга — первичный. Ведомство отмечает, что он будет обновляться по мере появления новых моделей на рынке.

