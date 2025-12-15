Путин дал доступ Росфинмониторингу к данным о переводах по СБП

Путин разрешил Росфинмониторингу получать данные о переводах напрямую у оператора карт «Мир» и СБП. Об этом просили сами банки из-за большой нагрузки. Закон начнет действовать 1 сентября следующего года

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Президент России Владимир Путин подписал закон, закрепляющий за Росфинмониторингом право получать данные о переводах через Национальную систему платежных карт (НСПК — оператор карт «Мир») и Систему быстрых платежей (СБП). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Сейчас такие данные служба запрашивает напрямую у банков. Финансовые учреждения попросили оптимизировать этот процесс для снятия нагрузки с них.

Нововведения будут внесены в закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Сами поправки вступят в силу с 1 сентября 2026 года.

«Уполномоченный орган вправе получать на безвозмездной основе от организации, осуществляющей функции оператора услуг по предоставлению универсального платежного кода, а также функции операционного центра и платежного клирингового центра при осуществлении перевода денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей платежной системы Банка России и в национальной системе платежных карт», — говорится в указе.

Порядок и сроки обмена информацией будут согласовываться с Центральным банком России, следует из документа.

В мае РБК писал об этой инициативе, в результате которой Росфинмониторинг сможет напрямую запрашивать данные об операциях в СБП и по картам у НСПК. Это потенциально ускорит выявление сложных схем обналичивания, но повысит риски «формальных» блокировок. 9 декабря Госдума приняла этот закон на своем заседании.

Росфинмониторинг в 2024-м предложил включить НСПК в антиотмывочное регулирование, чтобы запрашивать у него данные по операциям с картами «Мир» или в СБП. Сами банки также отмечали, что они неоднократно обращались к финразведке с предложениями, которые направлены на оптимизацию процесса предоставления данных. Текущая система обмена информацией между банками и Росфинмониторингом может быть сложной и затратной, особенно когда банки должны отвечать на многочисленные запросы вручную, отмечала директор юридической группы «Яковлев и партнеры» Мария Яковлева.

За десять лет работы платежной системы «Мир» выпущено почти 470 млн национальных карт, сообщил в декабре 2025-го генеральный директор, председатель правления НСПК Дмитрий Дубынин. В текущем году система в среднем обрабатывала порядка 80 млн транзакций ежесуточно, добавил он.