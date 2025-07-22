Госдума одобрила законопроект о цифровых платформах

Госдума приняла законопроект, который отрегулирует деятельность цифровых платформ. Какие правила для маркетплейсов, сервисов доставки еды, такси и агрегаторов услуг закрепил документ — в материале РБК

Вид на здание Государственной думы России (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Во вторник, 22 июля, Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о регулировании платформенной экономики, который закрепляет обязанности и нормы деятельности для маркетплейсов, сервисов доставки еды, агрегаторов услуг и такси. Законопроект разрабатывался Минэкономразвития при участии Минпромторга и Минцифры под руководством вице-премьера — главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

Регулирование коснется как самих цифровых платформ, так и прав покупателей и ведущих с ними бизнес продавцов, владельцев пунктов выдачи заказов и других партнеров. Для всех них в документе прописаны определения и правила взаимодействия друг с другом.

Авторы документа рассчитывают, что он повысит прозрачность работы онлайн-площадок и защитит права граждан. «Документ устанавливает базовые правила для работы цифровых платформ. В частности, продавцы на маркетплейсах будут обязаны проходить проверку через государственные реестры, а платформы — обеспечивать прозрачность условий договоров с продавцами. Эти и другие новые нормы создадут гарантии безопасности для потребителей и справедливые условия для бизнеса», — заявлял ранее Григоренко.

Предполагается, что изменения вступят в силу 1 октября 2026 года.

Что закрепляет документ

Продавцы на интернет-площадках будут обязаны идентифицироваться через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) или госреестры;

интернет-платформы будут обязаны предупреждать партнеров об ухудшении условий договоров за 45 дней, а при введении санкций за какие-либо нарушения — уведомлять за три дня;

площадки должны уведомить партнеров о применении скидок за пять рабочих дней; продавцы должны дать добровольное согласие;

на площадках будет предусмотрена система досудебного разрешения споров между участниками (жалобы будут рассматриваться в срок до 15 дней, при обоснованности — решение отменят за 48 часов);

будет запрещено нарушать правила сортировки товаров (например, если пользователь выбрал фильтр товаров по цене, платформам запрещено показывать более дорогие товары «выше» более дешевых из-за того, что их продвижение было оплачено);

правительство сможет регулировать отображение цен в карточках товаров, чтобы пресечь практику скрытой рекламы через скидки услуг банков, принадлежащих интернет-платформам;

платформы будут обязаны обеспечить связь покупателя с продавцом по вопросам возврата некачественных товаров;

за покупателем закрепят право возврата товара через пункты выдачи заказов;

операторы платформ будут обязаны предоставлять информацию налоговым органам;

появится требование указывать информацию о маркировке товаров.

Максимальный штраф за нарушение положений закона для владельцев интернет-платформ составит 500 тыс. руб.

Министр экономического развития Максим Решетников в ходе выступления в Госдуме поблагодарил депутатов за скорое принятие законопроекта и заявил, что впереди предстоит большая работа по подготовке нормативных актов к закону. Поправки и опасения, которые озвучивались рядом депутатов и представителей бизнеса будут собраны в некоем своде и предложены цифровым платформам в рамках добровольных практик регулирования, отметил он.

После подписания закона обсуждение регулирования платформенной экономики с отраслью и ведомствами продолжится, подтвердил Григоренко. Во исполнение норм закона правительству предстоит подготовить восемь подзаконных актов, в частности утвердить правила ведения реестра посреднических платформ, а именно критерии их экономической значимости и состав сведений для включения в реестр, порядок внесения изменений в реестр и исключения из него. Также правительство собирается установить для интернет-площадок порядок проверки информации в карточках товаров с целью исполнения требований по маркировке, соответствию и др.

О разработке законопроекта стало известно в сентябре прошлого года. К тому моменту существовало уже несколько инициатив по регулированию цифровых платформ, в частности маркетплейсов, но все они вызывали критику у участников рынка.

Текущий законопроект также критиковали. Например, представители физической розницы требовали ужесточить меры регулирования, что, с их точки зрения, позволило бы уравнять условия конкуренции. В частности, спорили о регулировании цен на маркетплейсах. Участники рынка традиционной розницы жаловались на то, что онлайн-площадки инвестируют в скидки и снижают за счет этого цену до неконкурентно низкого, на их взгляд, уровня. Они требовали ограничить максимальный размер скидки за счет маркетплейса 10%.

К этой идее даже присоединились некоторые онлайн-игроки, включая «Яндекс Маркет», Lamoda и онлайн-гипермаркет «ВсеИнструменты.ру», а также онлайн-сервис доставки еды «Купер» (ранее «СберМаркет»). Но из финальной версии документа ее исключили. Представители Wildberries и Ozon, против которых преимущественно были направлены эти предложения, указывали, что цель инициативы — ограничить развитие передовых маркетплейсов, и предупреждали о риске роста стоимости товаров для покупателей в случае ее принятия.

По данным аналитической компании INFOLine, рынок интернет-торговли России в 2024 году вырос на 37%, до 11,3 трлн руб., что составляет более 20% всех розничных продаж в стране.