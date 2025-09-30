 Перейти к основному контенту
Новые законы в России⁠,
Эксклюзив

Власти определили, какие маркетплейсы и сервисы попадут под новый закон

В правительстве определили критерии для попадания в реестр цифровых платформ
Новые законы в России
Что ждет маркетплейсы в 2025 году
В правительстве определили критерии признания маркетплейсов, сервисов заказа еды, такси и услуг цифровыми посредническими платформами. Часть крупных площадок попадут в реестр принудительно, часть — по желанию
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В правительстве определили критерии, по которым интернет-площадки будут включать в реестр цифровых платформ, который создается для реализации норм недавно принятого закона «О платформенной экономике». Согласно подготовленному Минэкономразвития проекту постановления правительства в реестр будут включать интернет-площадки, соответствующие двум критериям:

  • в сутки их посещает более 100 тыс. уникальных пользователей;
  • у них более 10 тыс. партнеров, предлагающих товары или услуги, либо сумма их сделок за предыдущий год превышала 50 млрд руб.

Копия проекта есть у РБК. Подготовку документа подтвердил представитель Минэкономразвития.

Иностранным платформам для попадания в реестр достаточно будет иметь только соответствующий размер аудитории. Но после включения в реестр у них возникнет обязанность по «приземлению» — они должны будут создать в России представительство, указал директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития Владимир Волошин.

Решение о включении в реестр будет принимать Минэкономразвития на основе данных ФАС, ФНС и исследовательской компании Mediascope. Платформу также могут включить в реестр по ее инициативе — в таком случае она должна иметь только соответствующий размер аудитории.

Срок формирования реестра — 2 ноября 2026 года.

На компании, которые попадут в реестр, будет распространяться действие закона о цифровых платформах, который вступит в силу 1 октября 2026 года. Документ закрепляет гражданско-правовой характер отношений между платформами и самозанятыми при исполнении заказов или работ. Включение в реестр позволит интернет-площадкам свободно работать с этой категорией предпринимателей. Платформы, которые не попадут в реестр, не смогут взаимодействовать с самозанятыми исполнителями, им придется заключать с ними трудовые договоры, обеспечивать полноценный рабочий график и др., объяснял ранее председатель наблюдательного совета Ассоциации цифровых платформ Андрей Шаронов.

Среди других требований, которые устанавливает новый закон, — обязанность продавцов подтверждать свой статус через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) или госреестры; для платформ — уведомлять партнеров об изменении условий договоров и скидок, создать систему досудебного разрешения споров, запретить искажение сортировки товаров, обеспечить связи покупателя с продавцом по вопросам возврата товаров и др.

«После включения в реестр цифровая платформа должна будет в том числе соблюдать требования по размещению сведений в карточке товара, досудебному разрешению споров и проверке партнеров при их допуске на площадку. Таким образом, ведение реестра позволит обеспечить прозрачные условия как для добросовестной конкуренции и развития предпринимательства, так и для создания безопасной цифровой среды для потребителей товаров, работ, услуг», — уверен Волошин.

Ранее он сообщал РБК, что на первом этапе министерство ожидает включения в реестр около десяти крупнейших цифровых платформ.

Закон о платформенной экономике и подзаконные акты к нему разрабатывались под кураторством вице-премьера — главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко. 26 сентября он провел закрытую встречу с представителями цифровых платформ России и Китая в рамках Всемирной выставки цифровой торговли в Ханчжоу, на которой обсуждалось, в частности, распространение действия закона на китайские площадки, работающие с россиянами. Конкретных участников встречи и итоги переговоров в аппарате не раскрыли.

«Сегодня цифровые платформы представлены не только товарными маркетплейсами, но и сервисными платформами, агрегаторами услуг, платформами занятости, платформами мобильности и др. Соответственно, с разными видами платформ сотрудничают разные виды исполнителей с разной спецификой — мастера услуг, репетиторы, фрилансеры, водители такси, продавцы и другие», — перечисляет Шаронов. Предлагаемые критерии, по утверждению ассоциации, нуждаются в уточнении с учетом многообразия видов всех цифровых платформ. Например, объем транзакций в размере 50 млрд руб. применим только к товарным маркетплейсам. «Услуговые платформы работают с принципиально иными объемами транзакций из-за особенностей их взаимодействия с исполнителями, что может исключить их из-под регулирования, даже если они играют значимую роль в своих сегментах рынка», — объяснил Шаронов. Реестр поможет выстроить прозрачные и сбалансированные отношения с партнерами и исполнителями, если его критерии будут тщательно проработаны с учетом специфики разных типов цифровых платформ, говорит он.

