Путин подписал закон о расширении применения принудительных работ

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Президент Владимир Путин подписал федеральный закон, который расширяет применение принудительных работ в качестве самостоятельного вида уголовного наказания. Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, суд вправе назначать принудительные работы в качестве основного вида наказания, без необходимости замены им лишения свободы. Данная мера будет применяться за совершение преступлений небольшой и средней тяжести, а также в отношении тяжких преступлений при условии первичного осуждения. Предельная продолжительность такого наказания составляет пять лет.

Осужденные будут содержаться в исправительных центрах с обязательным привлечением к труду. При этом из их заработка будет удерживаться от 5 до 20% в доход государства.

Также закон устанавливает категории граждан, к которым не может назначаться наказание в виде принудительных работ. Это несовершеннолетние, инвалиды I и II групп, беременные женщины, граждане предпенсионного возраста и военнослужащие. Кроме того, освобождены от принудительных работ мужчины, воспитывающие детей в возрасте до трех лет без второго родителя.

При злостном уклонении или нарушении режима принудительные работы могут быть заменены на лишение свободы. В случае уклонения до начала отбывания наказания суд сможет сразу назначить лишение свободы.

Закон также вносит изменения в статьи УК. В частности, вводится возможность назначения принудительных работ как альтернативы лишению свободы или штрафу. Изменения предусмотрены в статьях об уклонении от уплаты алиментов, о незаконной банковской деятельности, о незаконной охоте, о злоупотреблениях в сфере госконтрактов, коммерческом подкупе и других экономических преступлениях.