 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Новые законы в России⁠,
0

Путин расширил перечень оснований для увольнения мигрантов

Сюжет
Новые законы в России
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень оснований для расторжения трудового договора с иностранными гражданами. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон был принят Думой 11 ноября и одобрен Советом Федерации 12 ноября. Новые положения дополняют Трудовой кодекс случаями, когда работодатель обязан сократить численность иностранных работников в соответствии с региональными нормативными актами, принятыми в рамках федерального законодательства.

Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.

С 2014 года субъекты России имеют право устанавливать квоты на привлечение иностранных работников, прибывающих в Россию по визе. Однако расторжение трудового договора с иностранным гражданином допускалось только в случаях, установленных федеральными законами, указами президента Российской Федерации и постановлениями правительства РФ. Региональные ограничения не являлись прямым основанием для увольнения.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Макрон рассказал к какому году надеется на мир в Украине

Сийярто допустил интерес в Венгрии к покупке зарубежных активов ЛУКОЙЛа

Зеленский пообещал Макрону купить 100 истребителей для ВСУ

Экс-госсекретарь США стал советником производителя дронов на Украине

В Германии заявили, что в ближайшие годы может начаться война между НАТО и Россией

В США назвали свою ошибку в связи с ядерным оружием из-за России и Китая
Авторы
Теги
Антонина Сергеева
трудовые мигранты Россия законы увольнения
Материалы по теме
Собянин поднял стоимость патентов для мигрантов до 10 тыс. руб.
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 ноября
EUR ЦБ: 95,1 (+1,4) Инвестиции, 09:53 Курс доллара на 15 ноября
USD ЦБ: 81,13 (+0,53) Инвестиции, 09:53
Премьер Ирака обсудил с Алекперовым санкции США против ЛУКОЙЛа Бизнес, 18:25
Politico узнало, что фон дер Ляйен допустила экономический тупик Украины Экономика, 18:22
Какой ресторан выбрать: сет в честь Костромы, велнес-меню и гастротеатр Стиль, 18:18
Бастрыкин запросил разрешения на дела о взятках против еще двух судей Общество, 18:14
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Флагман британского флота впервые перейдет под прямое командование НАТО Политика, 18:05
Пол Маккартни записал немой трек в знак протеста против ИИ в музыке Технологии и медиа, 18:05
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Блогер Джейк Пол проведет бой с экс-чемпионом мира Энтони Джошуа Спорт, 18:01
Tank 400 получит в России голосовой помощник и сервисы «Яндекса» Авто, 17:59
Тайна трех домов. Квест с приключениями РБК и ГАЛС, 17:59
Глава союза промышленников Запорожья задержан за посредничество во взятке Политика, 17:54
ЦБ сохранил курс доллара на 18 ноября выше ₽81 Инвестиции, 17:53
Гид по Ташкенту: где жить, где есть, что посмотреть Стиль, 17:48
Медведев назвал условие завершения военной операции Политика, 17:48