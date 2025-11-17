Путин расширил перечень оснований для увольнения мигрантов
Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень оснований для расторжения трудового договора с иностранными гражданами. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон был принят Думой 11 ноября и одобрен Советом Федерации 12 ноября. Новые положения дополняют Трудовой кодекс случаями, когда работодатель обязан сократить численность иностранных работников в соответствии с региональными нормативными актами, принятыми в рамках федерального законодательства.
Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.
С 2014 года субъекты России имеют право устанавливать квоты на привлечение иностранных работников, прибывающих в Россию по визе. Однако расторжение трудового договора с иностранным гражданином допускалось только в случаях, установленных федеральными законами, указами президента Российской Федерации и постановлениями правительства РФ. Региональные ограничения не являлись прямым основанием для увольнения.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Макрон рассказал к какому году надеется на мир в Украине
Сийярто допустил интерес в Венгрии к покупке зарубежных активов ЛУКОЙЛа
Зеленский пообещал Макрону купить 100 истребителей для ВСУ
Экс-госсекретарь США стал советником производителя дронов на Украине
В Германии заявили, что в ближайшие годы может начаться война между НАТО и Россией
В США назвали свою ошибку в связи с ядерным оружием из-за России и Китая