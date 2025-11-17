Путин расширил перечень оснований для увольнения мигрантов

Фото: Андрей Любимов / РБК

Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень оснований для расторжения трудового договора с иностранными гражданами. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон был принят Думой 11 ноября и одобрен Советом Федерации 12 ноября. Новые положения дополняют Трудовой кодекс случаями, когда работодатель обязан сократить численность иностранных работников в соответствии с региональными нормативными актами, принятыми в рамках федерального законодательства.

Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.

С 2014 года субъекты России имеют право устанавливать квоты на привлечение иностранных работников, прибывающих в Россию по визе. Однако расторжение трудового договора с иностранным гражданином допускалось только в случаях, установленных федеральными законами, указами президента Российской Федерации и постановлениями правительства РФ. Региональные ограничения не являлись прямым основанием для увольнения.