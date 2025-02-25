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В России ввели новые дорожные знаки и изменили правила их применения

В Москве могут снять 55 тыс. знаков из-за новых правил. Новые правила позволят снизить «уровень визуального шума» за счет объединения знаков, говорят эксперты. Но также они предупреждают о риске еще «большей путаницы»
Фото: Росстандарт
Фото: Росстандарт

Росстандарт опубликовал обновленную версию ГОСТ Р 52289-2019, которая вводит новые дорожные знаки и правила их применения. Поправки одобрены и вступят в силу с 1 января 2026 года. Первым на это обратил внимание «Коммерсантъ».

Среди изменений:

  • Табличка, определяющая период действия дорожных знаков, стала включать конкретные месяцы, например: «сентябрь—апрель», прежде на ней указывали часы или дни недели.
  • Появилась вертикальная версия знака «Стоп-линия».
  • Появилась табличка «Глухие», информирующая о пешеходах с нарушениями слуха.
  • Несколько знаков могут быть объединены на одной табличке. В примеру, «Заснеженное покрытие» с изображением тучи с осадками будет соседствовать со снежинкой. А «Парковку» можно будет разместить вместе с изображением «Способ постановки транспортного средства на стоянку». «Рекомендуемое ограничение скорости» будет размещаться на щите с указателем «Искусственная неровность».

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Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

ГОСТ разрабатывался три года при участии специалистов московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД). В организации рассказали изданию, что «чрезмерное» число указателей на городских улицах отвлекает водителей, а обновленный стандарт позволит постепенно демонтировать свыше 55 тыс. знаков из 900 тыс. с улиц Москвы. «Такие изменения не только повысят безопасность, но и сделают движение более комфортным для водителей», — считает вице-мэр Максим Ликсутов.

Минтранс Подмосковья считает расположение дорожных знаков на областных дорогах оптимизированным. Там не увидели необходимости в сокращении их количества.

Поправки являются первым «системным и полным» изменением ГОСТа за шесть лет, рассказал газете член общественного совета при подмосковном минтрансе Андрей Мухортиков. Он ожидает, что с их помощью будет снижен «уровень визуального шума». Например, объяснил эксперт, вертикальные таблички «Стоп» перестанут ограничивать видимость светофоров и создавать помехи пешеходам.

«Главное, чтобы эта «оптимизация» по ГОСТу не привела к еще большей путанице и штрафам. К примеру, если стоп-линия стерта или запорошена снегом, а дублирующего знака нет. Нельзя исключать, что водитель в этом случае нарушит неумышленно и получит штраф. Такого быть не должно», — обратил внимание координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

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Росстандарт ГОСТ дорожные знаки
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