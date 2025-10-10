 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Госдуме напомнили о новых сроках оплаты услуг ЖКХ

Аксененко: крайний срок оплаты услуг ЖКХ перенесут с 10-го на 15-е число с марта

С 1 марта 2026 года в России крайний срок оплаты услуг ЖКХ будет перенесен с 10-го на 15-е число каждого месяца. Об этом «РИА Новости» сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

«Основная цель такого изменения — обеспечение удобства оплаты услуг для потребителя», — отметил парламентарий. По его словам, большинство россиян получают зарплату с 10-го по 15-е число, а ЖКХ необходимо оплатить до 10-го, у многих образуется задолженность, на которую начисляются пени еще до получения доходов.

В Госдуме напомнили о новых сроках оплаты ЖКХ с 1 марта
Общество
Фото:Максим Коротченко / ТАСС

Ранее в сентябре об изменении сроков оплаты ЖКХ напомнил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. Он уточнил, что с момента вступления в силу новых правил управляющие компании не смогут устанавливать иной срок оплаты коммунальных услуг.

Закон об изменении сроков оплаты услуг ЖКХ нижняя палата парламента России приняла в июне. В том же месяце он был одобрен Советом Федерации и подписан президентом.

Читайте РБК в Telegram.

Стали известны детали мирной сделки Израиля и ХАМАС

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

Фон дер Ляйен угрожает два вотума недоверия в Европарламенте

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Бельгия назвала три красные линии по использованию российских активов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Егор Алимов
ЖКХ Госдума сроки
Материалы по теме
В Госдуме напомнили о новых сроках оплаты ЖКХ с 1 марта
Общество
Путин призвал подумать об организации отдельного ведомства по ЖКХ
Политика
Лидеры фракций придут к Путину с разговором про мигрантов, ЖКХ и выборы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 94,94 (-0,74) Инвестиции, 09 окт, 17:05 Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 81,55 (-0,39) Инвестиции, 09 окт, 17:05
Власти запланировали изменить трудовые проверки бизнесаПодписка на РБК, 07:00
Сенат США одобрил $500 млн помощи Киеву в оборонном бюджете на 2026 год Политика, 06:50
Ограничения на полеты в аэропорту Краснодара сняли спустя семь часов Политика, 06:17
В Госдуме напомнили о новых сроках оплаты услуг ЖКХ Общество, 06:13
Telegraph узнала о шансе мер Трампа против Осло при отказе в премии мира Политика, 06:08
У побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 7,4 Общество, 05:42
Трамп рассказал о поставках США оружия Украине через НАТО Политика, 05:08
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Трамп объявил о сделке с Финляндией по 11 ледоколам Политика, 04:58
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
Бывший британский премьер Сунак получил должность в Microsoft Политика, 04:39
На Камчатке за сутки зафиксировали семь афтершоков магнитудой до 5,8 Общество, 04:24
Перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу Политика, 04:00
На Крымском мосту перекрыли движение автомобилей Общество, 03:55
Бессент выразил надежду на рост закупок Индией нефти у США вместо России Политика, 03:50