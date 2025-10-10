В Госдуме напомнили о новых сроках оплаты услуг ЖКХ

Аксененко: крайний срок оплаты услуг ЖКХ перенесут с 10-го на 15-е число с марта

С 1 марта 2026 года в России крайний срок оплаты услуг ЖКХ будет перенесен с 10-го на 15-е число каждого месяца. Об этом «РИА Новости» сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

«Основная цель такого изменения — обеспечение удобства оплаты услуг для потребителя», — отметил парламентарий. По его словам, большинство россиян получают зарплату с 10-го по 15-е число, а ЖКХ необходимо оплатить до 10-го, у многих образуется задолженность, на которую начисляются пени еще до получения доходов.

Ранее в сентябре об изменении сроков оплаты ЖКХ напомнил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. Он уточнил, что с момента вступления в силу новых правил управляющие компании не смогут устанавливать иной срок оплаты коммунальных услуг.

Закон об изменении сроков оплаты услуг ЖКХ нижняя палата парламента России приняла в июне. В том же месяце он был одобрен Советом Федерации и подписан президентом.