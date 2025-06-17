Госдума приняла закон об ограничении англицизмов

Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект, согласно которому названия новых жилых комплексов следует писать кириллицей, а надписи для потребителей в магазинах в первую очередь на русском языке

Елена Ямпольская (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Депутаты Госдумы на заседании 17 июня во втором и третьем чтениях одобрили законопроект, вносящий изменения в использование в публичном пространстве русского языка как государственного языка России, известный как «закон об ограничении англицизмов». В первом чтении он был принят в начале февраля.

«Проблема была в том, что некоторые участники экономической деятельности, применяя маркетинговые шаги на свое усмотрение, зачастую не выполняют закон о государственном языке», — заявила представлявшая документ председатель комитета по культуре Ольга Казакова. В случае принятия закон, по ее словам, ограничит избыточное и механическое использование англицизмов.

В соответствии с принятым законом, преимущественно на государственном должна быть выполнена информация, предназначенная для ознакомления потребителей в сфере торговли и оказания услуг, сообщила Казакова: «Надписи «открыто», «закрыто», «распродажа», информационные таблички, в первую очередь на русском языке как государственном. Замечу, что перевод на другие языки не исключается и не запрещается».

Фирменных наименований и товарных знаков принятый документ не касается, они защищены законом, обратила внимание Казакова.

Ко второму чтению была уточнена норма о названиях объектов капитального строительства, которые застройщик планирует использовать в рекламе. Согласно принятому документу, они должны быть выполнены только с использованием кириллицы. Но эта норма не будет распространяться на объекты, введенных в эксплуатацию до вступления закона в силу.

«У нас точно после принятия будет меньше вывесок на иностранных языках. Меньше будут использоваться другие языки при рекламе. Одним словом, это первый такой серьезный шаг по защите языка», — заявил после принятия документа председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В поддержку законопроекта высказался режиссер, Герой труда Никита Михалков, выступивший 17 июня в Госдуме по приглашению депутатов.

5 июня президент России Владимир Путин призвал «последовательно избавляться от вульгарных и механических иностранных заимствований, которые не обогащают, а, напротив, засоряют, коверкают наш язык». «В общественном пространстве следует использовать наш исторический алфавит — кириллицу, а не «кашу» из латиницы и других символов. Наши писатели-классики еще в ХIХ веке иронизировали над таким подражательством», — заявил он на заседании Совета по госполитике в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Советник президента и инициатор законопроекта Елена Ямпольская на том же заседании пожаловалась на противодействие законопроекту: «Не скрою, что с разных сторон предпринимаются попытки вывести различные сферы из-под действия данного закона: например, рекламу, например, коммерческие обозначения, то есть все-таки максимально латиницу вокруг нас сохранить».

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