Новые законы в России⁠,
0

Минфин разъяснил поправку о налоговых льготах при продаже жилья

Минфин: налоговые льготы по НДФЛ при продаже жилья продолжают действовать
Сюжет
Новые законы в России
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Одобренные Госдумой поправки в налоговое законодательство никак не повлияют на льготы по НДФЛ от продажи жилья, они продолжают действовать, заявили в Минфине. В ведомстве пояснили, что поправка носит технический характер и соответствует текущей правоприменительной практике.

Речь идет о законопроекте, который Госдума одобрила в первом чтении 22 октября. Предложенные поправки затрагивают порядок применения налоговых льгот по НДФЛ при продаже жилья. Сейчас налогоплательщики могут претендовать на освобождение от налогообложения доходов от продажи жилья, если оно было в их собственности более пяти лет либо более трех лет, если такое жилье было приобретено, например, в порядке наследования или при приватизации.

Как пояснили в Минфине, законопроектом предлагается уточнить, что для применения льготы срок владения недвижимостью должен быть непрерывным. «Данная поправка носит технический характер и соответствует текущей правоприменительной практике. Налоговые льготы при продаже жилья не исключаются и продолжают действовать», — подчеркнули в ведомстве.

В Минфине отвергли идею об изменении шкалы НДФЛ
Экономика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Кроме того, поправки расширят возможность применения льготы в виде освобождения от уплаты НДФЛ доходов от продажи жилья при приобретении другого для семей с двумя и более детьми, отметили в Минфине. Предлагается предусмотреть возможность учета детей вне зависимости от возраста, если они признаны недееспособными, а также учитывать детей, родившихся после продажи жилья, но не позднее 30 апреля следующего года.

Изменения затронут и условия, касающиеся наличия у семьи другого жилья при применении этой льготы. Ранее льгота не распространялась на семьи, у которых на дату продажи в собственности находилось более 50% иного жилого помещения с большей площадью, чем у приобретаемого объекта. Поправками уточняется, что оценка будет проводиться не только по площади, но и по кадастровой стоимости: льгота не будет действовать, если другое жилье превышает новое либо по метражу, либо по кадастровой стоимости.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

