Минфин разъяснил поправку о налоговых льготах при продаже жилья

Фото: Андрей Любимов / РБК

Одобренные Госдумой поправки в налоговое законодательство никак не повлияют на льготы по НДФЛ от продажи жилья, они продолжают действовать, заявили в Минфине. В ведомстве пояснили, что поправка носит технический характер и соответствует текущей правоприменительной практике.

Речь идет о законопроекте, который Госдума одобрила в первом чтении 22 октября. Предложенные поправки затрагивают порядок применения налоговых льгот по НДФЛ при продаже жилья. Сейчас налогоплательщики могут претендовать на освобождение от налогообложения доходов от продажи жилья, если оно было в их собственности более пяти лет либо более трех лет, если такое жилье было приобретено, например, в порядке наследования или при приватизации.

Как пояснили в Минфине, законопроектом предлагается уточнить, что для применения льготы срок владения недвижимостью должен быть непрерывным. «Данная поправка носит технический характер и соответствует текущей правоприменительной практике. Налоговые льготы при продаже жилья не исключаются и продолжают действовать», — подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, поправки расширят возможность применения льготы в виде освобождения от уплаты НДФЛ доходов от продажи жилья при приобретении другого для семей с двумя и более детьми, отметили в Минфине. Предлагается предусмотреть возможность учета детей вне зависимости от возраста, если они признаны недееспособными, а также учитывать детей, родившихся после продажи жилья, но не позднее 30 апреля следующего года.

Изменения затронут и условия, касающиеся наличия у семьи другого жилья при применении этой льготы. Ранее льгота не распространялась на семьи, у которых на дату продажи в собственности находилось более 50% иного жилого помещения с большей площадью, чем у приобретаемого объекта. Поправками уточняется, что оценка будет проводиться не только по площади, но и по кадастровой стоимости: льгота не будет действовать, если другое жилье превышает новое либо по метражу, либо по кадастровой стоимости.