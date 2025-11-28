 Перейти к основному контенту
Новые законы в России⁠,
0

Путин подписал закон о повышении НДС до 22%

Сюжет
Новые законы в России
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Reuters)

Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в Налоговый кодекс, предусматривающих повышение НДС с 20 до 22% с сохранением льготной ставки в 10% для всех социально значимых товаров с 1 января 2026 года.

В числе социально значимых товаров, для которых сохранится льготная ставка 10%, — продукты питания, лекарства и детские товары. Туда не вошли молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, они будут облагаться по ставке 22%.

Рост НДС и повышение взносов: что в итоге с бизнесом в России?
Радио

С соответствующей инициативой в конце сентября выступил Минфин. Госдума одобрила ее 20 ноября. В законопроекте говорилось, что повышение НДС позволит обеспечить дополнительные поступления в бюджет в размере 1,187 трлн руб. в 2026 году, 1,559 трлн руб. — в 2027-м и 1,677 трлн руб. — в 2028-м (общая сумма — 4,423 трлн руб.). Эти денежные средства пообещали направить на обеспечение обороны и безопасности страны.

Материал дополняется

Юлия Овчинникова
Россия Владимир Путин НДС законопроект Минфин
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
