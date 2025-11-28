Путин подписал закон о повышении НДС до 22%
Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в Налоговый кодекс, предусматривающих повышение НДС с 20 до 22% с сохранением льготной ставки в 10% для всех социально значимых товаров с 1 января 2026 года.
В числе социально значимых товаров, для которых сохранится льготная ставка 10%, — продукты питания, лекарства и детские товары. Туда не вошли молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, они будут облагаться по ставке 22%.
С соответствующей инициативой в конце сентября выступил Минфин. Госдума одобрила ее 20 ноября. В законопроекте говорилось, что повышение НДС позволит обеспечить дополнительные поступления в бюджет в размере 1,187 трлн руб. в 2026 году, 1,559 трлн руб. — в 2027-м и 1,677 трлн руб. — в 2028-м (общая сумма — 4,423 трлн руб.). Эти денежные средства пообещали направить на обеспечение обороны и безопасности страны.
Материал дополняется
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили