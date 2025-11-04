 Перейти к основному контенту
Новые законы в России⁠,
0

Путин подписал закон о новых сроках призыва и повесток

Сюжет
Новые законы в России
Согласно закону призыв будет происходить с 1 января по 31 декабря, при этом сроки отправки к местам службы останутся прежними. Также документ закрепляет новый срок явки по электронным повесткам — 30 дней
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Президент России Владимир Путин подписал закон о круглогодичном призыве в армию. Документ опубликован на портале правовых актов.

Законом предусматривается, что с 1 января 2026 года призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, будет осуществляться на основании президентского указа в течение всего календарного года — с 1 января по 31 декабря.

При этом отправка граждан, не пребывающих в запасе и призванных на военную службу, к местам прохождения такой службы будет осуществляться два раза в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. В тех же рамках сейчас проводятся весенний и осенний призыв соответственно.

Кроме того, срок явки в военкомат по электронной повестке согласно этому же документу повышен до 30 дней со дня размещения повестки в соответствующем реестре. Прежде он составлял 20 дней.

Пункт, касающийся электронных повесток, вступил в силу. Пункт о новых сроках призыва на военную службу вступает в силу с 1 января.

Осенний призыв: сроки, условия для отсрочки, как приходят повестки
База знаний
Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

Путин подписал закон об электронных повестках весной 2023 года. Реестр электронных повесток начал работу с 1 ноября 2024 года. Они рассылаются в электронном виде и считаются доставленными через семь дней после публикации в реестре. При этом неважно, видел призывник уведомление на портале госуслуг или нет.

Автор законопроекта о круглогодичном призыве в армию, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов объяснял смысл нововведений тем, что систему призыва необходимо менять в соответствии с появлением новых технологий. Это поможет равномернее распределять нагрузку на военкоматы, а также сделать все сопутствующие процедуры удобнее для самих призывников, говорил он.

Картаполов и его первый заместитель в комитете Андрей Красов предложили следующую схему: президент издает указ о призыве, после этого готовятся приказ министра обороны и другие документы, затем в течение года на основании этих документов идет работа с призывниками.

«Их никто не дергает. Они не ждут с ужасом весны или лета. Они спокойно в течение года приходят, с ними проводятся все мероприятия, медицинская комиссия, профессиональный отбор. И они идут дальше заниматься своими делами», — пояснял глава думского комитета по обороне.

В апреле Путин также подписал закон, согласно которому решение о призыве на срочную военную службу теперь исполняется в течение года. Речь идет о ситуации, когда решение о призыве было принято, но в призывной период военнообязанного не отправили к месту прохождения службы. Срочную службу в России должны проходить мужчины в возрасте от 18 до 30 лет.

Владимир Путин
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Срок явки в военкомат по электронной повестке увеличат
Общество
В Минобороны назвали регионы, где будут только электронные повестки
Общество
Осенний призыв: сроки, условия для отсрочки, как приходят повестки
База знаний
