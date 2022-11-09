Путин утвердил основы госполитики по сохранению традиционных ценностей

Владимир Путин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Президент Владимир Путин утвердил основы государственной политики «по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», указ об этом опубликован на портале правовой информации.

В документе дается определение традиционных ценностей (нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляющие гражданское единство).

Согласно документу, традиционные ценности — это жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение отечеству и ответственность за его судьбу. Также к ним отнесены высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, историческая память и преемственность поколений, а также единство народов России.

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