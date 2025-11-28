Путин подписал закон о снижении порога для уплаты НДС малым бизнесом
Президент России Владимир Путин подписал закон о поэтапном снижении порога выручки для малого бизнеса, после которого предприниматели на упрощенной и патентной системах налогообложения обязаны платить НДС. Документ опубликован на портале правовых актов.
Поправки будут внесены в Налоговый кодекс страны. Согласно инициативе, с 2026 года налог будет уплачиваться при доходах 20 млн руб., с 2027-го — 15 млн, а с 2028-го — 10 млн. Для тех, кто впервые станет плательщиком НДС в следующем, вводится мораторий на штрафы за первичные нарушения.
О том, что Россия будет поэтапно снижать порог доходов для уплаты НДС бизнесом, сообщил премьер Михаил Мишустин в начале ноября. По его словам, учтено также предложение бизнеса о применении патентной системы для розничной торговли в сельских и труднодоступных населенных пунктах, а также льготного режима для IT-компаний.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили