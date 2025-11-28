 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Путин подписал закон о снижении порога для уплаты НДС малым бизнесом

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России Владимир Путин подписал закон о поэтапном снижении порога выручки для малого бизнеса, после которого предприниматели на упрощенной и патентной системах налогообложения обязаны платить НДС. Документ опубликован на портале правовых актов.

Поправки будут внесены в Налоговый кодекс страны. Согласно инициативе, с 2026 года налог будет уплачиваться при доходах 20 млн руб., с 2027-го — 15 млн, а с 2028-го — 10 млн. Для тех, кто впервые станет плательщиком НДС в следующем, вводится мораторий на штрафы за первичные нарушения.

О том, что Россия будет поэтапно снижать порог доходов для уплаты НДС бизнесом, сообщил премьер Михаил Мишустин в начале ноября. По его словам, учтено также предложение бизнеса о применении патентной системы для розничной торговли в сельских и труднодоступных населенных пунктах, а также льготного режима для IT-компаний.

Правительство объявило о поэтапном снижении порога уплаты НДС для бизнеса
Бизнес
Правительство России, Москва

Материал дополняется

