 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
База знаний⁠,
0

Что такое технологический сбор и зачем он нужен России

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Содержание:

Что такое технологический сбор и почему он обсуждается в России

Технологический сбор — это новый неналоговый платеж, который будут вносить отечественные импортеры и производители электронной продукции. Он будет введен постепенно как для готовой техники, так и отдельных электронных модулей. Начнет действовать с 1 сентября 2026 года.

Обсуждение меры началось летом 2025 года, когда глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил о планах ввести промышленный сбор для стратегически значимых секторов, среди которых он выделил производство радиоэлектроники и микроэлектронных компонентов. В начале ноября ведомство подготовило соответствующие изменения в закон о промышленной политике. Госдума приняла законопроект 20 ноября.

Цели технологического сбора и причины его разработки

Введение технологического сбора преследует несколько взаимосвязанных целей:

  • Выравнивание условий конкуренции — борьба с демпингом со стороны других стран.

  • Поддержка локализации производства — обеспечение условий для запуска полного производственного цикла электронных компонентов внутри страны.

  • Поддержка российской электронной промышленности — поступления от сборов направят на реализацию соответствующих госпрограмм.

В Минфине спрогнозировали, что к концу 2028 года доходы бюджета от введения технологического сбора осенью 2026-го составят 218 млрд руб.

Технологический сбор в России: модель и принципы работы

Платить сбор обяжут компании и индивидуальных предпринимателей, которые ввозят или производят электронную продукцию и компоненты на территории России. Минпромторг планирует ввести платеж в два этапа:

  • Сначала сбор будет распространяться на готовую технику, например ноутбуки и смартфоны. Этот этап начнет действовать с 1 сентября 2026-го.

  • Далее взимание средств охватит электронные комплектующие, используемые в изготовлении конечного оборудования и техники. Дата начала действия на ноябрь 2025-го не названа.

Администратором технологического сбора станет Минпромторг. Оператора сбора определит кабинет министров. Правительство также установит перечни продукции и компонентов, по которым уплачивается технологический сбор. Согласно информации, полученной газетой «Ведомости» от источников в Минпромторге и Минфине, действие технологического сбора ограничится товарными группами с незначительным присутствием отечественных производителей.

Как рассчитывается технологический сбор

Новый закон закрепляет, что сбор будет фиксированным, его установят на каждый отдельный электронный модуль или каждую единицу готовой продукции. Максимальная величина — 5 тыс. руб. Порядок расчета и сроки уплаты сбора определит правительство. Размер также будет зависеть от вида компонента или готового товара согласно Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности ЕАЭС (ТН ВЭД ЕАЭС) и Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности.

Предположим, компания импортирует ноутбуки среднего ценового сегмента. Если правительство установит ставку технологического сбора для данной категории в размере 2 тыс. руб. за единицу, то при ввозе партии из 100 ноутбуков компания заплатит 200 тыс. руб. технологического сбора.

Технологический сбор и себестоимость продукции

Технологический сбор повлияет на себестоимость продукции. Согласно расчетам Минпромторга, введение нового платежа приведет к росту итоговой цены товаров не более чем на один процент. По словам генерального директора «INFOline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, точно оценить, насколько подорожает электроника, сложно, но минимальный рост цен составит размер этого сбора.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов полагает, что введение сбора усугубит дисбаланс в стоимости продукции, поставленной официальными импортерами и нелегальными поставщиками. Вице-президент GS Group Федор Боярков, напротив, считает, что введенная ставка не создаст значительную нагрузку для производителей и импортеров.

Налоговая природа технологического сбора и связь с другими мерами господдержки

Технологический сбор по своей правовой природе относится к специальным платежам, а не к классическим налогам. Поправки вносятся в закон о промышленной политике, а не в Налоговый кодекс. Наиболее близкий аналог — утилизационный сбор для автомобилей, который покрывает расходы на будущую утилизацию транспортного средства. Другой пример — экологический сбор, уплачиваемый компаниями за утилизацию товаров и упаковки.

В Минпромторге подчеркивали, что сбор будет иметь универсальную направленность, в отличие от утилизационных платежей, предназначенных для возмещения конкретных расходов. По словам Алиханова, средства от применения технологического сбора будут поступать в специальные фонды, рассчитанные на поддержку отраслей, в которых он применяется. Средства от технологического сбора также планируется направлять на государственные программы развития электронной отрасли.

Зарубежный опыт технологических или аналогичных сборов

Аналоги технологического сбора есть и за границей, рассказала генеральный директор, партнер консалтинговой группы «2Б Диалог» Анна Авдеева. По ее словам, в Китае благодаря взносам компаний формируются фонды поддержки высокотехнологичных отраслей, а в Европейском союзе для финансирования перспективных разработок применяют инструменты государственно-частного партнерства.

Среди других инструментов стимулирования (помимо технологического сбора):

  • Популярные инструменты в странах ЕС — налоговый кредит, «супервычет» (уменьшение налоговой базы), ускоренная амортизация активов для НИОКР, гранты и «патентные коробочки» (более низкая ставка корпоративного подоходного налога на доходы от бизнеса с использованием интеллектуальной собственности).

  • Соединенные Штаты — прямая финансовая поддержка и фискальные преференции. В стране действует закон о чипах, по которому компании получают федеральные субсидии на строительство на территории США заводов по производству полупроводников.

  • В Японии также распространена практика выдачи целевых кредитов и грантов на исследования и разработку в технологических отраслях. Среди других мер — снижение размера корпоративного налога.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Авторы
Теги
Иван Сало
технологический сбор
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 90,56 (-2,04) Инвестиции, 21:14 Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 79,02 (-1,71) Инвестиции, 21:14
Бывший тренер ЦСКА и СКА вошел в штаб финалиста Кубка Гагарина Спорт, 21:26
Сверхсекретная база времен холодной войны: что посетить в Крыму РБК и ВТБ, 21:23
Страновой бренд: как имидж страны помогает увеличивать экспорт Дискуссионный клуб, 21:17
Минск и Варшава начали поиск подозреваемых в теракте в Польше украинцев Политика, 21:11
Суд конфисковал недвижимость Кибовского по иску Генпрокуратуры Политика, 21:07
Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос в развитии компании — поиск смысла» РБК и Сбер, 21:07
Владимир Путин впервые прокомментировал мирный план Трампа. Видео Политика, 20:59
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
Путин рассказал, как Россия ознакомилась с «планом Трампа» по Украине Политика, 20:51
Путин предрек повторение «событий в Купянске» на других участках фронта Политика, 20:46
Spiegel узнал о ярости европейцев из-за мирного плана США по Украине Политика, 20:39
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
Путин назвал два устраивающих Россию варианта решения конфликта Политика, 20:36
Путин заявил, что план Трампа может быть основой для урегулирования Политика, 20:30
Дзюба после травмы помог «Акрону» отыграться с 0:2 и победить Спорт, 20:30