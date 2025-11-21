Что такое технологический сбор и зачем он нужен России
Содержание:
- Что такое технологический сбор и почему он обсуждается в России
- Цели технологического сбора и причины его разработки
- Технологический сбор в России: модель и принципы работы
- Как рассчитывается технологический сбор
- Технологический сбор и себестоимость продукции
- Налоговая природа технологического сбора и связь с другими мерами господдержки
- Зарубежный опыт технологических или аналогичных сборов
Что такое технологический сбор и почему он обсуждается в России
Технологический сбор — это новый неналоговый платеж, который будут вносить отечественные импортеры и производители электронной продукции. Он будет введен постепенно как для готовой техники, так и отдельных электронных модулей. Начнет действовать с 1 сентября 2026 года.
Обсуждение меры началось летом 2025 года, когда глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил о планах ввести промышленный сбор для стратегически значимых секторов, среди которых он выделил производство радиоэлектроники и микроэлектронных компонентов. В начале ноября ведомство подготовило соответствующие изменения в закон о промышленной политике. Госдума приняла законопроект 20 ноября.
Цели технологического сбора и причины его разработки
Введение технологического сбора преследует несколько взаимосвязанных целей:
-
Выравнивание условий конкуренции — борьба с демпингом со стороны других стран.
-
Поддержка локализации производства — обеспечение условий для запуска полного производственного цикла электронных компонентов внутри страны.
-
Поддержка российской электронной промышленности — поступления от сборов направят на реализацию соответствующих госпрограмм.
В Минфине спрогнозировали, что к концу 2028 года доходы бюджета от введения технологического сбора осенью 2026-го составят 218 млрд руб.
Технологический сбор в России: модель и принципы работы
Платить сбор обяжут компании и индивидуальных предпринимателей, которые ввозят или производят электронную продукцию и компоненты на территории России. Минпромторг планирует ввести платеж в два этапа:
-
Сначала сбор будет распространяться на готовую технику, например ноутбуки и смартфоны. Этот этап начнет действовать с 1 сентября 2026-го.
-
Далее взимание средств охватит электронные комплектующие, используемые в изготовлении конечного оборудования и техники. Дата начала действия на ноябрь 2025-го не названа.
Администратором технологического сбора станет Минпромторг. Оператора сбора определит кабинет министров. Правительство также установит перечни продукции и компонентов, по которым уплачивается технологический сбор. Согласно информации, полученной газетой «Ведомости» от источников в Минпромторге и Минфине, действие технологического сбора ограничится товарными группами с незначительным присутствием отечественных производителей.
Как рассчитывается технологический сбор
Новый закон закрепляет, что сбор будет фиксированным, его установят на каждый отдельный электронный модуль или каждую единицу готовой продукции. Максимальная величина — 5 тыс. руб. Порядок расчета и сроки уплаты сбора определит правительство. Размер также будет зависеть от вида компонента или готового товара согласно Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности ЕАЭС (ТН ВЭД ЕАЭС) и Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности.
Предположим, компания импортирует ноутбуки среднего ценового сегмента. Если правительство установит ставку технологического сбора для данной категории в размере 2 тыс. руб. за единицу, то при ввозе партии из 100 ноутбуков компания заплатит 200 тыс. руб. технологического сбора.
Технологический сбор и себестоимость продукции
Технологический сбор повлияет на себестоимость продукции. Согласно расчетам Минпромторга, введение нового платежа приведет к росту итоговой цены товаров не более чем на один процент. По словам генерального директора «INFOline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, точно оценить, насколько подорожает электроника, сложно, но минимальный рост цен составит размер этого сбора.
Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов полагает, что введение сбора усугубит дисбаланс в стоимости продукции, поставленной официальными импортерами и нелегальными поставщиками. Вице-президент GS Group Федор Боярков, напротив, считает, что введенная ставка не создаст значительную нагрузку для производителей и импортеров.
Налоговая природа технологического сбора и связь с другими мерами господдержки
Технологический сбор по своей правовой природе относится к специальным платежам, а не к классическим налогам. Поправки вносятся в закон о промышленной политике, а не в Налоговый кодекс. Наиболее близкий аналог — утилизационный сбор для автомобилей, который покрывает расходы на будущую утилизацию транспортного средства. Другой пример — экологический сбор, уплачиваемый компаниями за утилизацию товаров и упаковки.
В Минпромторге подчеркивали, что сбор будет иметь универсальную направленность, в отличие от утилизационных платежей, предназначенных для возмещения конкретных расходов. По словам Алиханова, средства от применения технологического сбора будут поступать в специальные фонды, рассчитанные на поддержку отраслей, в которых он применяется. Средства от технологического сбора также планируется направлять на государственные программы развития электронной отрасли.
Зарубежный опыт технологических или аналогичных сборов
Аналоги технологического сбора есть и за границей, рассказала генеральный директор, партнер консалтинговой группы «2Б Диалог» Анна Авдеева. По ее словам, в Китае благодаря взносам компаний формируются фонды поддержки высокотехнологичных отраслей, а в Европейском союзе для финансирования перспективных разработок применяют инструменты государственно-частного партнерства.
Среди других инструментов стимулирования (помимо технологического сбора):
-
Популярные инструменты в странах ЕС — налоговый кредит, «супервычет» (уменьшение налоговой базы), ускоренная амортизация активов для НИОКР, гранты и «патентные коробочки» (более низкая ставка корпоративного подоходного налога на доходы от бизнеса с использованием интеллектуальной собственности).
-
Соединенные Штаты — прямая финансовая поддержка и фискальные преференции. В стране действует закон о чипах, по которому компании получают федеральные субсидии на строительство на территории США заводов по производству полупроводников.
-
В Японии также распространена практика выдачи целевых кредитов и грантов на исследования и разработку в технологических отраслях. Среди других мер — снижение размера корпоративного налога.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине
Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений
Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа
Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ
Назначен новый командующий группировкой «Юг»
В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин