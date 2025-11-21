Что такое технологический сбор и зачем он нужен России

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Содержание:

Что такое технологический сбор и почему он обсуждается в России

Технологический сбор — это новый неналоговый платеж, который будут вносить отечественные импортеры и производители электронной продукции. Он будет введен постепенно как для готовой техники, так и отдельных электронных модулей. Начнет действовать с 1 сентября 2026 года.

Обсуждение меры началось летом 2025 года, когда глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил о планах ввести промышленный сбор для стратегически значимых секторов, среди которых он выделил производство радиоэлектроники и микроэлектронных компонентов. В начале ноября ведомство подготовило соответствующие изменения в закон о промышленной политике. Госдума приняла законопроект 20 ноября.

Цели технологического сбора и причины его разработки

Введение технологического сбора преследует несколько взаимосвязанных целей:

Выравнивание условий конкуренции — борьба с демпингом со стороны других стран.

Поддержка локализации производства — обеспечение условий для запуска полного производственного цикла электронных компонентов внутри страны.

Поддержка российской электронной промышленности — поступления от сборов направят на реализацию соответствующих госпрограмм.

В Минфине спрогнозировали, что к концу 2028 года доходы бюджета от введения технологического сбора осенью 2026-го составят 218 млрд руб.

Технологический сбор в России: модель и принципы работы

Платить сбор обяжут компании и индивидуальных предпринимателей, которые ввозят или производят электронную продукцию и компоненты на территории России. Минпромторг планирует ввести платеж в два этапа:

Сначала сбор будет распространяться на готовую технику, например ноутбуки и смартфоны. Этот этап начнет действовать с 1 сентября 2026-го.

Далее взимание средств охватит электронные комплектующие, используемые в изготовлении конечного оборудования и техники. Дата начала действия на ноябрь 2025-го не названа.

Администратором технологического сбора станет Минпромторг. Оператора сбора определит кабинет министров. Правительство также установит перечни продукции и компонентов, по которым уплачивается технологический сбор. Согласно информации, полученной газетой «Ведомости» от источников в Минпромторге и Минфине, действие технологического сбора ограничится товарными группами с незначительным присутствием отечественных производителей.

Как рассчитывается технологический сбор

Новый закон закрепляет, что сбор будет фиксированным, его установят на каждый отдельный электронный модуль или каждую единицу готовой продукции. Максимальная величина — 5 тыс. руб. Порядок расчета и сроки уплаты сбора определит правительство. Размер также будет зависеть от вида компонента или готового товара согласно Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности ЕАЭС (ТН ВЭД ЕАЭС) и Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности.

Предположим, компания импортирует ноутбуки среднего ценового сегмента. Если правительство установит ставку технологического сбора для данной категории в размере 2 тыс. руб. за единицу, то при ввозе партии из 100 ноутбуков компания заплатит 200 тыс. руб. технологического сбора.

Технологический сбор и себестоимость продукции

Технологический сбор повлияет на себестоимость продукции. Согласно расчетам Минпромторга, введение нового платежа приведет к росту итоговой цены товаров не более чем на один процент. По словам генерального директора «INFOline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, точно оценить, насколько подорожает электроника, сложно, но минимальный рост цен составит размер этого сбора.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов полагает, что введение сбора усугубит дисбаланс в стоимости продукции, поставленной официальными импортерами и нелегальными поставщиками. Вице-президент GS Group Федор Боярков, напротив, считает, что введенная ставка не создаст значительную нагрузку для производителей и импортеров.

Налоговая природа технологического сбора и связь с другими мерами господдержки

Технологический сбор по своей правовой природе относится к специальным платежам, а не к классическим налогам. Поправки вносятся в закон о промышленной политике, а не в Налоговый кодекс. Наиболее близкий аналог — утилизационный сбор для автомобилей, который покрывает расходы на будущую утилизацию транспортного средства. Другой пример — экологический сбор, уплачиваемый компаниями за утилизацию товаров и упаковки.

В Минпромторге подчеркивали, что сбор будет иметь универсальную направленность, в отличие от утилизационных платежей, предназначенных для возмещения конкретных расходов. По словам Алиханова, средства от применения технологического сбора будут поступать в специальные фонды, рассчитанные на поддержку отраслей, в которых он применяется. Средства от технологического сбора также планируется направлять на государственные программы развития электронной отрасли.

Зарубежный опыт технологических или аналогичных сборов

Аналоги технологического сбора есть и за границей, рассказала генеральный директор, партнер консалтинговой группы «2Б Диалог» Анна Авдеева. По ее словам, в Китае благодаря взносам компаний формируются фонды поддержки высокотехнологичных отраслей, а в Европейском союзе для финансирования перспективных разработок применяют инструменты государственно-частного партнерства.

Среди других инструментов стимулирования (помимо технологического сбора):