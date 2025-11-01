Правительство утвердило новые правила утильсбора и начало их применения

Льготные коэффициенты утильсбора на автомобили, ввозимые россиянами для личного пользования, сохранятся. Также правительство утвердило отсрочку вступления в силу новых правил расчета этого сбора до 1 декабря

Фото: Александр Манзюк / ТАСС

Правительство утвердило постановление о новых правилах утилизационного сбора, они вступят в силу с 1 декабря. Документ опубликован на портале правовой информации.

В правила расчета утильсбора для легковых автомобилей внесены дополнительные показатели, базовая ставка будет формироваться на основании типа и объема двигателя, а коэффициент по прогрессивной шкале — в зависимости от его мощности.

Для граждан, которые ввозят машины для личного пользования, сохранятся льготные коэффициенты утильсбора (3,4 тыс. руб. за новый автомобиль и 5,2 тыс. руб. для авто старше трех лет). Машины с более мощным двигателем попадут под коммерческие тарифы.

Утилизационный сбор — одноразовый платеж, который взимается с импортеров, производителей или покупателей автотранспортных средств за переработку автомобилей после их эксплуатации. Его ввели в России в 2012 году.

Изначально об изменении правил расчета утильсбора с 1 ноября было объявлено в середине сентября. Корректировка понадобилась в том числе из-за существования серых схем ввоза машин, когда под видом импорта для личного пользования автомобили привозят для перепродажи, объяснял глава Минпромторга Антон Алиханов.

На фоне анонсированных изменений в сентябре на Дальнем Востоке резко вырос ввоз автомобилей на границе с Китаем. В Приморском крае перед складами для временного хранения машин перед их оформлением скопились очереди из десятков автовозов, писал «РБК Приморье».

В связи с таким ажиотажем «Деловая Россия» попросила власти отсрочить введение новых правил, чтобы заказавшие машины во второй половине лета и ожидающие их успели завершить все таможенные процедуры. Утильсбор призван защитить официальных дилеров от недобросовестных поставщиков и вместе с тем столь быстрое внедрение новых правил создало напряжение у участников рынка, говорил в эфире Радио РБК глава организации Алексей Репик.

После этого проработать отсрочку поручил первый вице-премьер Денис Мантуров. Минпромторг в итоге отложил вступление в силу новых правил до 1 декабря. Новые параметры утильсбора не затронут тех, кто оплатил его до этой даты, отмечают в правительстве.