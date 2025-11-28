Путин подписал закон о повышении МРОТ в 2026 году

Фото: Роман Наумов / URA.RU / ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года в размере 27 093 руб, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно закону, за принятие которого ранее единогласно проголосовал Совет Федерации, с 1 января 2026 года МРОТ вырастет на 20,7%. На данный момент размер федерального МРОТ составляет 22 440 руб.

В пояснительной записке к закону отмечается, что увеличение МРОТ окажет влияние на рост заработной платы около 4,6 млн работников.

В октябре премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что МРОТ в России продолжает расти быстрее инфляции. Он отметил, что в 2025 году МРОТ увеличился более чем на 16,5%.

С 2026 года на 6%, до 18 371 руб. вырастет и единое пособие для семей с детьми. В текущем году оно было проиндексировано на 12,5%. Мишустин напомнил, что к 2030 году уровень бедности в России должен снизиться ниже 7%, и в связи с этим увеличено финансирование нацпроекта «Семья».

Премьер также сообщил, что реальные зарплаты в стране по итогам семи месяцев выросли на 4,5%, а уровень безработицы в августе составил 2,1%.