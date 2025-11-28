Путин подписал закон о повышении МРОТ в 2026 году
Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года в размере 27 093 руб, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно закону, за принятие которого ранее единогласно проголосовал Совет Федерации, с 1 января 2026 года МРОТ вырастет на 20,7%. На данный момент размер федерального МРОТ составляет 22 440 руб.
В пояснительной записке к закону отмечается, что увеличение МРОТ окажет влияние на рост заработной платы около 4,6 млн работников.
В октябре премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что МРОТ в России продолжает расти быстрее инфляции. Он отметил, что в 2025 году МРОТ увеличился более чем на 16,5%.
С 2026 года на 6%, до 18 371 руб. вырастет и единое пособие для семей с детьми. В текущем году оно было проиндексировано на 12,5%. Мишустин напомнил, что к 2030 году уровень бедности в России должен снизиться ниже 7%, и в связи с этим увеличено финансирование нацпроекта «Семья».
Премьер также сообщил, что реальные зарплаты в стране по итогам семи месяцев выросли на 4,5%, а уровень безработицы в августе составил 2,1%.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили