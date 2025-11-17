 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Путин подписал закон об отработках для студентов-медиков

Согласно закону, все бюджетные места в ординатуре станут целевыми, а выпускники медицинских вузов должны будут отработать до трех лет в государственных медучреждениях под руководством наставника
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон о наставничестве и целевом обучении для выпускников медицинских вузов и колледжей. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Согласно новым правилам, обязательное заключение целевых договоров будет распространяться только на бюджетное образование по программам ординатуры. Если ординатор откажется заключать договор, он сможет продолжить обучение платно, но только при наличии мест.

Закон также расширяет полномочия региональных властей, которые теперь обязаны создавать условия для трудоустройства, организовывать наставничество и предоставлять дополнительные социальные гарантии молодым специалистам. Для выпускников вводится обязательное наставничество, которое будет длиться не более трех лет. Точный срок наставничества утвердит Минздрав в соответствии со специальностями.

Депутаты одобрили реформу медобразования
Общество
Фото:Виталий Невар / ТАСС

Кроме того, теперь в список организаций, которые могут стать заказчиками целевого обучения, войдут медучреждения, участвующие в программе гарантий бесплатного оказания медпомощи.

Количество мест для приема на целевое обучение будет определять правительство. Если студент медицинского или фармацевтического направления (всех форм обучения, кроме ординатуры) решит расторгнуть целевой договор или не захочет работать в организации, он должен заплатить компенсацию за потраченные на обучение средства, а также штраф в двукратном размере этой компенсации.

Разработанные Минздравом поправки Госдума одобрила в третьем чтении 11 ноября. Ко второму чтению, которое состоялось 30 октября, были смягчены требования к целевому набору на программы специалитета. В редакции первого чтения было указано, что все бюджетные места в медвузах и колледжах станут целевыми. Согласно подписанному президентом закону, 70% мест в вузах останутся целевыми, а 30% — бюджетными.

Орбан ответил на вопрос, является ли он троянским конем Путина

Глава войск США в Южной Корее назвал полуостров хабом против России

Bloomberg сообщил о росте цен на АЗС в США из-за санкций против России

Эксперты оценили риск зарядки телефонов в общественных местах

Какие страны для изгнания Мадуро выбирают в США — Politico

Трамп поддержал принятие законопроекта с санкциями против России
Ксения Потрошилина
медицина студенты образование Владимир Путин
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
