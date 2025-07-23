ФСБ вернули право открывать следственные изоляторы

ФСБ вернут право иметь собственные СИЗО с 1 января 2026 года. После вступления России в Совет Европы изоляторы ФСБ передали в ведение Минюста. В 2022-м Россия покинула Совет Европы. Службе позволили применять спецсредства

Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Федеральная служба безопасности с 1 января 2026 года получит право на использование собственных следственных изоляторов, соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Документ размещен на портале опубликования правовых актов.

В связи с вступлением России в Совет Европы в 1996 году следственные изоляторы, подведомственные ФСБ, передали в ведение Минюста. Это было связано с требованием передачи системы исполнения наказаний под контроль ведомства, не занимающегося следствием, с целью обеспечения прав человека. В 2022 году Россия вышла из Совета Европы.

Таким образом, ФСБ вернула право иметь собственные следственные изоляторы. Служба будет обязана охранять изоляторы, исполнять наказание в виде лишения свободы в отношении осужденных, оставленных для работ по хозяйственному обслуживанию.

Также закон позволяет сотрудникам спецслужбы применять специальные средства в отношении задержанных, которые хотят совершить побег, навредить себе или окружающим, оказывают сопротивление.