ФСБ вернули право открывать следственные изоляторы
Федеральная служба безопасности с 1 января 2026 года получит право на использование собственных следственных изоляторов, соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Документ размещен на портале опубликования правовых актов.
В связи с вступлением России в Совет Европы в 1996 году следственные изоляторы, подведомственные ФСБ, передали в ведение Минюста. Это было связано с требованием передачи системы исполнения наказаний под контроль ведомства, не занимающегося следствием, с целью обеспечения прав человека. В 2022 году Россия вышла из Совета Европы.
Таким образом, ФСБ вернула право иметь собственные следственные изоляторы. Служба будет обязана охранять изоляторы, исполнять наказание в виде лишения свободы в отношении осужденных, оставленных для работ по хозяйственному обслуживанию.
Также закон позволяет сотрудникам спецслужбы применять специальные средства в отношении задержанных, которые хотят совершить побег, навредить себе или окружающим, оказывают сопротивление.
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