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Новые законы в России ,  
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ФСБ вернули право открывать следственные изоляторы

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Новые законы в России
ФСБ вернут право иметь собственные СИЗО с 1 января 2026 года. После вступления России в Совет Европы изоляторы ФСБ передали в ведение Минюста. В 2022-м Россия покинула Совет Европы. Службе позволили применять спецсредства
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Федеральная служба безопасности с 1 января 2026 года получит право на использование собственных следственных изоляторов, соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Документ размещен на портале опубликования правовых актов.

В связи с вступлением России в Совет Европы в 1996 году следственные изоляторы, подведомственные ФСБ, передали в ведение Минюста. Это было связано с требованием передачи системы исполнения наказаний под контроль ведомства, не занимающегося следствием, с целью обеспечения прав человека. В 2022 году Россия вышла из Совета Европы. 

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Таким образом, ФСБ вернула право иметь собственные следственные изоляторы. Служба будет обязана охранять изоляторы, исполнять наказание в виде лишения свободы в отношении осужденных, оставленных для работ по хозяйственному обслуживанию.

Также закон позволяет сотрудникам спецслужбы применять специальные средства в отношении задержанных, которые хотят совершить побег, навредить себе или окружающим, оказывают сопротивление.

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