Новые законы в России⁠,
0

Путин разрешил чиновникам не подавать ежегодно декларации о доходах

Сюжет
Новые законы в России
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Президент России Путин подписал ряд законов, которые, в частности, снимают с госслужащих обязанность ежегодно подавать декларации о доходах. Нормы вступят в силу 1 января. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

С нового года декларации потребуются только при возникновении конкретных оснований. К примеру, чиновник обязан будет представлять сведения в случае возникновения в соответствии с федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» до 30 апреля года, следующего за годом, когда возникли указанные основания, а также в случае назначения на должность члена правительства — при назначении (при невозможности единовременного представления — в течение четырех месяцев). Это распространяется в том числе на случаи перевода из одного органа власти в другой.

Также декларация потребуется в случае совершения сделки на сумму, превышающую трехлетний заработок семьи госслужащего.

Кроме того, уточняются полномочия подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

Госдума приняла законопроект в третьем чтении 18 декабря.Законопроект внесли глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Булавин и группа депутатов во главе с председателем думского комитета по безопасности Валерием Пискаревым.

Авторы инициативы предложили перейти от «архаичной» системы ежегодных весенних деклараций к автоматическому выявлению коррупционных рисков с помощью государственной системы «Посейдон». Она взаимодействует с базами данных ФНС, Росфинмониторинга, Росреестра, ГИБДД и других ведомств.

Анастасия Лежепекова
Владимир Путин законы декларация о доходах чиновники
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
