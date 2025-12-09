Госдума приняла закон о сплошных рубках на Байкале

Спустя два с половиной года Дума приняла закон, разрешающий сплошные рубки на Байкале. Ученые и экологи уверены, что это нарушит экосистему озера, легализует незаконное строительство и приведет к злоупотреблениям

Фото: Shutterstock

Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, разрешающий при определенных условиях сплошные рубки на Байкале, передает корреспондент РБК. В третьем чтении «за» проголосовали 323 депутата, против был 71 депутат.

Как изменится законодательство о Байкале

Принятым документом в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории разрешаются сплошные рубки погибшего леса, если выборочные рубки не обеспечили его замену на здоровый лес (по действующему законодательству все сплошные рубки запрещены).

При этом депутаты решили, что в будущем примут изменения, убирающие понятие «сплошные рубки» из законодательства.

Помимо этого, разрешается перевод земель лесного фонда в земли иных категорий для строительства объектов определенных типов: гидрозащиты, селезащиты, автомобильных дорог, электросетей, объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, если они необходимы населению или для работы особых экономических зон (их на Байкале две); создания новых кладбищ или расширения уже существующих.

Лица, в интересах которых происходит перевод земель, обязаны в срок не позже трех лет обеспечить лесовосстановление, в пять раз превышающее площадь земель, исключаемых из состава лесного фонда.

Также создается специальная комиссия, которая будет принимать решения о разрешении или запрете на определенные действия. Например, она будет согласовывать перечень участков, на которых разрешаются сплошные рубки (при этом будет требоваться положительная позиция РАН, финальное решение будет принимать правительство), а также перевод земель лесного фонда в земли иных категорий.

В комиссию войдут депутаты и сенаторы, представители администрации президента, правительства, ФСБ, главы Иркутской области и Бурятии. Вопрос перевода земель комиссия будет рассматривать при наличии заключения государственной экологической экспертизы.

Помимо этого, законопроект окончательно решает вопрос с пересечением земель лесного фонда с границами населенных пунктов (если часть населенного пункта относится к землям лесного фонда). В нем говорится, что приоритет отдается ЕГРН: если такие участки в реестре отнесены к землям других категорий (не населенных пунктов) или отсутствуют сведения об отнесении их к землям населенных пунктов, то до конца 2030 года их можно зарегистрировать как земли населенных пунктов независимо от того, что сказано в государственном лесном реестре, лесном плане региона или документах на участок.

Глава Бурятии Алексей Цыденов говорил, что изменения в законодательстве необходимы, чтобы отремонтировать аварийные дороги, построить очистные сооружения, селезащиту, расширить существующие кладбища, создать противопожарные разрывы. Сейчас в Центральной экологической зоне расположены 159 населенных пунктов. Выступая на заседании в Госдуме, он заявил, что закон позволит обеспечить транспортную связанность, селезащиту, защитить людей от пожаров. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подчеркнул, что это даст возможность провести ряд перспективных проектов в регионе, в том числе по строительству защиты от селей.

«Слышите, как плачет Байкал?»

Обсуждение законопроекта длилось почти два часа. В таблицу на отклонение включили 35 поправок. Депутат Анатолий Грешневиков («Справедливая Россия»), который является автором или соавтором 31-й такой поправки, заявил, что хотел бы объяснить необходимость всех предложенных им изменений. Согласно регламенту, каждая поправка обосновывается ее автором отдельно и голосуется депутатами также отдельно. Поскольку на обоснование каждой поправки выделяется до трех минут, выступление займет полтора часа, пояснил Грешневиков. Поэтому он предложил выступить с единым докладом длительностью 12 минут. В ответ на это председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил о регламенте. В итоге депутаты договорились и полуторачасового доклада удалось избежать, Грешневиков выступил за десять минут.

Рубки леса на Байкале — угроза экосистеме озера, заявил депутат: «Я еще со школьной скамьи знаю, что леса — это мощный регулятор гидрологического состояния водных ресурсов, это собиратель грунтовых вод, они хранят воду и в лесах, и в почвах. Поэтому рубки — это путь к обмелению рек и озер».

Против законопроекта выступили три из пяти научных советов РАН, Лимнологический институт Сибирского отделения РАН, шаманы и в целом буддистская община, Русская старообрядческая церковь, подчеркнул депутат. «Для нас это что, ничего не значит?» — задался он вопросом.

Он напомнил о пункте в законопроекте, требующем заключения государственной экологической экспертизы. Грешневиков заявил, что национальный проект оздоровления Волги был «провален», в том числе не сданы были шесть очистных сооружений, которые прошли государственную экологическую экспертизу, а также государственную строительную экспертизу. «Там что, непрофессионалы? Или мошенники? Почему по Волге мы им не доверяем, а по Байкалу доверяем?» — поинтересовался Грешневиков.

Он также заявил, что уже существующие противопожарные разрывы были незаконно застроены гостиницами, их до сих пор не снесли, и выразил опасения, что после принятия закона все эти объекты будут узаконены. «Почему вы все притихли? А вы слышите, как плачет Байкал? Вот он не хочет, чтобы к нему пришли лесорубы с топорами», — заключил Грешневиков.

Депутат Олег Михайлов (КПРФ) утверждал, что для уборки погибших деревьев не нужны сплошные рубки, а хватает уже существующего механизма уборки неликвидной древесины (УНД). При сплошных рубках необходима тяжелая техника, которая волоком транспортирует древесину, все это приводит к дефрагментации леса и нарушению почвенного покрова. Это может привести к эрозии почвы, особенно на горных склонах, отметил Михайлов. Он предложил поправку, которая бы закрепляла лесовосстановление только на участках, лишенных леса в результате экономической и другой деятельности, способами, исключающими эрозию почвы.

Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, присутствовавший на заседании, в ответ отметил, что по предлагаемым нормам только положительное заключение РАН даст основание рассматривать вопрос о сплошных рубках на заседании специальной комиссии.

Депутат Николай Будуев («Единая Россия») заявил, что на сегодняшний день отсутствует единая комплексная стратегия развития Байкала. В поправке, предложенной им, устанавливается обязательство разработать стратегию устойчивого развития Байкальской природной территории и создать «дорожную карту» ее реализации. Глава думского комитета по экологии Дмитрий Кобылкин ответил, что предложение выходит за рамки концепции законопроекта и у правительства сейчас достаточно полномочий для разработки такой концепции самостоятельно.

В итоге все поправки, рекомендованные комитетом к отклонению, на заседании были отклонены.

Что говорят противники законопроекта

Законопроект шел ко второму чтению больше двух лет. Его внесли в Думу в июне 2023 года, в первом чтении приняли в июле того же года. После этого документ начали готовить ко второму чтению, однако против его положений выступили ученые, экологи и общественники, которые заявили, что предлагаемые изменения угрожают экосистеме Байкала. За два года несколько раз подготавливались неофициальные версии законопроекта, итоговая, которую вынесли на второе чтение, появилась летом этого года. Однако часть научного и экологического сообщества уверена, что и эта версия законопроекта ослабляет правовую защиту озера.

В сентябре 87 ученых и экологов, в том числе 11 академиков РАН и 18 членов-корреспондентов РАН, написали открытое письмо президенту Владимиру Путину с просьбой не допустить принятия законопроекта в таком виде.

Положения законопроекта противоречат другим законам России и международным обязательствам страны, в том числе закону об особо охраняемых природных территориях (ООПТ), об охране окружающей среды, Земельному и Лесному кодексам, заявила 20 ноября в ходе круглого стола в Госдуме глава Научного совета по лесу РАН, член-корреспондент РАН Наталья Лукина.

Она рассказала, что по материалам, предоставленным совету Рослесхозом, сплошные рубки понадобятся на территории 4 тыс. га, где пожарами был поврежден лес. «Нас убеждали, что без сплошных рубок не решить проблему и лес там никак не восстановится. Мы провели анализ этих 4 тыс. га. <...> В 2015 году на этом участке прошли лесные пожары. Что показывает сейчас анализ всех материалов дистанционного зондирования? Он показывает следующее: что за эти десять лет на этих участках происходит лесовосстановление», — отметила Лукина.

Научный руководитель Института водных проблем РАН, бывший министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Виктор Данилов-Данильян утверждал, что многие проблемы местных жителей можно решить точечными мерами, не внося предложенные изменения в законодательство.

Закон, разрешающий сплошные рубки в зоне вокруг Байкала, необходим в том числе для защиты от катастрофического селя, который сходит раз в 50 лет и может разрушить Транссиб и хранилища вредных веществ на территории закрытого Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), отвечал критикам законопроекта в интервью РБК глава Бурятии Алексей Цыденов. По его словам, принятие закона позволит обеспечить должный уровень пожарной защиты поселков, построить очистные сооружения и решить другие накопившиеся проблемы местных жителей.