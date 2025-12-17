 Перейти к основному контенту
Новые законы в России⁠,
0

В 2026 году в России изменятся правила бронирования отелей

«РИА Новости»: с марта россияне смогут заселиться в отель по водительским правам
Сюжет
Новые законы в России
Сюжет
Путешествия по России: маршруты, лайфхаки
Фото: Комсомольская правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

С 1 марта российские гостиницы изменят правила заселения. Теперь гости смогут зарегистрироваться по водительскому удостоверению, а также без потерь отменить бронь за день до заезда. Об этом рассказал программный директор факультета гостеприимства и индустрии спорта РАНХиГС Кирилл Яковлев, его цитирует «РИА Новости».

«В новой редакции правил прописано, что гостиницы могут в одностороннем порядке отказаться предоставлять номер только при условии полного возмещения туристу убытков», — сказал он.

Процесс отмена брони самим постояльцем также изменится: если турист откажется от размещения до дня заезда, оплата возвращается полностью. В случае опоздания будет удержана плата не более чем за 24 часа.

Нововведения коснутся всех типов средств размещения. С марта они также должны будут предоставить туристу тонометр, однако теперь гостиницы более не обязаны обеспечивать гостя кипятком.

Кроме того, с марта все лицензированные гостиницы, отели и кемпинги должны будут состоять в специальном реестре, чтобы можно было бронировать жилье через агрегаторы. Информация в реестре обязательно должна включать площадь номера, условия отмены бронирования, а договор, оформляемый перед предоставлением услуги, — условия возврата предоплаты.

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
бронирование отелей гостиницы туризм отели водительские права

