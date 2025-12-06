Более 60 новых дорожных знаков введут в России с 1 января
С 1 января 2026 года в России введут более 60 новых дорожных знаков и табличек.
Новые знаки будут регулировать движение средств индивидуальной мобильности, повышать безопасность пешеходов, учитывать экологические аспекты и организовывать движение в сложной городской среде. Многие из них уже протестированы в Москве.
Изменения предусмотрены обновленным ГОСТом Р 52289-2019 и коснутся как самостоятельных знаков (в круглой, квадратной, треугольной или прямоугольной рамке), так и табличек дополнительной информации. Например, появятся новые пиктограммы для знака «Платная парковка»: «оплата через приложение», «SMS» и другие, которые будут считаться отдельными графическими символами.
Помимо прочего, среди нововведений также появятся знак «Стоп-линия» для мест, где невозможно нанести горизонтальную разметку, знак «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности» для повышения комфорта и снижения износа автомобилей, а также табличка «Глухие пешеходы» для привлечения внимания водителей к людям с нарушениями слуха. Ширина парковочного места вдоль проезжей части будет уменьшена с 2,5 до 2,25 м для более эффективного использования пространства.
ГОСТ разрабатывался три года при участии специалистов московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
