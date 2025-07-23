Путин подписал закон о введении цифрового рубля с 1 сентября 2026-го
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому массовое внедрение цифрового рубля в стране начнется 1 сентября следующего года. Документ размещен на портале опубликования правовых актов.
С 1 сентября 2026 года предоставить возможность оплаты цифровым рублем должны крупнейшие банки и торговые точки — с выручкой более 120 млн руб. за предшествующий календарный год. С 1 сентября 2027-го это затрагивает те организации, чья выручка превышает 30 млн руб. в год. Для всех остальных требование начнет действовать с 1 сентября 2028 года.
В то же время предоставлять возможность оплаты цифровым рублем не должны продавцы, чья ежегодная выручка не превышает 5 млн руб., а также торговые точки, где нет доступа к интернету.
Материал дополняется.
Перспективы делового туризма в 2025 году
Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром
9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей
Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы
ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность
Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн
Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства
AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ