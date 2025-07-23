Путин подписал закон о введении цифрового рубля с 1 сентября 2026-го

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Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому массовое внедрение цифрового рубля в стране начнется 1 сентября следующего года. Документ размещен на портале опубликования правовых актов.

С 1 сентября 2026 года предоставить возможность оплаты цифровым рублем должны крупнейшие банки и торговые точки — с выручкой более 120 млн руб. за предшествующий календарный год. С 1 сентября 2027-го это затрагивает те организации, чья выручка превышает 30 млн руб. в год. Для всех остальных требование начнет действовать с 1 сентября 2028 года.

В то же время предоставлять возможность оплаты цифровым рублем не должны продавцы, чья ежегодная выручка не превышает 5 млн руб., а также торговые точки, где нет доступа к интернету.

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