Как защититься от мошенников⁠,
0

Что такое «эффект Долиной» и какие последствия он имеет для россиян

Сюжет
Как защититься от мошенников
Более года назад Лариса Долина продала квартиру, а после заявила, что действовала под влиянием мошенников. Как развивалось дело, какой эффект оказало на другие сферы и за что теперь артистку пытаются «отменить» — в материале РБК
Лариса Долина
Лариса Долина (Фото: Павел Качаев / Global Look Press)

Что произошло

В середине августа 2024 года 69-летняя певица  Лариса Долина рассказала, что стала жертвой мошенников. «В отношении меня совершены очень изощренные и спланированные мошеннические действия. По данному факту возбуждено уголовное дело, я признана потерпевшей, а на мою квартиру наложен арест», — рассказала артистка. До этого на ее личной странице в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) появилась информация о том, что певица продала квартиру за ₽112 млн и заложила дачу за ₽50 млн, чтобы спонсировать украинский батальон «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен). Долина заявила, что публикацию разместили мошенники, и в их заявлении не было «ни одного слова правды».

Что такое «эффект Долиной» и какие последствия он имеет для россиян
Video

Как сообщали в августе телеграм-каналы Mash и Baza, мошенники связались с Долиной в апреле и, представившись сотрудниками спецслужб, заявили, что ее квартирой интересуются мошенники. Злоумышленники убедили артистку, что ей необходимо провести фиктивную продажу, а потом перевести средства от сделки на «безопасный счет». Квартиру в Хамовниках площадью 236 кв. м продали за ₽112 млн, эти средства вместе с дополнительным ₽68 млн сбережений артистка передала мошенникам, причем значительную часть Долина перевела самостоятельно, посещая банки и переводя накопления на указываемые злоумышленниками счета. По версии артистки, она поняла, что стала жертвой мошенников, только когда новые владельцы квартиры пришли к ней домой и потребовали съехать. При этом ни покупатель, ни риелторы, ни родственники певицы не знали, что сделка не инициирована самой артисткой.

В июле Mash писал, что загородный дом Долиной находится под залогом на сумму ₽50 млн. Телеграм-канал сообщал, что деньги нужны были для финансирования юбилейного гастрольного тура певицы. Тогда представители Долиной заявили, что артистка не закладывала свой дом и произошедшее — действия мошенников.

Как развивалось дело

После заявления Долиной правоохранительные органы начали расследование. По данным московской прокуратуры, по первоначальным расчетам размер ущерба от действий мошенников в отношении певицы превысил ₽200 млн. Позже сумма ущерба выросла до ₽317 млн с учетом комиссий банков, услуг риелтора и иных расходов на сделку. Общая сумма похищенных средств составила ₽175,1 млн.

К концу декабря 2024 года по делу задержали четверых злоумышленников:

  • бывшую сотрудницу одной из московских библиотек Анжелу Цырульникову, которая фигурировала в расследовании как курьер, которая передала деньги Долиной мошенникам;
  • ранее судимого жителя Йошкар-Олы Дмитрия Леонтьева, который, по версии следствия, звонил артистке и, представившись сотрудником правоохранительных органов, убедил ее совершить продажу;
  • ранее судимого уроженца Казани Артура Каменецкого, который, согласно информации правоохранительных органов, координировал преступные действия и которому принадлежала одна из карт, на которую Долина перевела деньги;
  • жителя Тольятти Андрея Основу, на карту которого Долина перевела часть средств.

Как выяснилось в ходе расследования, задержанные были также причастны к двум аналогичным мошенническим схемам. Фигуранты дела не признали вину и утверждали, что сами стали жертвами мошенников. В ходе суда Долина рассказала, что в разговорах с ней фигуранты дела выдали себя за сотрудников Росфинмониторинга и ФСБ и убедили ее поучаствовать в «спецоперации» по поимке преступников.

28 ноября арестованных приговорили к тюремному заключению: Цырульникова получила семь лет колонии и штраф в размере ₽1 млн, Леонтьев и Каменецкий — по семь лет лишения свободы, их обязали выплатить штраф в размере ₽900 тыс. Основа получил четыре года колонии и аналогичный штраф. Также осужденных обязали вернуть более 10 млн пострадавшим в двух других делах, но иск Долиной о возмещении 175 млн ущерба судья оставила без рассмотрения, его предполагается подать отдельно в порядке гражданского судопроизводства. На момент публикации расследование продолжается, правоохранительные органы ищут остальных участников преступной схемы.

Судебный спор

После того как о продаже квартиры Долиной стало широко известно, артистка подала иск об оспаривании сделки купли-продажи на основании того, что сделка «была совершена под влиянием заблуждения со стороны третьих лиц». В марте Хамовнический суда Москвы удовлетворил иск Долиной к покупательнице квартиры Полине Лурье и признал право собственности за певицей. В сентябре Мосгорсуд подтвердил законность этого решения. Средства покупательнице возвращены не были.

Как пояснили в суде, признание сделки недействительной возможно, когда ее заключает дееспособный гражданин, если в момент ее совершения он находился «в таком состоянии, когда он не был способен понимать значение своих действий или руководить ими».

Лурье подала иск повторно, но в конце ноября Второй кассационный суд признал решения Хамовнического суда Москвы и Мосгорсуда законными и в возврате квартиры покупательнице отказал. При этом ни один из судов не обязал Долину вернуть покупательнице деньги — их предполагается взыскать с преступников. Поэтому возврат средств зависит от результатов уголовного дела, которое продолжается больше года. Адвокат Лурье заявил о намерении обжаловать решение в Верховном суде.

Что такое «эффект Долиной»

На фоне мартовского решения суда признать сделку по продаже квартиры Долиной недействительной число судебных споров, в которых продавец требует вернуть квартиру после покупки, но не возвращает деньги, выросло на 15–20%. Эксперты считают, что такой механизм в ряде случаев может сам по себе оказаться мошеннической схемой.

Десятилетиями российские суды сталкивались с вопросом кого защищать: бывшего собственника квартиры или добросовестного покупателя, отмечала руководитель аналитической службы юридической фирмы «Инфралекс» Ольга Плешанова.

Первый кризис в судебной практике возник в 1990-х – начале 2000-х, когда многие квартиры приватизировались с нарушениями, а потом перепродавались. Когда суд признавал сделку недействительной, от этого страдал конечный покупатель, который не подозревал о нарушениях. Этот вызов удалось разрешить в 2003 году, когда Конституционный суд постановил, что признания сделки недействительной для изъятия квартиры недостаточно.

Еще один кризис грянул в 2010 году, когда департамент городского имущества Москвы начал выявлять случаи, в которых квартиры умерших граждан без наследников не переходили в собственность города, а перепродавались через подставных лиц. Во многих случаях иски удовлетворялись, и добросовестные граждане лишались квартир.

Конец такой практике был положен в 2014–2015 годах, когда Верховный суд России выпустил специальный обзор, в котором выделил критерии для защиты граждан. Еще одним кризисом стали дела о нарушениях прав супругов и членов семьи, сохранивших право проживания в квартире после ее приватизации или выплаты пая ЖКХ. В 2021 году КС России постановил, что бывший супруг сам должен принимать меры для охраны права собственности на общее имущество и, если супруг таких мер не принял, недопустимо наказывать за это добросовестного участника гражданского оборота.

«Квартирное дело... Ларисы Долиной создает прецедент, который ставит под удар покупателей недвижимости, особенно на вторичке. Добросовестность не гарантирует, что купленную квартиру не отберут без возврата денег, если продавец вдруг окажется жертвой мошенников... [Теперь] любой продавец квартиры может сослаться на то, что стал жертвой мошенников, совершил сделку под их влиянием и отдал им все деньги... Покупателю доказать свою добросовестность будет крайне трудно, особенно если квартира продавалась срочно и по сниженной цене. Покупатель рискует лишиться и квартиры, и денег. Многолетние усилия судов по поиску критериев добросовестности и баланса интересов оказались сведены на нет, а риски достигли критических масштабов», — описывала сложившуюся ситуацию Ольга Плешанова. В Госдуме начали разрабатывать инициативы, направленные на борьбу с мошенничеством по «схеме Долиной».

Эффект Долиной: риски на рынке недвижимости возросли
Недвижимость

Позже сделки по «схеме Долиной» дошли и до автомобильного рынка, об этом рассказал в эфире Радио РБК партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто. По его словам, подобные случаи пока были единичными, но они уже повлияли на доверие к сделкам с подержанными автомобилями.

«Схема Долиной» теперь на авторынке. Юристы предупредили о рисках
Авто
Фото:Nestor Rizhniak / Shutterstock / FOTODOM

Как «отменяют» Ларису Долину

После решения суда в социальных сетях стали появляться видео и комментарии в поддержку Полины Лурье, которой ни суд, ни сама артистка не компенсировали средства за покупку квартиры. Также пользователи, в том числе звезды, начали критиковать саму Долину.

  • Бывшая участница поп-групп «Мираж» и «Фея» Светлана Разина опубликовала в личных соцсетях переделанную версию песни Долиной «Погода в доме» в саркастическом ключе.

  • Певица Слава заявила, что из-за Долиной не может продать ни одну из своих квартир. По ее словам, теперь для продажи ей приходится проходить «все [возможные] наркологические клиники». «А если узнает покупатель, что я артистка, то я, значит, могу кого-то развести. Спасибо вам большое!» — заключила певица.

  • В сети быстрого питания «Бургер Кинг» заявили, что их продукция не будет доставляться в дом Ларисы Долиной до тех пор, пока все средства за покупку квартиры не будут возвращены покупательнице. На пост сети в телеграм-канале читатели отреагировали положительно, его аудитория в 5,5 раз превысила количество подписчиков канала.

  • Блогер Ксения Собчак в личном канале опубликовала видео с отдыха с подписью «Под влиянием мошенников мы круто отдохнули в Китае. Настоятельно прошу суд взыскать с организаторов деньги в нашу пользу, так как мы не осознавали наши действия и не могли ими руководить». На видео была наложена песня Долиной «Погода в доме», ее же используют многие другие пользователи, высмеивающие «схему Долиной» и требующие вернуть им средства за их импульсивные покупки.

Представитель артистки назвал создание пародий и оскорбительных мемов с участием Долиной «погоней за лайками». Говоря о возвращении средств покупательницы квартиры, он заявил, что «справедливость должна быть восстановлена, украденное должно быть возвращено», и напомнил, что следственные действия все еще продолжаются. При этом первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко предполагает, что реакция россиян направлена «не против Ларисы Долиной как актрисы или как человека», а против «решения суда, который граждане считают несправедливым».

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Сирина Анастасия Сирина
Лариса Долина Недвижимость покупка продажа Москва суд решение суда судебная система мемы певица
Лариса Долина фото
Лариса Долина
певица, преподаватель
10 сентября 1955 года
