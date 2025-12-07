Адвокат сообщила, что Лурье не верит обещанию Долиной вернуть деньги
Покупательница квартиры Ларисы Долиной Полина Лурье не доверяет заявлениям артистки о возврате денег по сделке купли-продажи и требует восстановления прав на жилье, сообщила ТАСС ее адвокат Светлана Свириденко.
Лурье ожидает рассмотрения жалобы в Верховном суде России и надеется, что суд признает сделку законной и вернет ей жилье. По словам Свириденко, Лурье сомневается в искренности слов Долиной о возврате средств.
РБК обратился за комментарием к представителю Долиной.
Двумя днями ранее, 5 декабря, Долина пообещала вернуть Лурье все деньги, которые та потратила на покупку квартиры. «Это моя проблема, это меня обманули мошенники. Вы, так же как и я, пострадавшая. Я — от рук мошенников, вы — от того, что потеряли и деньги, и квартиру», — сказала певица.
Как сообщала ранее Свириденко, Долина предложила Лурье вернуть деньги без учета инфляции в рассрочку в течение нескольких лет. Предложение поступило Лурье после ее обращения в Верховный суд. Она отказалась от мирового соглашения.
Летом 2024 года Лурье приобрела у Долиной квартиру в Хамовниках, после чего певица заявила, что стала жертвой мошенников, и оспорила сделку. В результате Лурье осталась без денег и квартиры. Это решение подтвердил кассационный суд.
