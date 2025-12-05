 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Покупательница квартиры Долиной отказалась от условий мирового соглашения

Лариса Долина
Лариса Долина (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье отказалась от мирового соглашения с артисткой, сообщила ТАСС адвокат Лурье Светлана Свириденко.

«Моя доверительница на условия Долиной не согласна», — заявила Свириденко.

По словам адвоката Лурье, Долина предложила ей вернуть деньги без учета инфляции в рассрочку в течение нескольких лет. При этом предложение поступило Лурье уже после ее обращения в Верховный суд России.

Свириденко подтвердила РБК, что предложение от Долиной было, но пока предложение не принято.

Налог на имущество за квартиру Долиной заплатила покупательница Лурье
Общество
Лариса Долина

Летом 2024 года Долина продала свою квартиру в Хамовниках под влиянием мошенников, которые убедили артистку, что сделка будет фиктивной и недвижимость останется в ее собственности. Полученные средства Долина отправила на «безопасный счет».

Через суд Долина добилась признания сделки недействительной, в марте Хамовнический суд Москвы признал право собственности на квартиру за певицей. Лурье попыталась оспорить это решение, но в конце ноября Второй кассационный суд отказался возвращать ей квартиру. При этом суды не обязали Долину вернуть Лурье 112 млн руб., указав, что деньги нужно взыскать с мошенников. 

2 декабря в Верховный суд поступила жалоба защиты Полины Лурье на решения нижестоящих инстанций по иску Ларисы Долиной. Заседание запланировано на 16 декабря.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко, Яна Баширова Яна Баширова
Лариса Долина квартира мошенники
Лариса Долина фото
Лариса Долина
певица
10 сентября 1955 года
Материалы по теме
Верховный суд привлек дочь и внучку Долиной к спору вокруг ее квартиры
Общество
Верховный суд истребовал дело по жалобе против Ларисы Долиной
Общество
Володин призвал Думу «не стоять в стороне» на фоне «дела Долиной»
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 декабря
EUR ЦБ: 89,9 (-0,69) Инвестиции, 14:01 Курс доллара на 5 декабря
USD ЦБ: 76,97 (-0,99) Инвестиции, 14:01
В Индии предложили запретить отключение «слежки» за смартфонами Технологии и медиа, 14:32
Крымская классика: гедонистический маршрут по полуострову РБК и ВТБ, 14:28
Суд отменил указ Балицкого о досрочной отставке главы ЦИК Запорожья Политика, 14:25
США поставили Европе дедлайн по расходам на оборону Политика, 14:23
Где и как сегодня готовят «бирюзовых воротничков» для химпрома Дискуссионный клуб, 14:21
Покупательница квартиры Долиной отказалась от условий мирового соглашения Общество, 14:21
El Pais узнала об осознании в ЕС неизбежности уступок Украиной территорий Политика, 14:11
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
Бывшая жена Иванова просила его не идти в Минобороны «из-за морали» Политика, 14:11
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Путин и Моди на сессии бизнес-форума в Индии. Трансляция Политика, 14:05
Путин и Моди приехали на бизнес-форум Политика, 14:04
Баканов пожелал успехов выдвинутому Трампом кандидату на пост главы NASA Политика, 14:02
Какие антиэйдж-технологии в косметологии ждут в ближайшие 5 лет РБК и КИТ МЕД, 14:00
Белорусский биатлонист выиграл масс-старт на этапе Кубка Содружества Спорт, 13:58