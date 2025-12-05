Покупательница квартиры Долиной отказалась от условий мирового соглашения

Лариса Долина (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье отказалась от мирового соглашения с артисткой, сообщила ТАСС адвокат Лурье Светлана Свириденко.

«Моя доверительница на условия Долиной не согласна», — заявила Свириденко.

По словам адвоката Лурье, Долина предложила ей вернуть деньги без учета инфляции в рассрочку в течение нескольких лет. При этом предложение поступило Лурье уже после ее обращения в Верховный суд России.

Свириденко подтвердила РБК, что предложение от Долиной было, но пока предложение не принято.

Летом 2024 года Долина продала свою квартиру в Хамовниках под влиянием мошенников, которые убедили артистку, что сделка будет фиктивной и недвижимость останется в ее собственности. Полученные средства Долина отправила на «безопасный счет».

Через суд Долина добилась признания сделки недействительной, в марте Хамовнический суд Москвы признал право собственности на квартиру за певицей. Лурье попыталась оспорить это решение, но в конце ноября Второй кассационный суд отказался возвращать ей квартиру. При этом суды не обязали Долину вернуть Лурье 112 млн руб., указав, что деньги нужно взыскать с мошенников.

2 декабря в Верховный суд поступила жалоба защиты Полины Лурье на решения нижестоящих инстанций по иску Ларисы Долиной. Заседание запланировано на 16 декабря.