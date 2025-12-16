Верховный суд отказал Ларисе Долиной в иске к Полине Лурье

Верховный суд отменил решения трех инстанций по делу о продаже квартиры Ларисы Долиной в Хамовниках и направил спор на новое рассмотрение в Мосгорсуд

Лариса Долина (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда отменила решения судов нижестоящих инстанций и отказала Ларисе Долиной в удовлетворении иска к Полины Лурье, отправив иск покупательницы о выселении певицы на новое рассмотрение в Московский городской суд. Об этом сообщает корреспондент РБК из зала суда.

С кассационной жалобой на принятые по делу судебные акты Полина Лурье обратилась 2 декабря. Уже на следующий день Верховный суд истребовал материалы гражданского дела. Опрошенные РБК юристы тогда отмечали, что подобные действия высшей инстанции, как правило, указывают на высокую вероятность отмены ранее принятого решения. Накануне рассмотрения жалобы представитель Ларисы Долиной направила в судебную коллегию письменные возражения на доводы Лурье.

Незадолго до начала судебного процесса Международная ассоциация юристов и консультантов (МАЮК) представила в Судебную коллегию по гражданским делам заключение amicus curiae. В нем ассоциация обратила внимание на правовые последствия выводов, к которым пришли нижестоящие суды, признав сделку недействительной, вернув квартиру продавцу и одновременно отказав покупательнице в возврате уплаченных средств — позицию, ранее поддержанную апелляционной и кассационной инстанциями.

В МАЮК заявили, что такой подход, по их мнению, «создает опасный прецедент и дестабилизирует оборот недвижимости». Юристы указали, что отказ в применении двусторонней реституции противоречит пункту 2 статьи 167 Гражданского кодекса и разъяснениям Верховного суда. В ассоциации подчеркнули, что переход права собственности на деньги при расчете является самостоятельной распорядительной сделкой, а последующая утрата средств в результате действий третьих лиц не освобождает продавца от обязанности вернуть покупателю уплаченную сумму. Требования к мошенникам, отметили авторы заключения, могут заявляться параллельно, но не вместо реституции.

Гражданскому спору предшествовала история, получившая широкую огласку летом 2024 года. В середине августа народная артистка Лариса Долина заявила, что стала жертвой мошенников, действовавших, по данным предварительного следствия, с территории Украины. Певица сообщила, что в отношении нее были совершены «изощренные и спланированные мошеннические действия», возбуждено уголовное дело, а она признана потерпевшей. В рамках расследования на квартиру в Хамовниках был наложен арест.

До этого в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) певицы появилась информация о том, что она продала квартиру за 112 млн руб. и заложила дачу, чтобы профинансировать украинский батальон «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен). Долина заявила, что эта публикация была размещена мошенниками и не имеет отношения к действительности.

Как сообщал телеграм-канал Baza, мошенники связались с Долиной еще в апреле, представившись сотрудниками спецслужб. Они убедили певицу, что ее недвижимость пытаются похитить, и предложили провести фиктивную продажу с последующим переводом средств на «безопасный счет». Квартира площадью 236 кв. м была продана за 112 млн руб., еще 68 млн руб. Долина добавила из личных сбережений, переводя средства на счета, указанные злоумышленниками.

По данным московской прокуратуры, первоначально ущерб от действий мошенников оценивался более чем в 200 млн руб. Позднее сумма выросла до 317 млн руб. с учетом комиссий банков, расходов на сопровождение сделки и иных затрат. Общая сумма похищенных средств, по версии следствия, составила 175,1 млн руб.

К концу декабря 2024 года по уголовному делу были задержаны четверо подозреваемых. Среди них — бывшая сотрудница одной из московских библиотек Анжела Цырульникова, ранее судимые Дмитрий Леонтьев и Артур Каменецкий, а также житель Тольятти Андрей Основа. Следствие установило, что фигуранты исполняли различные роли в преступной схеме — от телефонных переговоров до координации переводов средств.

28 ноября Балашихинский городской суд вынес приговор по уголовному делу. Цырульникова получила семь лет колонии и штраф 1 млн руб., Леонтьев и Каменецкий — по семь лет лишения свободы и штрафы по 900 тыс. руб., Основа — четыре года колонии. Суд также обязал осужденных возместить ущерб потерпевшим по другим эпизодам, однако гражданский иск Долиной о взыскании 175 млн руб. был оставлен без рассмотрения.

Гражданский спор между Ларисой Долиной и Полиной Лурье начался 21 августа 2024 года. Артистка обратилась с иском в Хамовнический районный суд Москвы, оспаривая сделку купли-продажи квартиры, заключенную в июне того же года. Полина Лурье приобрела жилье за 114 млн руб. с учетом риелторской комиссии и впоследствии подала встречный иск.

Рассмотрение дела началось 10 октября 2024 года и проходило в закрытом режиме. 28 марта 2025 года Хамовнический районный суд Москвы признал сделку недействительной и указал, что Долина действовала под влиянием мошенников и не осознавала правовых последствий своих действий. Суд постановил вернуть квартиру певице и прекратить право собственности Лурье. При этом в возврате средств покупательнице было отказано: суд счел, что реституция неприменима, поскольку продавец фактически не получила деньги от сделки.

В мотивировочной части решения отмечалось, что заблуждение Долиной носило существенный характер и при отсутствии обмана сделка не была бы совершена. Суд также указал, что Лурье, обладая профессиональным опытом на рынке недвижимости, должна была обратить внимание на обстоятельства, свидетельствующие о возможном искажении воли продавца. Это решение было обжаловано. В сентябре Московский городской суд оставил его без изменения, а в конце ноября Второй кассационный суд общей юрисдикции признал выводы нижестоящих инстанций законными.