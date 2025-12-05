Адвокат Лурье заявил, что та не хочет превращать «трагедию в телешоу»

Полина Лурье (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Полина Лурье, купившая квартиру у певицы Ларисы Долиной, не намерена превращать личную трагедию в телешоу, заявила «РИА Новости» ее адвокат Светлана Свириденко.

«Полина не публичный человек. Она хочет оградить себя и своих детей от излишнего внимания», — пояснила защита Лурье.

В прошлом году Долина продала 35-летней Лурье свою пятикомнатную квартиру в центре Москвы — как позже указала артистка, под влиянием мошенников. Когда обман вскрылся и Лурье попросила Долину покинуть жилье, обе обратились в суд. В марте сделка была признана фиктивной, еще через восемь месяцев разбирательств суд отказался вернуть Лурье купленную у Долиной недвижимость.

Сегодня Долина предложила Лурье «поэтапно» отдать деньги за квартиру — 112 млн руб., — в течение трех лет. Та отказалась, сообщила Свириденко, но окончательное решение примет к понедельнику, 8 декабря. Через несколько часов Долина, как ожидается, выступит с заявлением по этому делу в эфире программы «Пусть говорят».

На 16 декабря назначено заседание Верховного суда, куда Лурье обратилась после того, как другими судебными решениями была оставлена без квартиры и не получила возврата денег.