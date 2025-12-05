Адвокат Лурье заявил, что та не хочет превращать «трагедию в телешоу»
Полина Лурье, купившая квартиру у певицы Ларисы Долиной, не намерена превращать личную трагедию в телешоу, заявила «РИА Новости» ее адвокат Светлана Свириденко.
«Полина не публичный человек. Она хочет оградить себя и своих детей от излишнего внимания», — пояснила защита Лурье.
В прошлом году Долина продала 35-летней Лурье свою пятикомнатную квартиру в центре Москвы — как позже указала артистка, под влиянием мошенников. Когда обман вскрылся и Лурье попросила Долину покинуть жилье, обе обратились в суд. В марте сделка была признана фиктивной, еще через восемь месяцев разбирательств суд отказался вернуть Лурье купленную у Долиной недвижимость.
Сегодня Долина предложила Лурье «поэтапно» отдать деньги за квартиру — 112 млн руб., — в течение трех лет. Та отказалась, сообщила Свириденко, но окончательное решение примет к понедельнику, 8 декабря. Через несколько часов Долина, как ожидается, выступит с заявлением по этому делу в эфире программы «Пусть говорят».
На 16 декабря назначено заседание Верховного суда, куда Лурье обратилась после того, как другими судебными решениями была оставлена без квартиры и не получила возврата денег.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили