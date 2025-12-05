 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Адвокат Лурье заявил, что та не хочет превращать «трагедию в телешоу»

Адвокат Свириденко: Полина Лурье не хочет превращать личную трагедию в телешоу
Полина Лурье
Полина Лурье (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Полина Лурье, купившая квартиру у певицы Ларисы Долиной, не намерена превращать личную трагедию в телешоу, заявила «РИА Новости» ее адвокат Светлана Свириденко.

«Полина не публичный человек. Она хочет оградить себя и своих детей от излишнего внимания», — пояснила защита Лурье.

В прошлом году Долина продала 35-летней Лурье свою пятикомнатную квартиру в центре Москвы — как позже указала артистка, под влиянием мошенников. Когда обман вскрылся и Лурье попросила Долину покинуть жилье, обе обратились в суд. В марте сделка была признана фиктивной, еще через восемь месяцев разбирательств суд отказался вернуть Лурье купленную у Долиной недвижимость.

Сегодня Долина предложила Лурье «поэтапно» отдать деньги за квартиру — 112 млн руб., — в течение трех лет. Та отказалась, сообщила Свириденко, но окончательное решение примет к понедельнику, 8 декабря. Через несколько часов Долина, как ожидается, выступит с заявлением по этому делу в эфире программы «Пусть говорят».

На 16 декабря назначено заседание Верховного суда, куда Лурье обратилась после того, как другими судебными решениями была оставлена без квартиры и не получила возврата денег.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Лариса Долина трагедия телешоу
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 декабря
EUR ЦБ: 89,9 (-0,69) Инвестиции, 17:21 Курс доллара на 5 декабря
USD ЦБ: 76,97 (-0,99) Инвестиции, 17:21
Как экзосомальная терапия восстанавливает и омолаживает кожу РБК и КИТ МЕД, 17:42
ГК «Галс-Девелопмент» завершил благоустройство в «Маслово Forest Club» Пресс-релиз, 17:40
Эмоции, карьера и смысл жизни: как ИИ изменит человеческую идентичность Тренды, 17:39
Минцифры предупредило о постепенном отказе от входа на «Госуслуги» по смс Общество, 17:38
Будущее человеческого капитала: как меняется роль HR в бизнесе Тренды, 17:37
Утверждено расписание ЕГЭ на 2026 год Общество, 17:36
Cloudflare сообщила о восстановлении работы после масштабного сбоя Общество, 17:36
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
Курскому бизнесмену дали 24 года из-за зенитного прожектора для «Азова» Политика, 17:33
Путин назвал слова Индиры Ганди точным описанием отношений России и Индии Политика, 17:31
Какие шины выбрать на зиму РБК и Ikon Tyres, 17:31
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 17:29
Смягчение позиции ЦБ и биткоины SpaceX. События недели на крипторынке Крипто, 17:28
Йоханнес Клебо одержал 100-ю победу на этапах Кубка мира Спорт, 17:23
На автозаводе объяснили, какие «Москвич 5» появились в Нижнем Новгороде Авто, 17:23