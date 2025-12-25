 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Долина попросила Лурье дать ей пожить в квартире еще несколько месяцев

Певица Лариса Долина обратилась к Полине Лурье, купившей у нее квартиру в Хамовниках, с просьбой пожить там еще несколько месяцев, рассказала «РИА Новости» адвокат Лурье Светлана Свириденко.

«Долина просила предоставить ей возможность проживания в квартире еще несколько месяцев», — сказала адвокат.

По словам Свириденко, певица объяснила свою просьбу тем, что не успевает собрать вещи.

Выражение «схема Долиной» войдет в словарь неологизмов 2025 года
Общество
Лариса Долина

Летом 2025 года Долина продала квартиру в центре Москвы Полине Лурье, позже утверждая, что действовала по указанию мошенников, обещавших фиктивность сделки. После требования о выселении из проданной квартиры артистка обратилась в суд. Хамовнический районный суд Москвы и Второй кассационный суд поддержали Долину, оставив за ней право собственности и не обязав возвращать деньги Лурье.

Верховный суд 16 декабря отменил решения нижестоящих инстанций и признал Полину Лурье владельцем квартиры. Публикация полного текста постановления 18 декабря вызвала рекордный интерес — сайт ВС получил около двух миллионов переходов и временно перестал работать.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Плугина Ирина
Лариса Долина продажа квартира Хамовники
Материалы по теме
