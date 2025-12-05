Налог на имущество за квартиру Долиной заплатила покупательница Лурье
Певица Лариса Долина не заплатила налог на имущество физических лиц за спорную квартиру в Москве, это сделала покупательница жилья Полина Лурье, заявила адвокат Светлана Свириденко, передает «РИА Новости».
По словам Свириденко, налог в размере более 100 тыс. руб. был внесен Лурье, которая фактически не пользовалась квартирой. Налоговая служба выставила требование об уплате, несмотря на признание договора купли-продажи недействительным. Адвокат отметила, что возражения Лурье со ссылкой на нормы гражданского законодательства остались без внимания.
Конфликт между Долиной и Лурье возник после того, как певица стала жертвой мошенников. Те, представившись сотрудниками спецслужб, убедили ее продать квартиру в Хамовниках площадью 236 кв. м за 112 млн руб. Покупательницей оказалась Лурье. Общая сумма ущерба, по версии следствия, составила 175 млн руб., а с учетом комиссий и расходов — 317 млн руб.
Долина, после того как осознала обман, подала иск об оспаривании сделки купли-продажи. В марте Хамовнический суд Москвы удовлетворил ее иск, признав право собственности на квартиру за певицей. Это решение в сентябре подтвердил Мосгорсуд. Лурье подала иск повторно, но в конце ноября Второй кассационный суд признал решения Хамовнического суда Москвы и Мосгорсуда законными и в возврате квартиры покупательнице отказал. Однако суды не обязали Долину вернуть Лурье 112 млн руб., указав, что деньги должны быть взысканы с осужденных мошенников. В конце ноября суд приговорил четверых фигурантов уголовного дела к срокам от четырех до семи лет колонии.
2 декабря в Верховный суд поступила жалоба защиты Полины Лурье на решения нижестоящих инстанций по иску Ларисы Долиной.
