Клишас не исключил существование мошеннической схемы с продажей жилья

Продавцы жилья все чаще требуют вернуть его через суд. Они получают жилье обратно, но не возвращают деньги, утверждая, что отправили их мошенникам. Обезопасить покупателей не помогают справки о дееспособности, нотариусы и полиграф

Фото: Валентин Антонов / ТАСС

Судебная практика, когда покупателю не удается отстоять свое право в суде на приобретенную недвижимость, похожа на мошенническую схему, заявил глава комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Согласен с автором, в каждой ситуации нужно разбираться, очень уж похоже на схему по обману покупателей недвижимости», — написал Клишас в телеграм-канале.

Так он отреагировал на публикацию корреспондента ВГТРК Андрея Медведева, в которой тот прокомментировал случаи возврата купленных квартир прежним владельцам, которые утверждали, что продали недвижимость под влиянием мошенников. Медведев выразил уверенность, что никакого влияния мошенников может не быть, а речь идет о схеме с участием пенсионерки, риелторов и юристов.

«Ничем иным невозможно объяснить тот факт, что с момента заявления о том, что пенсионерку якобы обманом заставили продать квартиру, юридическая грамотность как бы обманутой бабушки немедленно вырастает до невероятных высот. Она тут же понимает, как правильно писать заявления, как обращаться в суд, как признать себя банкротом», — привел он свои доводы.

В октябре «Москва24» рассказала о решении суда вернуть жилье пенсионерке, которую та продала шесть лет назад, в 2019-м. Однокомнатную квартиру приобрел ее сосед за 5 млн руб. и сделал там ремонт за 1 млн руб. Спустя три года после сделки женщина заявила, что не осознавала своих действий, и предоставила необходимые справки. Суд удовлетворил ее требования. О схожих случаях также писал канал Baza.

За год количество судебных споров, в которых бывшие владельцы пытаются вернуть недвижимость после сделки, выросло на 15–20%, сообщили «Парламентской газете» в Российской гильдии риелторов. Суды чаще встают на сторону продавцов, возвращая продавцу право собственности на квартиру и требуя вернуть покупателю уплаченные деньги. По закону покупатель вправе получить средства, однако фактически вернуть деньги не удается, поскольку, со слов продавца, деньги он передал мошенникам.

«Проблема усугубляется еще и тем, что по совету юристов такие продавцы объявляют себя банкротами, и добросовестные покупатели утрачивают даже призрачную возможность хоть когда-нибудь вернуть свои деньги», — отметил член правового комитета Российской гильдии риелторов Николай Зырянов.

С его слов, пока для покупателей нет надежного способа сохранить квартиру вопреки требованиям продавца. Сделка купли-продажи может быть безупречной: отсутствие долгов продавца, правильно оформленное право собственности, нет лиц, права которых может нарушить продажа, наличие справки у продавца из психоневрологического диспансера о дееспособности и отсутствии заболеваний.

«Сделка может проходить через нотариуса, с видеозаписью, даже с полиграфом, через ипотечный банк, все расчеты безналичные, продавец даже может снять полученные деньги не сразу, а спустя какое-то время. То есть в момент сделки никто не может предугадать, что продавец находится под давлением. В самой сделке нет никаких пороков», — отмечает Зырянов.

Депутат Ярослав Нилов предложил ввести обязательные проверки продавцов жилья на дееспособность, чтобы защитить покупателей от мошеннических схем с оспариванием сделок через суд. Член думского комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский призвал разработать и установить стандарт проверки «чистоты» объекта недвижимости перед удостоверением сделки.