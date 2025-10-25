ТАСС узнал о смерти дроппера, обналичившего ₽15 млн Долиной

Один из десяти дропперов, который обналичил 15 млн руб. в ходе реализации мошеннической схемы с квартирой народной артистки России Ларисы Долиной, умер, сообщил ТАСС со ссылкой на имеющиеся в распоряжении документы.

В материалах говорится, что Александр Келдыбаев в июне 2024 года получил денежные средства от Долиной — сначала 5 млн руб., а потом еще 10 млн руб.

«В ходе рассмотрения гражданского дела установлено, что Келдыбаев А. В. умер. <…> Производство по гражданскому делу прекращено в части требований, предъявленных к ответчику Келдыбаеву», — говорится в документах.

Из материалов следует, что злоумышленники использовали в мошеннической схеме десять расчетных счетов, в том числе дропперов.

Дело о мошенничестве на 317 млн руб. поступило для рассмотрения в Балашихинский городской суд Московской области, который 29 октября проведет первое заседание, передает агентство.

В августе 2024 года Долина рассказала, что стала жертвой мошенников, которые находились на территории Украины. Злоумышленники вынудили певицу продать квартиру в центре Москвы, утверждая, что сделка будет фиктивной, а квартира останется в ее собственности.

Позднее суд вернул Долиной жилье в центре столицы, которое артистка потеряла из-за действий мошенников.

Дело о крупном мошенничестве возбудили против четырех фигурантов: Анжелы Цырульниковой, Дмитрия Леонтьева, Андрея Основа и Артура Каменецкого.

По версии следствия, Долина передала Цырульниковой часть денег, которые выманили у нее телефонные мошенники. Леонтьев покупал средства связи и сим-карты для коммуникации между членами группы, обналичивал похищенные деньги и передавал их соучастникам. У Каменецкого и Основа обнаружили банковские карты, на которые певица также перевела часть денежных средств.