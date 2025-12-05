Лариса Долина пообещала вернуть деньги купившей ее квартиру Полине Лурье

Лариса Долина (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Народная артистка России Лариса Долина сообщила, что вернет деньги Полине Лурье, которая осталась без квартиры и выплаченных за нее средств после того, как певица обвинила мошенников в том, сделка была проведена обманным путем.

«Полина Лурье не виновата в том, что меня обманули мошенники. Поэтому я приняла единственное решение вернуть ей деньги за квартиру», — сказала Долина в эфире «Первого канала».

Материал дополняется