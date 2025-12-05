Лариса Долина пообещала вернуть деньги купившей ее квартиру Полине Лурье
Народная артистка России Лариса Долина сообщила, что вернет деньги Полине Лурье, которая осталась без квартиры и выплаченных за нее средств после того, как певица обвинила мошенников в том, сделка была проведена обманным путем.
«Полина Лурье не виновата в том, что меня обманули мошенники. Поэтому я приняла единственное решение вернуть ей деньги за квартиру», — сказала Долина в эфире «Первого канала».
Материал дополняется
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили