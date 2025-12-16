 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Общество⁠,
0

Долина подписала с Лурье дополнительное соглашение при продаже квартиры

Долина просила оставить ей пианино и концертный стул во время продажи квартиры
Фото: Евгения Кузнецова / РБК
Фото: Евгения Кузнецова / РБК

Певица Лариса Долина подписала дополнительное соглашение с Полиной Лурье о том, что артистка оставит себе пианино и концертный стул при продаже квартиры, передает корреспондент РБК. Дело рассматривается в Верховном суде.

Квартира в элитном районе Хамовники была выставлена Долиной на продажу в мае 2024 года. Первоначальная цена составляла 130 млн руб., но в итоге певица и покупательница сошлись на 112 млн руб. По словам адвоката Лурье Светланы Свириденко, сделка длилась около полутора месяцев. Долина сама созванивалась с Лурье, рассказывала об инфраструктуре района, а после осмотра написала расписку о получении аванса в размере 1 млн руб. Также певица попросила убрать из списка продаваемого имущества свое пианино и концертный стул — что, по мнению адвоката, говорит о ее разумном поведении и намерении действительно продать жилье.

Лурье утверждает, что покупала квартиру для себя и детей, действовала добросовестно и не могла предположить проблем. Она указывает, что Долина — публичный человек, педагог, ежегодно проходящий медосвидетельствование, и бывшее доверенное лицо президента на выборах, что исключало подозрения в ее невменяемости.

Однако позже выяснилось, что Долина стала жертвой мошенников, которые представились сотрудниками спецслужб и под предлогом военной операции убедили ее продать квартиру и перевести им деньги. Общий ущерб оценивается в 317 млн руб. После осознания обмана певица через суд вернула себе квартиру, доказав, что действовала под влиянием обмана. Это решение уже поддержали апелляция и кассация, но Лурье подала жалобу в Верховный суд, требуя восстановить сделку.

Суды обязали вернуть 112 млн руб. не Долину, а осужденных мошенников. Сама певица в эфире «Первого канала» пообещала отдать средства Лурье, назвав ее «также пострадавшей». Однако покупательница не верит публичным обещаниям и настаивает на возврате именно квартиры, так как считает сделку законной, а Долину — способной нести ответственность за свои действия. Для оценки ее состояния судом уже была назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина, Евгения Кузнецова Евгения Кузнецова
Лариса Долина Недвижимость квартира продажа

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Покупательница квартиры Долиной попросила суд выселить певицу из жилья
Общество
Верховный суд отказался закрывать заседание по делу о квартире Долиной
Общество
Долина не пришла на заседание Верховного суда по квартире
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 17 декабря
EUR ЦБ: 93,81 (+0,58) Инвестиции, 17:26 Курс доллара на 17 декабря
USD ЦБ: 79,43 (-0,02) Инвестиции, 17:26
Guardian рассказала о первой попытке остановить стрелка на пляже в Сиднее Общество, 17:37
Импортозамещение, кибербезопасность и ИИ: опыт «Еврохима» и «К2Тех» Отрасли, 17:35
ЦБ оставил курс доллара на 17 декабря ниже ₽80 Инвестиции, 17:32
Верховный суд отказал Ларисе Долиной в иске к Полине Лурье Общество, 17:31
Как выбрать элитную недвижимость для инвестиций Недвижимость, 17:26
Что происходит с рынком промышленной автоматизации России Тренды, 17:25
Госдума одобрила запуск реестра управляющих компаний для аварийных домов Недвижимость, 17:22
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Маск ближе к $1 трлн, чем к потере первенства в топе Forbes. Инфографика Бизнес, 17:17
Google запустила перевод речи в реальном времени через наушники Экономика инноваций, 17:15
Как концентрироваться, когда вокруг много инфошума Образование, 17:13
Украина вернула в Белоруссию 15 россиян Политика, 17:08
Адвокат Долиной заявила о согласии на двухсторонную реституцию Общество, 17:04
Чешский миллиардер решил нарастить производство боеприпасов в Словакии Политика, 16:58
Дума приняла в первом чтении проект об отмене ежегодных деклараций Политика, 16:58