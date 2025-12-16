Долина подписала с Лурье дополнительное соглашение при продаже квартиры

Фото: Евгения Кузнецова / РБК

Певица Лариса Долина подписала дополнительное соглашение с Полиной Лурье о том, что артистка оставит себе пианино и концертный стул при продаже квартиры, передает корреспондент РБК. Дело рассматривается в Верховном суде.

Квартира в элитном районе Хамовники была выставлена Долиной на продажу в мае 2024 года. Первоначальная цена составляла 130 млн руб., но в итоге певица и покупательница сошлись на 112 млн руб. По словам адвоката Лурье Светланы Свириденко, сделка длилась около полутора месяцев. Долина сама созванивалась с Лурье, рассказывала об инфраструктуре района, а после осмотра написала расписку о получении аванса в размере 1 млн руб. Также певица попросила убрать из списка продаваемого имущества свое пианино и концертный стул — что, по мнению адвоката, говорит о ее разумном поведении и намерении действительно продать жилье.

Лурье утверждает, что покупала квартиру для себя и детей, действовала добросовестно и не могла предположить проблем. Она указывает, что Долина — публичный человек, педагог, ежегодно проходящий медосвидетельствование, и бывшее доверенное лицо президента на выборах, что исключало подозрения в ее невменяемости.

Однако позже выяснилось, что Долина стала жертвой мошенников, которые представились сотрудниками спецслужб и под предлогом военной операции убедили ее продать квартиру и перевести им деньги. Общий ущерб оценивается в 317 млн руб. После осознания обмана певица через суд вернула себе квартиру, доказав, что действовала под влиянием обмана. Это решение уже поддержали апелляция и кассация, но Лурье подала жалобу в Верховный суд, требуя восстановить сделку.

Суды обязали вернуть 112 млн руб. не Долину, а осужденных мошенников. Сама певица в эфире «Первого канала» пообещала отдать средства Лурье, назвав ее «также пострадавшей». Однако покупательница не верит публичным обещаниям и настаивает на возврате именно квартиры, так как считает сделку законной, а Долину — способной нести ответственность за свои действия. Для оценки ее состояния судом уже была назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.