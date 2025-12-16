Верховный суд отказался закрывать заседание по делу о квартире Долиной
Верховный суд отказался закрывать заседание по делу о квартире певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщает корреспондент РБК. На закрытии заседания настаивала сторона Долиной. Прокурор и сторона покупателя квартиры — Полины Лурье, были против.
Представитель певицы Мария Пухова заявила, что обстоятельства дела относятся к «сугубо личной сфере» Долиной, а при открытом процессе каждое слово, произнесенное в зале суда, будет услышано «всей страной». Открытый судебный процесс, как заявила Пухова, создает «существенный риск неприкосновенности частной собственности».
Представитель покупательницы Светлана Свириденко выступила против удовлетворения ходатайства — она заявила об отсутствии оснований для закрытия заседания. Аналогичную позицию занял прокурор из генеральной прокуратуры, согласившийся с тем, что оснований для ограничения гласности разбирательства нет и процесс должен проходить в открытом режиме.
Приняв во внимание общественный резонанс дела, судебная коллегия отказала в удовлетворении ходатайства защиты Долиной.
Материал дополняется