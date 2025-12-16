 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Верховный суд отказался закрывать заседание по делу о квартире Долиной

Фото: Евгения Кузнецова / РБК
Верховный суд отказался закрывать заседание по делу о квартире певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщает корреспондент РБК. На закрытии заседания настаивала сторона Долиной. Прокурор и сторона покупателя квартиры — Полины Лурье, были против.

Представитель певицы Мария Пухова заявила, что обстоятельства дела относятся к «сугубо личной сфере» Долиной, а при открытом процессе каждое слово, произнесенное в зале суда, будет услышано «всей страной». Открытый судебный процесс, как заявила Пухова, создает «существенный риск неприкосновенности частной собственности».

Представитель покупательницы Светлана Свириденко выступила против удовлетворения ходатайства — она заявила об отсутствии оснований для закрытия заседания. Аналогичную позицию занял прокурор из генеральной прокуратуры, согласившийся с тем, что оснований для ограничения гласности разбирательства нет и процесс должен проходить в открытом режиме.

Приняв во внимание общественный резонанс дела, судебная коллегия отказала в удовлетворении ходатайства защиты Долиной.

Покупательница квартиры Долиной попросила суд выселить певицу из жилья
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Материал дополняется

Авторы
Теги
Персоны
Денис Пантелеев Денис Пантелеев, Александра Озерова
Лариса Долина заседание суд Москва квартира новости
Лариса Долина фото
Лариса Долина
певица
10 сентября 1955 года

