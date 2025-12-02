Володин призвал Думу «не стоять в стороне» из-за «дела Долиной»

Володин: комитеты Думы не должны «стоять в стороне» после дела Долиной

Вячеслав Володин (Фото: Государственная Дума Российской Федерации)

Профильные комитеты Госдумы не должны «стоять в стороне» от проблем, с которыми столкнулись покупатели на рынке вторичного жилья после дела певицы Ларисы Долиной, которой суд вернул проданную ею квартиру из-за жалобы артистки на мошенников.

Об этом заявил председатель Думы Вячеслав Володин на заседании парламента. Фрагмент выступления Володин выложил в своем канале в Mах.

«Мы должны с вами искать решения, имея статус, полномочия, с тем, чтобы найти выход в сложившейся ситуации. Давайте мы здесь посмотрим, чтобы профильные комитеты не стояли в стороне», — сказал председатель нижней палаты.

Накануне депутат от ЛДПР Андрей Свищев сообщил, что Долину пригласили принять участие в заседании Думы, посвященном проблеме мошенничества на рынке вторичного жилья 17 декабря. При этом глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина выступила против приглашения певицы.

Летом 2024 года Долина продала свою квартиру в Хамовниках по заниженной цене, позже заявив, что стала жертвой мошенников, пообещавших ей фиктивность сделки. Однако новая владелица, Полина Лурье, потребовала освободить жилье. Обе стороны обратились в суд: Долина — для оспаривания сделки, Лурье — для снятия певицы с регистрации.

В конце ноября суд отказал Лурье в возврате квартиры, которая осталась за Долиной. Лурье не получила и уплаченные за квартиру деньги. На оглашение приговора Долина не явилась. Решение суда и реакция Долиной вызвали волну критики в ее адрес. Представитель артистки назвал это «погоней за лайками».

На фоне истории возник «эффект Долиной» — ситуации, когда продавцы пытаются оспорить сделки, ссылаясь на мошенничество и собственную неосведомленность. После дела Долиной в России, по словам заместителя председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой, возникла «волна возвратов» квартир продавцам по решениям судов.